こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
TOICAのひよこも登場！鉄道モチーフのクールブランケット３種類を新発売！
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、JR東海の鉄道路線図や新幹線N700Sの座席モケット柄をデザインしたクールブランケットを当社公式オンラインショップで新発売いたします。
ラインナップは、見ているだけでワクワクする《鉄道路線図デザイン》、ファンにはたまらない《N700S普通車モケット柄》と《N700Sグリーン車モケット柄》の３種類です。
たたんで付属のケースに入れるとミニクッションとしてもご利用いただけます。
おうちやオフィス、レジャーでも大活躍！ひんやり気持ちいい、楽しい鉄道デザインのブランケット。まだまだ暑い夏のおともに、鉄道好きな方はもちろん、ファミリーにもおすすめのアイテムです♪
■ 販売商品
＜商品①＞ クールブランケット JR東海鉄道路線図
＜商品②＞ クールブランケット N700Sグリーン車座席モケット柄
＜商品③＞ クールブランケット N700S普通車座席モケット柄
■ 販売詳細
＜販売価格＞ 各2,970円（税込）
＜発売日時＞ 2025年8月15日（金曜日）午前10時～
＜サイズ＞
・ブランケット：（約）幅100 × 高さ70cm
・ケース：（約）幅25 × 厚さ 5 × 高さ16cm（ブランケット収納時）
＜素材＞
・ブランケット表、ケース表 ：ポリエステル、ナイロン
・ブランケット裏、ケース内、洗濯ネーム：ポリエステル
＜販売箇所＞ 当社が運営する以下の公式オンラインショップ
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」 https://www.jrcp-shop.jp/
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」 https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
JR東海承認済、JR西日本商品化許諾済 ※商品により異なります。
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
ラインナップは、見ているだけでワクワクする《鉄道路線図デザイン》、ファンにはたまらない《N700S普通車モケット柄》と《N700Sグリーン車モケット柄》の３種類です。
たたんで付属のケースに入れるとミニクッションとしてもご利用いただけます。
おうちやオフィス、レジャーでも大活躍！ひんやり気持ちいい、楽しい鉄道デザインのブランケット。まだまだ暑い夏のおともに、鉄道好きな方はもちろん、ファミリーにもおすすめのアイテムです♪
■ 販売商品
＜商品①＞ クールブランケット JR東海鉄道路線図
＜商品②＞ クールブランケット N700Sグリーン車座席モケット柄
＜商品③＞ クールブランケット N700S普通車座席モケット柄
■ 販売詳細
＜販売価格＞ 各2,970円（税込）
＜発売日時＞ 2025年8月15日（金曜日）午前10時～
＜サイズ＞
・ブランケット：（約）幅100 × 高さ70cm
・ケース：（約）幅25 × 厚さ 5 × 高さ16cm（ブランケット収納時）
＜素材＞
・ブランケット表、ケース表 ：ポリエステル、ナイロン
・ブランケット裏、ケース内、洗濯ネーム：ポリエステル
＜販売箇所＞ 当社が運営する以下の公式オンラインショップ
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」 https://www.jrcp-shop.jp/
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」 https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
JR東海承認済、JR西日本商品化許諾済 ※商品により異なります。
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp