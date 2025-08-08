【9/4・9/5】神防社、国際フロンティア産業メッセ2025出展決定　～防災の重要性を発信～

株式会社神防社

防災設備の設計施工を手掛ける株式会社神防社（こうぼうしゃ 所在地：兵庫県、代表取締役社長：辻真一）が9/4・9/5に行われる、西日本最大級の産業総合展示会「国際フロンティア産業メッセ」に出展することを決定しました。

出展時の様子

【国際フロンティア産業メッセとは】

国際フロンティア産業メッセは、西日本最大級の産業総合展示会であり、先端技術や製品を有する企業・大学・研究機関が一堂に会するビジネスマッチングの場です。環境・エネルギー、医療・健康、DX・ロボット、航空宇宙、ドローン、ライフスタイルなど多彩な分野が対象となっており、出展者数は500社以上、来場者は15,000人規模を見込む一大イベントです。神戸を中心に産学官が連携し、新たなビジネスの創出や技術交流を目的に、基調講演・専門セミナー・商談会・交流会なども多数開催されます。

【出展の背景】

自然災害の激甚化が進む中、社会全体での防災・減災の取り組みが一層求められています。

2025年は阪神・淡路大震災から30年の節目を迎える年です。このタイミングでの「国際フロンティア産業メッセ2025」への出展は、神戸に根ざす防災企業として防災意識の継承と啓発という社会的役割を果たす機会と捉えています。また、9月は「防災の日」（9月1日）および「防災週間」を含み、全国的に防災への関心が高まる時期でもあります。

地域に蓄積された経験と知見を社会全体で共有し、災害への備えを再確認する契機とするべく、防災の現在地と未来を広く発信していきます。

【出展内容】

神防社は消防設備や防災用品を通じ、地域や暮らしの安全を支える企業として、災害に強い社会づくりを目指しています。今回の展示では、以下の商品をご紹介します。

１.災害用防災トイレ「備えて安心！モラスマイ」

災害時に不可欠なトイレ環境を支える神防社の看板商品。使用の容易さと、他社製品に比べた際のコンパクトさから、多くの自治体や企業で採用されています。

２.神防社公式ECサイトで販売中の人気商品

日常備蓄に最適な防災用ヘルメットなどの防災グッズやおすすめの非常食、アウトドアでも活用できるようなアイテムまで幅広く取り揃えています。今回はその一部を実物展示します。

昨年の様子

神防社では公式ECサイトを通じて、個人から法人まで幅広いニーズに応える防災用品を全国にお届けしています。災害時に「備えていてよかった」と思っていただける商品を、ぜひ会場でお手に取ってください。

【出店情報】

・イベント名：国際フロンティア産業メッセ2025

・会期：2025年9月4日（木）～9月5日（金）

・会場：神戸国際展示場

・ブース：M-35 神戸国際展示場 1号館1Fみなと元気メッセ2025

【株式会社神防社とは】

株式会社神防社は、創業17年の防災の新しい「カタチ」を創造する会社。消防設備の設計施工・保守点検、消防防災用品の販売、消防訓練など、防災に関する幅広いサービスを提供しています。創業メンバーを含め多くの従業員が阪神大震災を経験しており、近年増えつつある自然災害に備えるため、防災グッズの商品開発にも注力しています。また消防・防災関連の商品はECサイトで購入可能。 神防社は安心・安全な防災システムと生活空間を提供し、『生命、財産、生活環境』を守ることで社会に貢献することを目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社神防社（こうぼうしゃ）

代表者：代表取締役社長 辻真一

所在地：兵庫県神戸市中央区東雲通3-4-3

TEL：078-241-3505(代)

FAX：078-241-3506

URL：https://kobosha.com/about/

E-Mail：recruit@kobosha.com

事業内容：防災設備の設計・施工・防災グッズ販売

【本件に関するお問い合わせ】

会社名：株式会社神防社

担当者：楢原（ならはら）

TEL：090-7890-3450

E-Mail：narahara_h@kobosha.com