こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
PwCコンサルティング、「SAP BTP Hackathon 2025」にて2年連続で最優秀賞を受賞
2025年8月8日
PwCコンサルティング合同会社
PwCコンサルティング合同会社
PwCコンサルティング、「SAP BTP Hackathon 2025」にて
2年連続で最優秀賞を受賞
PwCコンサルティング合同会社（東京都千代田区、代表執行役CEO：安井 正樹、以下「PwCコンサルティング」）は、2025年7月9日（水）にSAPジャパン株式会社（以下「SAPジャパン」）が主催した「SAP(R)BTP Hackathon 2025」において、最優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。これにより、PwCコンサルティングは2024年に続き、同イベント史上初となる2連覇を達成しました。
SAP(R) Business Technology Platform（以下「SAP BTP」）は、変化が激しく不確実な時代において、従来のERPでは対応しきれない業務領域を補完し、企業の業務効率化や拡張性の向上を支援する開発プラットフォームです。今年度はSAPの戦略に則り、「Fit to Standard」および「Business AIの活用」を両立させる機能開発に重点が置かれました。
本イベントは、SAP技術コミュニティへの啓発と育成を目的として、SAPパートナーおよびユーザー企業を対象に、SAP BTPとAIを活用した短期間でのソリューション開発を競うものです。今回は「SAP業務にAIでSurpriseを！それ、AIに任せません？」という課題のもと、2025年6月23日（月）～6月27日（金）の期間に、SAP BTPソリューション群を用いて開発した作品が募集されました。38社47チーム354人の応募の中から、1次選考を通過したファイナリスト6組が選出され、2025年7月9日（水）の発表イベントにて最終選考が行われました。
審査は、SAP製品の特性を考慮した設計・開発、機能はもちろん、発想の新規性や実現性などさまざまな観点から行われ、PwCコンサルティングは、SAP BTPの特性とAIを活かしてクライアントの課題を解決し、イノベーションを推進できる点が高く評価され、最優秀賞を受賞しました。
なお、PwCコンサルティングは、本イベントにおいて初の2年連続で最優秀賞に選出されたことに加え、 イベントが開始された2022年から4年連続でファイナリストとして選ばれた唯一の参加企業でもあります。
＜SAP BTP Hackathon 2025 最優秀賞＞
PwCコンサルティング合同会社
チーム名：PwCガーディアンズ
スタッフ所属部門名：エンタープライズトランスフォーメーションコンサルティング、エンタープライズソリューション
アプリケーション名：サポタツ―新時代の調達はリスク対応から始まるー
授賞理由：外的環境の変化によるリスク管理の重要性が高まる中で、調達レジリエンスを強化するソリューションとして、従来のQCDや財務指標に加え、地政学リスク・為替変動・サステナビリティ指標等を含む外部要因をリアルタイム管理・解析することで、経営層の戦略意図と一貫性のある調達を実現した。これにより、ユーザービジネスに直結した課題解決アプリを短期間で開発・実装したことを高く評価。
以上
PwCコンサルティング合同会社について：https://www.pwc.com/jp/consulting
PwCコンサルティング合同会社は、経営戦略の策定から実行まで総合的なコンサルティングサービスを提供しています。PwCグローバルネットワークと連携しながら、クライアントが直面する複雑で困難な経営課題の解決に取り組み、グローバル市場で競争力を高めることを支援します。
PwC Japanグループについて：https://www.pwc.com/jp
PwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社の総称です。各法人は独立した別法人として事業を行っています。
複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、PwC Japanグループでは、監査およびブローダーアシュアランスサービス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、そして法務における卓越した専門性を結集し、それらを有機的に協働させる体制を整えています。また、公認会計士、税理士、弁護士、その他専門スタッフ約12,700人を擁するプロフェッショナル・サービス・ネットワークとして、クライアントニーズにより的確に対応したサービスの提供に努めています。
SAPジャパンについて：https://www.sap.com/japan
SAPジャパンは、SAP SEの日本法人として1992年に設立されました。SAP（NYSE:SAP）は、エンタープライズアプリケーションとビジネスAIのグローバルリーダーとして、ビジネスとテクノロジーの融合を推進しています。50年以上にわたり企業と共に歩み、進化を続け、財務、調達、人事、サプライチェーン、カスタマーエクスペリエンスなどのビジネスクリティカルな業務を統合し、お客様のビジネスを成功へと導く支援をしています。詳細は、こちらからご覧ください。
(c) 2025 PwC Consulting LLC. All rights reserved.
PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.
この文書には、将来の事象に関する予測、見通し、その他の将来予想についての記述が含まれています。これらの記述は現在の期待値、予測、仮定に基づいており、実際の結果や成果が予想と大きく異なる可能性があるリスクや不確実性を伴います。これらのリスクや不確実性に関する詳細情報は、証券取引委員会（SEC）に提出された資料に記載されています。特に、SAPの2024年度の年次報告書（様式20-F）のリスク要因セクションに詳細が記されています。
(c) 2025 SAP SE. All rights reserved.
SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。またその他の商標情報および通知については、https://www.sap.com/copyright をご覧ください。