アブダビ、Phygital競技のラインナップを発表し、Games of the Future 2025を盛り上げる





アブダビが12月にphygital競技のアスリートとファンを迎える準備として、11のphygital競技を発表

身体能力とデジタル技術を融合させた世界規模のショーケースで、賞金総額500万ドルを争う

アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2025年8月8日 /PRNewswire/ -- Games of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）は、身体的な運動能力と没入型のデジタル・ゲームプレイを融合させたエネルギッシュなphygital競技のラインナップで世界のスポーツ・カレンダーを盛り上げることになりそうです。12月18日から23日までアブダビ国立展示センター（Abu Dhabi National Exhibition Centre、ADNEC）で開催されるこのハイブリッド・トーナメントには、世界トップクラスのphygitalアスリートが集まり、11の最先端競技で6日間にわたりアクション満載の競技を繰り広げます。



Phygital Athlete Participating In Phygital Fighting



総額500万ドルの賞金が用意されており、世界中のphygitalクラブとアスリートたちが、参加している競技のチャンピオンの権利をかけて戦うことになります。

Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）はphygitalスポーツ・カレンダーの頂点に位置する大会であり、トーナメントのあらゆる要素は、物理的な観客とデジタルの観客の両方を魅了するように企画されています。このイベントで競われる11競技は以下のとおりです。

- Phygital Football：選手たちがピッチでフットボールをする前に、フットボールのビデオ・ゲームをプレイします

- Phygital Basketball：バスケットボールのビデオ・ゲームのラウンドの後にコート上で実際のゲームを行います

- Phygital Fighting：アスリートはまず格闘ビデオ・ゲームで競い合い、その後実際の競技場で試合を続けます

- Phygital Dancing：アスリートたちはインタラクティブなリズム・ビデオ・ゲームに合わせて自分の動きをライブで再現する

- Phygital Shooter：クラブはデジタル・シューター・ラウンドで対戦し、その後レーザー・タグ・ラウンドで対戦します

- Battle Royale：最後の1クラブになるまで戦い抜くクラブ対抗のサバイバル形式の競技

- MOBA PC：PCでプレイするマルチプレイヤー・オンライン・バトル・アリーナ・トーナメント

- MOBA Mobile：モバイルでプレイするマルチプレイヤー・オンライン・バトル・アリーナ・トーナメント

- Drone Racing：パイロットは一人称視点のヘッドセットを使用して、障害物コースで高速ドローンを操縦します

- VR Games：プレイヤーが仮想環境で反射神経と空間認識力を駆使します

- Battle of Robots：遠隔操作ロボットがハイペースな直接対決で対決します

これらの競技のトップに立つには、身体能力とデジタル操作の巧みさを兼ね備え、あらゆる年齢層のファンを魅了する画期的でエキサイティングな新しいイベントのさなか、激しいプレッシャーの下でパフォーマンスを発揮する新しいクラスのアスリートが必要です。

ASPIREのCEOであるStephane Timpano氏は次のように述べています。「このトーナメントは、エリート・クラブと未来志向の経験が集まる場所です。アブダビでGames of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）を開催することは、スポーツとテクノロジーの未来の融合に関する国際的な対話を推進するという私たちの強い意思を示すものです。アブダビは、この大胆な実験に最適な開催地です。UAE Vision 2031とYear of Communityを念頭に置き、私たちは多様な参加、イノベーションの共有、そして文化や世代を超えた新たなつながりを促進していきます。」

Phygital InternationalのCEOであるNis Hatt氏は次のように述べています。「これら11の競技と賞金総額が確定したことにより、エキサイティングで国際的な今年のGames of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）において、アブダビがphygitalスポーツの中心地となる準備が整いました。アスリートとファンは、次世代のために構築されたphygitalスポーツの没入感あふれるエネルギッシュな体験に参加します。phygital活動の守護者として、私たちはGames of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）を実現できることを誇りに思います。この大会は、イノベーション、インクルージョン、そして想像力のための世界的な舞台です。」

12月にGames of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）に注目が集まる中、その前哨戦として、 Phygital Contenders: Abu Dhabi - FootballがADNECで開催されました。会場はダイナミックなアリーナへと変貌し、今年のGames of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）におけるphygitalフットボール種目への出場権をかけて、世界の挑戦者たちが最終予選ステージに参加して戦いました。このトーナメントは、参加した21クラブにとって、戦術的な知恵と運動能力の正確さが同時にぶつかり合う超インタラクティブな空間の舞台となりました。試合が進むにつれ、アスリートや観客は、Games of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）を特徴づけるエネルギーの一端をいち早く味わいました。

ADNECは12月に開催されるGames of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）の会場としても使用されます。イノベーションとスケールを目的に設計されたダイナミックな空間として、この画期的な世界的イベントにふさわしい未来的なアリーナへと変貌し、世界クラスのphygitalスポーツ・ショーケースを開催するための理想的な環境を提供します。アブダビは、その戦略的なインフラストラクチャと優れた運営により、テクノロジー、スポーツ、文化が交わる国際イベントの主要開催地としての地位を維持し続けています。

Phygital International（PI）について：

Phygital Internationalは、phygitalスポーツを世界的に推進し、スポーツを革新し、再定義することに注力しています。同社は、Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）の管理および権利保有者であり、各開催都市の入札プロセスを監督しています。

詳細については、https://Phygitalinternational.comをご覧ください。

Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）について

Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）は、現実世界と仮想世界を融合させた年に一度の国際的なイベントで、phygitalスポーツの頂点です。このトーナメントでは、世界中から次世代のphygitalスポーツのヒーローが集まり、さまざまなphygital競技や課題で競い合います。Games of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）はアラブ首長国連邦のアブダビ、Games of the Future 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2026）はカザフスタンのアスタナで開催されます。

詳細については、https://gofuture.games/をご覧ください。

ASPIREについて：

ASPIREは、アブダビのAdvanced Technology Research Council（ATRC）のイノベーション推進部門として、未来の変革的テクノロジーの創出を牽引しています。ATRCは、アブダビの研究開発戦略の策定、資金の統合と効率的な投資の推進、ならびに政策と規制の策定を担う機関です。ASPIREは、産業界、大学、研究機関などの多様なステークホルダーと連携しながら、課題の明確化と定義に取り組んでいます。また、世界が直面する喫緊の課題の解決を目指し、グランド・チャレンジや国際競技を立ち上げています。ASPIREは、卓越した人材、アイデア、リソース、テクノロジーを結集し、複雑な課題を解決します。

詳細については、www.aspireuae.ae/をご覧ください。

ETHARAについて：

Etharaは、エンターテインメント、スポーツ、文化、イベント・サービス、アセット・マネジメントの分野において、地域および国際的な未来の在り方を創造しています。アブダビ、ドバイ、リヤドに拠点を構えるEtharaは、300名以上の専門スタッフを擁し、他に類を見ない専門性、経験、知識、スキルを提供しています。アラビア語で「スリル」を意味するEtharaは、Yas Marina Circuit、Etihad Park、Etihad Arena、Yas Conference Centre、Zayed Sports City、そしてHouse of Sustainabilityなど、数々の主要施設を運営する豊富なアセット・ポートフォリオを有しています。同社は、国内外の大手イベント企業、知的財産権（IP）保有者、エンターテインメント・パートナーと連携し、世界水準かつ市場初となるイベントや体験を提供しています。

詳細については、www.ethara.comをご覧ください。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2745157/Phygital_International_Fighting.jpg?p=medium600

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2745158/PhygitalInternational_Shooter_Side.jpg?p=medium600

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2745156/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg?p=medium600



Phygital Athlete Participating In Phygital Shooter Digital Side



（日本語リリース：クライアント提供）

