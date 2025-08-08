「空庭温泉OSAKA BAY TOWER」 『ガ活しよっ！ ― 残暑を岩盤浴で吹き飛ばせ！ガ活強化月間 ― 』開催！





関西最大級の温泉型テーマパーク『空庭温泉OSAKA BAY TOWER』（所在地：大阪市港区弁天、総支配人：松井 敦史、以下当館）では、2025年9月6日(土)～9月28日(日)の期間、土日祝日限定で岩盤浴イベント『ガ活しよっ！ ― 残暑を岩盤浴で吹き飛ばせ！ガ活強化月間 ― 』を開催いたします。

2022年より当館が提唱している岩盤浴を楽しむ活動、略して「ガ活」。季節の変わり目9月の当館では、夏にたまった疲れをほぐしつつ、乾燥や冷えが気になる秋の訪れに向けた、熱々の「ガ活」イベントを盛りだくさんにご用意しております。

カリスマアウフグースマスター・五塔熱子（ごとう ねつこ）のアウフグースを皮切りに、吉本芸人「span!」とのコラボロウリュウや注目の新企画すもうロウリュウ、関西温浴施設3社合同の熱波師交流戦、極熱！舞炉熱ロウリュウなど、日替わりで楽しめるバラエティ豊かなロウリュウを体験いただけます。

さらに、9月6日(土)、7日(日)には、サウナ愛好家に人気の絵師・あずみまりによる似顔絵コーナーも開催。当館オリジナル背景の似顔絵を初め、「サウナ好きのカワウソくん」のグッズやポストカード販売も実施いたします。

エンタメと熱気が交錯する、9月の空庭温泉。「ガ活」で心身を解きほぐしながら、まだまだ残る暑さの余韻を爽快に吹き飛ばす、究極の岩盤浴体験を是非、体感ください。

＜イベント概要＞

◆大阪府住みます芸人「span!」ライブ&ロウリュウ





関西を中心に「大阪府住みます芸人」として活躍する吉本興業の「span!」が空庭温泉に初登場！館内特設ステージでのネタライブを開催。その後は、岩盤浴にてオリジナルロウリュウを実施いたします。笑いと熱波の新感覚ロウリュウをお楽しみください。

開催日程：9月21日(日)

開催時間：ライブ：15:00～ / ロウリュウ：①16:00～ ②17:30～

開催場所：ライブ：2階 弁天通り 賽銭箱前 / ロウリュウ：2階 岩盤浴 神宮房

参加費用：無料 ※別途入館料及び岩盤浴利用料必要

定員 ：ライブ：無制限 / ロウリュウ：各回50名

◆ カリスマアウフグースマスター「五塔熱子」のスペシャルアウフグース





日本のサウナ界を牽引するアウフグース*マスター、五塔熱子が「ガ活」に参戦！数々の世界大会入賞歴を誇る彼女のアウフグースは、熱・風・香りを駆使した熱波エンタメ。浴びるすべての方を整え、笑顔に導くスペシャルアウフグースを是非、体感ください。

*アウフグースとは、サウナストーンに水をかけて発生させた蒸気を、タオルやうちわで扇ぎ、室内に熱風を送るサウナや岩盤浴の入浴方法です。

開催日程：9月6日(土)

開催時間：①14:30～ ②16:00～ ③17:30～

開催場所：2階 岩盤浴 神宮房

参加費用：無料 ※別途入館料及び岩盤浴利用料必要

定員 ：各回50名

◆ あずみまりのサウナ似顔絵やさん in 空庭温泉





サウナ好きの心をつかむ人気絵師・あずみまりが登場！「サウナ好きのカワウソ」シリーズでもお馴染みの彼女が、似顔絵で当館を彩ります。やさしくポップな世界観で、サウナ文化に新しい風を届けるアート体験をお楽しみください。当日は当館オリジナル背景の似顔絵や「サウナ好きのカワウソ」グッズの販売も予定。

開催日程：9月6日(土)、7日(日)

開催時間：①13:00～16:00 ②17:00～21:00 (最終受付 20:40)

開催場所：2階 岩盤浴エリア前

参加費用：デジタル：シングル 3,000円 / ペア 5,500円 ポストカード：シングル 2,000円 / ペア 3,000円

※似顔絵・グッズ料金は現金・PayPayでの決済のみ

※別途入館料必要

◆ バラエティロウリュウ「すもうロウリュウ」





元力士集団「SUMOエージェンシー」が毎月開催のバラエティロウリュウ枠に初登場！四股踏みやつっぱりレクチャーなど相撲の所作を取り入れながら行うユニークなロウリュウイベントを開催いたします。伝統と熱気の融合「すもうロウリュウ」で、非日常の岩盤浴体験をお楽しみください。

開催日程：9月28日(日)

開催時間：①14:30～ ②16:00～ ③17:30～

開催場所：2階 岩盤浴 神宮房

参加費用：無料 ※別途入館料及び岩盤浴利用料必要

定員：各回50名

◆関西温浴施設3社合同 熱波交流戦





7月から開催中の関西温浴施設3社による合同企画「熱波交流戦」の第3回を当館にて開催いたします。各施設から精鋭熱波師が集い、こだわりのスタイルをぶつけ合う「熱くて爽快な熱波体験」を是非ご堪能ください。参加者にはサントリー「ZONe ENERGY FRUITS MIX BOOST」エナジードリンク1本無料プレゼント。

共催施設：SPA専 太平のゆ / SPA & HOTEL 水春 松井山手

開催日程：9月14日(日)

開催時間：①14:30～ ②16:00～ ③17:30～ ④19:00～

開催場所：2階 岩盤浴 神宮房

参加費用：無料 ※別途入館料及び岩盤浴利用料必要

協賛：サントリービバレッジソリューション株式会社









◆極熱！舞炉熱ロウリュウ





大好評を頂いている「舞炉熱ロウリュウ」が、ガ活強化月間限定でさらに熱く！氷の投入によって大量発生する蒸気が、これまで以上の熱波体験を提供いたします。立ち上る蒸気が巻き起こす風速80mの極熱風で、岩盤浴の概念を覆す圧倒的な熱量を是非、体感ください。

開催日程：9月7日(日)、13日(土)、15日(月・祝)、20日(土)、23日(火・祝)、27日(土)

開催時間：①14:30～ ②16:00～ ③17:30～

開催場所：2階 岩盤浴 神宮房

参加費用：無料 ※別途入館料及び岩盤浴利用料必要

定員：各回50名

※イベント内容や日時は予告なく、変更となる場合がございます。最新情報は公式HPをご確認ください。

空庭温泉 OSAKA BAY TOWERについて

約5,000坪の広大な敷地を誇る関西最大級の温泉型テーマパークです。天然温泉の露天風呂をはじめ、9種類のお風呂や多彩なフォトスポット、アミューズメントエリアのほか、飲食、ビューティー、リクライナーなどさまざまなサービスを取り揃えています。屋上には約1,000坪の日本庭園も広がっています。また、無料のアメニティも充実しており、手ぶらでご来館いただけます。

■施設概要

名称：空庭温泉 OSAKA BAY TOWER

所在地：大阪府大阪市港区弁天1丁目 2-3 営業時間 11:00~23:00（最終入場 22:00）

休館日：不定休 月 1 回

公式ウェブサイト：https://www.solaniwa.com/

アクセス：弁天町駅 (JR 大阪環状線・大阪メトロ中央線) 連絡通路直結

大阪駅 (大阪梅田駅) から電車約10分／関西国際空港から電車約60分

夢洲駅 (大阪・関西万博会場最寄り駅) から電車約 13 分

入館料：日程により異なります。ホームページにてカレンダーをご確認ください。

大人 2,310 円～、小人 一律：1,320 円、70歳以上 一律：1,800円

※入館料にはタオル、館内浴衣、消費税込みです。

※1,651円(税込)以上の入館料には、別途入湯税(150円)がかかります。

庭見風呂





弁天通り

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国170棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp