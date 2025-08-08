こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
MIYASHITA PARKでミッキーマウスと仲間たちのスペシャルなイベントを開催！「STYLISH MOMENTS COLLECTION」
限定スペシャルアイテムの販売、POP UP STORE、ARフォト体験など8月22日（金）～9月7日（日）に開催
－本リリースのポイント－
① RAYARD MIYASHITA PARK内のショップでディズニーのスペシャルアイテムを販売！
期間中、館内ショップでディズニーのスペシャルアイテムを販売。アパレルや雑貨など、ここでしか手に入らないアイテムも登場します。
② ディズニーグッズを集めた期間限定「DisneyMICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA POP UP STORE by PONEYCOMB」がオープン！
South 2F 吹き抜け広場にて、「ミッキー＆フレンズ・イン・リアル・ライフ」のユニークなデザインをあしらったオリジナル商品と出会える期間限定「DisneyMICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA POP UP STORE by PONEYCOMB」を開催。
③ ARフォト体験やフードホールガラスの装飾が登場！
キャンペーンのキービジュアルをスマートフォンで読み込むと、ミッキー＆フレンズが飛び出す記念撮影が楽しめます。さらに、フードホールガラスはディズニーキャラクターの期間限定ビジュアルで彩られます。
④ 館内BGMとしてミッキーマウスがセレクトしたプレイリスト『Mickey’s Mix Tape』がジャック！
期間中、音楽好きのミッキーがセレクトした楽曲を集めた特別なプレイリストがBGM として流れます。
①RAYARD MIYASHITA PARK内のショップでディズニーのスペシャルアイテムを販売！
8月22日（金）～9月7日（日）の期間、RAYARD MIYASHITA PARK内のショップでディズニーのスペシャルアイテムを販売。adidas Brand CenterやHARIO Lampwork Factory、Wranglerにて、アパレルや雑貨など、ここでしか手に入らないアイテムも登場します。
「スペシャルアイテム販売」概要
・開催期間：8月22日（金）～9月7日（日）
・対象店舗：adidas Brand Center、HARIO Lampwork Factory、Wrangler
※商品はなくなり次第終了となります。
① adidas Brand Center（South 1・2F）
STS（トップス&ボトムスのセット）5,500円
※お子様向けの商品となります。
② HARIO Lampwork Factory（South 2F）
Disney / ネックレス / ミニーのリボン 8,470円
Disney / ピアス / ミニーのリボン 9,900円
Disney / イヤリング / ミニーのリボン 9,900円
Disney / リング / ミッキー / クリア 8,470円
Disney / リング / ミッキー / ピンク 9,020円
③ Wrangler（South 2F）
Tシャツ 8,800円
※価格はすべて税込みです。
② ディズニーグッズを集めた期間限定「Disney MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA POP UP STORE by PONEYCOMB」がオープン！
【添付資料】「RAYARD MIYASHITA PARK」施設概要
■住所
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10
■営業時間
●ショップ：11:00～21:00 ※店舗により異なります
●レストラン：11:00～23:00 ※一部店舗は異なります
●フードホール：
平日11:00～22:30 土日祝10:30～22:30
■アクセス
JR、東京メトロ半蔵門線・銀座線・副都心線、東急東横線・
田園都市線、京王井の頭線「渋谷」駅より徒歩3分
東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前＜原宿＞」駅7番口より徒歩8分
※駅の出口は各交通機関ホームページをご覧ください。
■「RAYARD MIYASHITA PARK」公式サイト・SNS
公式サイト：https://mitsui-shopping-park.com/urban/miyashita/
Instagram：https://www.instagram.com/miyashitapark_/
X：https://x.com/miyashitapark_
本件に関するお問合わせ先
MIYASHITA PARK広報事務局（委託先：株式会社プラップジャパン内） 折山、渡部、富谷
TEL：070-2161-7121（折山携帯） MAIL：miyashita_pr@prap.co.jp
「STYLISH MOMENTS COLLECTION」の開催に合わせ、ディズニーグッズを集めた「Disney MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA POP UP STORE by PONEYCOMB」がSouth 2F 吹き抜け広場にオープン。「ミッキー＆フレンズ・イン・リアル・ライフ」のユニークなデザインをあしらったオリジナル商品と出会えます。
「Disney MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA POP UP STORE by PONEYCOMB」概要
・開催期間：8月22日（金）～9月7日（日）
・開催場所：South 2F 吹き抜け広場
Tシャツ 4,180円 トートバッグ 4,620円
アクリルチャーム 各2,090円
※価格はすべて税込みです。
③ ARフォト体験やフードホールガラスの装飾が登場！
本キャンペーンのキービジュアルをスマートフォン等で読み込んでいただくと、ミッキー＆フレンズが画面に飛び出し記念撮影が楽しめるARフォト体験ができます。さらに、フードホールガラスはディズニーキャラクターの期間限定ビジュアルで装飾され、フォトスポットとしてもお楽しみいただけます。
④ 館内BGMとしてミッキーマウスがセレクトしたプレイリスト『Mickey’s Mix Tape』がジャック！
期間中の館内BGMとして音楽好きのミッキーがセレクトした楽曲を集めた特別なプレイリストが流れます。2025年5月23日に配信を開始した楽曲「What We Got ～奇跡はきみと～」performed by King & Princeや、Mickey Punkの楽曲などで来場するお客様の気分を盛り上げます。館内BGMは音楽配信サービス「Spotify」でも聴く事ができます。詳しくはSpotifyで“ Mickey’s Mix Tape”と検索ください。
・Spotify公式プレイリスト『Mickey’s Mix Tape』：
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX2IJ9aGCtVDn?si=9hbYJRjOS2aqyiO8vlWQKg&pi=VxE1Be5JTw2tV
プレイリストイメージ
■対象店舗でご購入いただいたお客様限定キャンペーン
【イベントオリジナルガシャポン®キャンペーン】
イベント対象店舗にて、 1会計につき、ディズニー対象商品を2,000円以上（税抜）購入した方限定で、イベントオリジナルガシャポン®が回せるチケットをお渡しします。
・開催期間：8月22日（金）～9月7日（日）
・開催場所：South 2F 吹き抜け広場「Disney MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA POP UP STORE by PONEYCOMB」内
・対象店舗：adidas Brand Center、SAI※8月28日（木）～配布、HARIO Lampwork Factory、Wrangler、Disney MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA POP UP STORE by PONEYCOMB
※なくなり次第終了となります。 景品はランダムとなります。
※イベントオリジナルガシャポン®キャンペーンの参加チケットは1会計につき、1枚のみの配布となります。
【ノベルティステッカー】
期間中、対象店舗にてディズニー対象商品をお買い上げのお客様にMIYASHITA PARK限定の「STYLISH MOMENTS COLLECTION」ステッカーをプレゼント。
・開催期間：8月22日（金）～9月7日（日）
・対象店舗：adidas Brand Center、SAI※8月28日（木）～配布、HARIO Lampwork Factory、Wrangler、Disney MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA POP UP STORE by PONEYCOMB
※なくなり次第終了となります。
■ディズニーコレクション展示
DISNEY | GALLERY TARGET
"CREATED BY SEVEN HANDS"
POP UP SHOP
POWERED BY ZOZOVILLA
South 3F SAIでは、GALLERY TARGET所属のアーティスト7名がそれぞれ描いたディズニーキャラクターの作品を展示・販売。さらに、作品をモチーフにしたスペシャルなグッズも販売します。
・開催期間：8月28日（木）～9月14日（日）
・開催場所：South 3F SAI
■「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」
2028年に迎えるにミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けて始動した大型グローバルキャンペーン「ミッキー＆フレンズ・イン・リアル・ライフ」の一環として、ポップカルチャーの発信地・渋谷の街を舞台に、新たなプロジェクト「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」が開催されます。その中でRAYARD MIYASHITA PARKでは、「STYLISH MOMENTS COLLECTION」と題した企画を実施します。
■対象店舗でご購入いただいたお客様限定キャンペーン
【イベントオリジナルガシャポン®キャンペーン】
イベント対象店舗にて、 1会計につき、ディズニー対象商品を2,000円以上（税抜）購入した方限定で、イベントオリジナルガシャポン®が回せるチケットをお渡しします。
・開催期間：8月22日（金）～9月7日（日）
・開催場所：South 2F 吹き抜け広場「Disney MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA POP UP STORE by PONEYCOMB」内
・対象店舗：adidas Brand Center、SAI※8月28日（木）～配布、HARIO Lampwork Factory、Wrangler、Disney MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA POP UP STORE by PONEYCOMB
※なくなり次第終了となります。 景品はランダムとなります。
※イベントオリジナルガシャポン®キャンペーンの参加チケットは1会計につき、1枚のみの配布となります。
※画像はイメージになります
【ノベルティステッカー】
期間中、対象店舗にてディズニー対象商品をお買い上げのお客様にMIYASHITA PARK限定の「STYLISH MOMENTS COLLECTION」ステッカーをプレゼント。
・開催期間：8月22日（金）～9月7日（日）
・対象店舗：adidas Brand Center、SAI※8月28日（木）～配布、HARIO Lampwork Factory、Wrangler、Disney MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA POP UP STORE by PONEYCOMB
※なくなり次第終了となります。
※画像はイメージになります
■ディズニーコレクション展示
DISNEY | GALLERY TARGET
"CREATED BY SEVEN HANDS"
POP UP SHOP
POWERED BY ZOZOVILLA
South 3F SAIでは、GALLERY TARGET所属のアーティスト7名がそれぞれ描いたディズニーキャラクターの作品を展示・販売。さらに、作品をモチーフにしたスペシャルなグッズも販売します。
・開催期間：8月28日（木）～9月14日（日）
・開催場所：South 3F SAI
■「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」
2028年に迎えるにミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けて始動した大型グローバルキャンペーン「ミッキー＆フレンズ・イン・リアル・ライフ」の一環として、ポップカルチャーの発信地・渋谷の街を舞台に、新たなプロジェクト「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」が開催されます。その中でRAYARD MIYASHITA PARKでは、「STYLISH MOMENTS COLLECTION」と題した企画を実施します。
