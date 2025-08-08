MIYASHITA PARKでミッキーマウスと仲間たちのスペシャルなイベントを開催！「STYLISH MOMENTS COLLECTION」





③ ARフォト体験やフードホールガラスの装飾が登場！ ※価格はすべて税込みです。③ ARフォト体験やフードホールガラスの装飾が登場！







※画像はイメージになります

アクリルチャーム 各2,090円本キャンペーンのキービジュアルをスマートフォン等で読み込んでいただくと、ミッキー＆フレンズが画面に飛び出し記念撮影が楽しめるARフォト体験ができます。さらに、フードホールガラスはディズニーキャラクターの期間限定ビジュアルで装飾され、フォトスポットとしてもお楽しみいただけます。④ 館内BGMとしてミッキーマウスがセレクトしたプレイリスト『Mickey’s Mix Tape』がジャック！期間中の館内BGMとして音楽好きのミッキーがセレクトした楽曲を集めた特別なプレイリストが流れます。2025年5月23日に配信を開始した楽曲「What We Got ～奇跡はきみと～」performed by King & Princeや、Mickey Punkの楽曲などで来場するお客様の気分を盛り上げます。館内BGMは音楽配信サービス「Spotify」でも聴く事ができます。詳しくはSpotifyで“ Mickey’s Mix Tape”と検索ください。・Spotify公式プレイリスト『Mickey’s Mix Tape』：