



～ワンランク上の旅を体験～

エンド・ツー・エンドの快適なビジネスクラスを期間限定の特別運賃で体験

クアラルンプール、マレーシア、2025年8月8日 /PRNewswire/ -- マレーシア航空は、「Time for Premium Escapades」キャンペーンを発表し、世界中の旅行者に"快適さとホスピタリティが出会う旅"の体験を提供しています。本キャンペーンの中心にあるのは、マレーシア航空のシグネチャーであるビジネスクラス。チェックインから到着まで、シームレスで上質な空の旅と、マレーシアン・ホスピタリティならではの温かいおもてなしを提供します。

2025年8月7日から20日までの間、アジア、オーストラリア、ニュージーランド、南アジア、ヨーロッパの各都市を対象に、日本円で往復162,280円からの特別なビジネスクラス運賃をご利用いただけます（対象旅行期間：2025年8月7日～2026年5月31日）。Enrich会員の方は、公式ウェブサイトまたはモバイルアプリからの予約でさらに5%の割引が受けられます。また、Enrichポイントを使用してoneworld加盟15社のフライトに即時交換可能で、900以上の都市へアクセスできます。

さらに、2025年8月15日～9月30日の間の旅行では、特別運賃からさらに5％割引が適用されます。対象都市には、バリ島、チェンマイ、モルディブ、パース、パリなどが含まれます。

ビジネスクラスのお客様は、50kgの手荷物許容量、優先チェックイン、メルセデス・ベンツによるプライベート送迎、マレーシア航空「ゴールデンラウンジ」へのアクセスなど、シームレスで洗練されたサービスをお楽しみいただけます。ラウンジでは、グルメ料理、高級飲料、落ち着いた空間での専用サービスを提供します。

機内では、グアバ・パイナップル・梅の風味をブレンドした「MHシグ二チャードリンク」でお出迎え。ビジネススイートおよびビジネスクラスのお客様専用の「Chef-on-Call」サービスでは、出発前にマレーシア料理や各国の高級料理を事前にご選択いただけます。

また、香ばしく焼き上げたサテと濃厚なピーナッツソースは、マレーシアン・ホスピタリティの象徴として大好評。その他にも、スパイシーチキンやパイナップルサラダを添えた「ナシ・フジャン・パナス」など、アジア各地の料理を味わえる「Best of Asia」メニューを、2025年8月31日まで一部の路線でお楽しみいただけます。

長距離路線では、Aspinal of Londonによるアメニティキットもご用意。最新鋭のA330neo型機（バリ、メルボルン、オークランド、シドニー※8月17日開始、東京成田～クアラルンプール間※9月29日開始）では、Collins Aerospace製の1-2-1配列シートを導入。すべての座席から通路に直接アクセスでき、17.3インチの4Kスクリーン、Bluetooth接続、ワイヤレス充電機能を完備。A330neo、A350、および一部のA330-200／A330-300機では、無制限の無料Wi-Fiがご利用可能。A330neoでは「キッズモード」も搭載され、ご家族での旅行にも最適です。

ビジネス、レジャー、大切な人との再会など、どのような目的の旅でも、マレーシア航空は変わらず最高のプレミアム体験を提供します。「Time for Premium Escapades」キャンペーンは、アジア太平洋地域およびその先の長距離・近距離旅行において、選ばれる航空会社としての位置づけを強化するものです。最新の技術革新と、マレーシアン・ホスピタリティの温もりが融合した空の旅をお届けします。

詳細およびご予約は、マレーシア航空公式ウェブサイト（www.malaysiaairlines.com）またはモバイルアプリをご利用ください。お得な情報をいつでもどこでもご覧いただけます。



マレーシア航空、「Time for Premium Escapades」キャンペーンを発表



マレーシア航空について

マレーシア航空はマレーシアのフラッグキャリアであり、国内外へのフルサービス型プレミアムトラベルを提供しています。アジアおよび世界へのゲートウェイとして、毎日最大40,000人のお客様に、多様な文化・伝統・食を反映した思い出に残る旅を提供しています。マレーシア航空は、すべてのタッチポイントで「マレーシアン・ホスピタリティ」を体現しています。

2015年9月以降、マレーシア航空はMalaysia Aviation Group（MAG）の一員として、Malaysia Airlines Berhadによって運営されています。MAGは、航空およびライフスタイル関連の幅広いサービスを提供するグローバルな航空グループです。

マレーシア航空は、oneworld® アライアンスの加盟航空会社として、世界170の国・地域にある900以上の都市への接続性を提供しています。詳細は www.malaysiaairlines.comまたはアプリをご確認ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com