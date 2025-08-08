「Global Connect ⚡（SPARK）Day feat. NVIDIA」を８/21(木)に開催！

写真拡大

福岡県ベンチャービジネス支援協議会


　「グローバルコネクト福岡」では、スタートアップと国内外大手企業とのビジネスマッチングを支援する「GLOBAL CONNECT ⚡（SPARK） DAY」を世界的半導体企業であり、スタートアップ支援にも力を入れているNVIDIAの協力のもと開催します。


　本イベントでは、NVIDIAによる「製造業におけるAI活用とNVIDIAのテクノロジー」や「スタートアップ支援プログラム」についての講演、また、九州大学発スタートアップをはじめ、福岡県内のAIやモノづくり関連スタートアップ７社によるピッチイベントを行います。


　このイベントを通して、NVIDIAや海外大手ベンチャーキャピタルとのビジネスマッチングを促進し、スタートアップの成長を加速させていきます。


　どなたでもご参加いただけますので、お誘い合わせの上、是非お申込みください。


１　場所

　　ONE FUKUOKA BLDG.6F 「SKY　LOBBY」(福岡市中央区天神1丁目11-1)


２　次第

　16:00　 挨拶　　福岡県知事　服部　誠太郎
　　　　　　　　 　エヌビディア合同会社　 エンタープライズ事業本部長　井崎　武士　氏


　16:15　 フォトセッション


　16:20 講演　
　　　　　　 １.「製造業、ロボティクス向けNVIDIA最新技術の紹介
　　　　　　　　～AGENTIC AI，PHYSICAL AIからDIGITAL TWINまで～」　
　　　　　　　　　エヌビディア合同会社 インダストリアル事業部　
　　　　　　　　　ロボティクスビジネス推進マネージャー 梅本 将範 氏　
　　　　　　 ２.「NVIDIA スタートアップ支援 取り組みのご紹介」
　　　　　　　　　エヌビディア合同会社Head of Startup and VC partnership　松本 美咲 氏


　17:15　 ピッチイベント　
　　　　　　 １.ベンチャーキャピタルによるピッチ
　　　　　　　　 Google　Head of Venture Capital Business Development　堂田 丈明　氏　　
　　　　　　　　 Salesforce Ventures　Principal　山中 翔大郎　氏
　　　　　　　 　登壇企業　　7社


　18:35　 交流会


　19:40　 閉会


３　主催

　　福岡県（協力：エヌビディア合同会社）


4　参加申込方法

　本イベントにご参加の方はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwF77Ft26pvT0lAzDBUe_LO1WjqocgbqfKCSuEmu1JZI2oJg/viewform?usp=header)からお申し込みください。
　※こちらのイベントはVenture Cafe　Fukuokaが主催するThursday Gathering内で開催されるため、別途事前登録が必要となります。



<個人情報の取り扱いについて>
お客様に入力して頂いた個人情報は、以下の通り、各社のプライバシーポリシーに基づき保管します。


福岡県ベンチャービジネス支援協議会のプライバシーポリシーはこちら(https://gcfukuoka.com/privacy_policy)
NVIDIA プライバシーポリシー はこちら(https://www.nvidia.com/ja-jp/about-nvidia/privacy-policy/)
本イベントにご参加されたお客様が、NVIDIA より、ニュースレターや出版物の定期購読を受信される可能性がございます。また、メール、電話、あるいは郵便で、NVIDIA より情報や通知を受け取ることになる場合がございます旨、ご了承ください。


5　お問い合わせ先

グローバルコネクト福岡
Mail：info@gcfukuoka.com　


電話：092-401-2029


H P ：https://gcfukuoka.com/