ÆÃ¼ìº¾µ½Åù¤ÎÈï³²³ÈÂçËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿·Ù»¡Ä£¤È¤Î¡Ö¾ðÊóÏ¢·È¶¨Äê½ñ¡×Äù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾¶¶ ÀµÌÀ¡Ë¤Ï¡¢µÞÁý¤¹¤ëÆÃ¼ìº¾µ½Åù¤ÎÈï³²³ÈÂçËÉ»ß¤ä¸ýºÂÉÔÀµÍøÍÑËÉ»ß¤òÌÜÅª¤Ë¡¢·Ù»¡Ä£¤È¡Ö¾ðÊóÏ¢·È¶¨Äê½ñ¡×¤ò2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòº£¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤äSNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÎÈï³²¶â¤ÎÁ÷¶âÀè¤È¤·¤Æ¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤¬ÉÔÀµÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë»ö¾Ý¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë·Ù»¡Ä£¤ª¤è¤Ó¶âÍ»Ä£¤«¤é¶âÍ»µ¡´Ø¤¢¤Æ¤ËÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤¿¡ÖË¡¿Í¸ýºÂ¤ò´Þ¤àÍÂÃù¶â¸ýºÂ¤ÎÉÔÀµÍøÍÑÅùËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¢¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢·Ù»¡¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦Ï¢·È¤Î¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿½¹þÆâÍÆ¤Î¸¡¾Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¿¤ï¤·¤¤¸ýºÂ¤òÃê½Ð¤¹¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ä¡¢¼è°úÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¯¥»¥¹¾ðÊó¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°Åù¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶âÍ»ÈÈºáÈï³²ÂÐºö¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Ïº¾µ½Èï³²¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¸ýºÂ¾ðÊóÅù¤ò·Ù»¡Ä£¤ª¤è¤ÓÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù»¡¤Ë¿×Â®¤ËÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¡¢Áá´ü¤ËÈÈºáÁÜºº¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èï³²³ÈÂç¤ÎÍÞÀ©¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ï¡¢º£¸å¤â·Ù»¡Åù¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°ìÁØ°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½Åù¤ÎÈï³²³ÈÂçËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¶âÍ»Ä£¡ÖË¡¿Í¸ýºÂ¤ò´Þ¤àÍÂÃù¶â¸ýºÂ¤ÎÉÔÀµÍøÍÑÅùËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
