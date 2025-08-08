2025年8月8日

PwCコンサルティング、「SAP BTP Hackathon 2025」にて

2年連続で最優秀賞を受賞





PwCコンサルティング合同会社（東京都千代田区、代表執行役CEO：安井 正樹、以下「PwCコンサルティング」）は、2025年7月9日（水）にSAPジャパン株式会社（以下「SAPジャパン」）が主催した「SAP(R)BTP Hackathon 2025」において、最優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。これにより、PwCコンサルティングは2024年に続き、同イベント史上初となる2連覇を達成しました。



SAP(R) Business Technology Platform（以下「SAP BTP」）は、変化が激しく不確実な時代において、従来のERPでは対応しきれない業務領域を補完し、企業の業務効率化や拡張性の向上を支援する開発プラットフォームです。今年度はSAPの戦略に則り、「Fit to Standard」および「Business AIの活用」を両立させる機能開発に重点が置かれました。



本イベントは、SAP技術コミュニティへの啓発と育成を目的として、SAPパートナーおよびユーザー企業を対象に、SAP BTPとAIを活用した短期間でのソリューション開発を競うものです。今回は「SAP業務にAIでSurpriseを！それ、AIに任せません？」という課題のもと、2025年6月23日（月）～6月27日（金）の期間に、SAP BTPソリューション群を用いて開発した作品が募集されました。38社47チーム354人の応募の中から、1次選考を通過したファイナリスト6組が選出され、2025年7月9日（水）の発表イベントにて最終選考が行われました。



審査は、SAP製品の特性を考慮した設計・開発、機能はもちろん、発想の新規性や実現性などさまざまな観点から行われ、PwCコンサルティングは、SAP BTPの特性とAIを活かしてクライアントの課題を解決し、イノベーションを推進できる点が高く評価され、最優秀賞を受賞しました。



なお、PwCコンサルティングは、本イベントにおいて初の2年連続で最優秀賞に選出されたことに加え、 イベントが開始された2022年から4年連続でファイナリストとして選ばれた唯一の参加企業でもあります。



＜SAP BTP Hackathon 2025 最優秀賞＞

PwCコンサルティング合同会社

チーム名：PwCガーディアンズ

スタッフ所属部門名：エンタープライズトランスフォーメーションコンサルティング、エンタープライズソリューション

アプリケーション名：サポタツ―新時代の調達はリスク対応から始まるー

授賞理由：外的環境の変化によるリスク管理の重要性が高まる中で、調達レジリエンスを強化するソリューションとして、従来のQCDや財務指標に加え、地政学リスク・為替変動・サステナビリティ指標等を含む外部要因をリアルタイム管理・解析することで、経営層の戦略意図と一貫性のある調達を実現した。これにより、ユーザービジネスに直結した課題解決アプリを短期間で開発・実装したことを高く評価。



