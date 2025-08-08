¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÈØÅÄ»Ô¡¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ËºÎÍÑ¡ªÅö¼Ò¼Ö°Ø»ÒÅÅÆ°²½¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÅëºÜ¤ÎÅÅÆ°¼Ö°Ø»Ò
ÅÅÆ°¼Ö°Ø»Ò¡ÖÍ·Êâ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼Ö°Ø»ÒÅÅÆ°²½¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJWG-1¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë´Ê°×·¿ÅÅÆ°¼Ö°Ø»Ò¡ÖÍ·Êâ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¡ÖÍ·Êâ¥¸¥ç¥¤¡×¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢ÈØÅÄ»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î³Æ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç8·î8Æü°Ê¹ß¡¢½ç¼¡ÊÖÎéÉÊ¤Î¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡ÖÍ·Êâ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¡ÖÍ·Êâ¥¸¥ç¥¤¡×¤Ï¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤äÅÅÆ°¥«ー¥È¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤«¤éÈÎÇä¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢¥êー¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ê¥ª¤¬º£Ç¯£µ·î¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¼Ö°Ø»ÒÅÅÆ°²½¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖJWG-1¡×¤òÁõÃå¤·¤¿ÅÅÆ°¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²ð½õ¼Ô¤â¥ì¥ÐーÁàºî¤ÇºäÆ»¤ò¥é¥¯¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë²ð½õÍÑ¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤ÎÍÌµ¤Ë±þ¤¸¤Æ·×4¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾À½ÉÊ¤È¤â¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÍ·Êâ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡ä
À£Ë¡¡§Á´Ä¹1,035mm¡¡Á´¹â925mm¡¡Á´Éý660mm
¶îÆ°ÎØ: 22¥¤¥ó¥Á
½ÅÎÌ: 31.8kg
»ÈÍÑ¼ÔºÇÂçÂÎ½Å: 100kg
¡ãÍ·Êâ¥¸¥ç¥¤¡ä
À£Ë¡¡§Á´Ä¹1,015mm¡¡Á´¹â880mm¡¡Á´Éý585mm
¶îÆ°ÎØ: 16¥¤¥ó¥Á
½ÅÎÌ: 30.6kg
»ÈÍÑ¼ÔºÇÂçÂÎ½Å: 75kg
¡¡¡ÖJWG-1¡×¤Ï£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¼Ö°Ø»ÒÅÅÆ°²½¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬º£Ç¯£±·î¤«¤éÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢Å¾ÅÝËÉ»ß¥Ðー¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡Ê½¼ÅÅ´ï´Þ¤à¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖJWG-1¡×¤ÏÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¸¥ç¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ø¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°»þ¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¤ÎÏ¤Ç²÷Å¬¤ÊÁö¹Ô¤òÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀ©¸æµ¡Ç½¤ËÅÅ¼§¥Ö¥ìー¥¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²¼¤êºä¤Ç¤â°Â¿´´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÁàºî¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ¡¦ÈØÅÄ»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ¸µ·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¡¢º£²ó¤Î½ÐÉÊ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡ÖÍ·Êâ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¡ÖÍ·Êâ¥¸¥ç¥¤¡×¡¡¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¼è°·¤¤¥µ¥¤¥È°ìÍ÷¡Û
¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¡¢¡Ö³ÚÅ·¡×¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¡×¡¢¡ÖANA¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¡¢
¡ÖJAL¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¡¢¡ÖJRE MALL¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¡¢¡Öau PAY¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¡¢¡Ö¥»¥¾¥ó¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¡¢¡Ö¤Õ¤ë¥é¥Ü¡×¡¢¡ÖKABU¡õ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¡¢¡ÖYahoo¡ª¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¡¢¡ÖAmazon¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¡¢¡Ö£Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥ä¥ÞÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò
ÉôÌçÌ¾¡¡¥é¥ó¥É¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶ÈËÜÉô SPV»ö¶ÈÉô JW¥Ó¥¸¥Í¥¹Éô
TEL ¡§¡¡0538¡¾32¡¾2106
´ØÏ¢URL¡§¡¡https://www.yamaha-motor.co.jp/wheelchair/
¡ÖÈØÅÄ»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇWEB¥Úー¥¸¡×
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/shiseijouhou/fukusato_nouzei/1002778.html
¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡¡ÈØÅÄ»Ô¥Úー¥¸¡×
https://www.satofull.jp/city-iwata-shizuoka/
¡ÖJWG-1¡×À½ÉÊÀâÌÀ¥Úー¥¸
https://www.yamaha-motor.co.jp/wheelchair/lineup/jwg1/