プロ野球過去最大規模！球団初！！「楽天イーグルスVIVIDドローンショー」を２０２５年８月２４日（日）開催決定！！

株式会社協和産業

株式会社協和産業（本社：大阪市浪速区：代表取締役 林 万起子）は、2025年8月24日（日）に楽天モバイルパーク宮城（宮城県仙台市）にて開催される楽天イーグルス対オリックスの終了後に「楽天イーグルス VIVIDドローンショー」を開催いたします！

@Rakuten Eagles

球団初！！となるドローンショーは、プロ野球過去最大規模となる600機を使用したドローンショーが楽天モバイルパーク宮城の夜空に飛び立ち、戦う楽天イーグルスの選手たち、夏スタ!VIVID SUMMERの思い出が、色鮮やかに浮かび上がるオリジナルデザインでご覧いただける全ての方に感動をお届けできる内容となっています。本ドローンショーは楽天イーグルス担当スタッフの方と弊社が考えた完全オリジナルのドローンショーとなっており、球団ファンの方々必見の内容になっています！

ドローンショーの見え方について

ドローンショーは隣接する弘進ゴムアスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）での飛行を予定しており、一部スタンド内で見えないエリア、見えづらいエリアがございます。

各エリアに詳細については、公式HP(https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500873331.html)をご覧ください。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145502/table/23_1_81305375b1a7ecc76386d317538d552c.jpg?v=202508080227 ]