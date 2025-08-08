「Global Connect ⚡（SPARK）Day feat. NVIDIA」を８/21(木)に開催！
「グローバルコネクト福岡」では、スタートアップと国内外大手企業とのビジネスマッチングを支援する「GLOBAL CONNECT ⚡（SPARK） DAY」を世界的半導体企業であり、スタートアップ支援にも力を入れているNVIDIAの協力のもと開催します。
本イベントでは、NVIDIAによる「製造業におけるAI活用とNVIDIAのテクノロジー」や「スタートアップ支援プログラム」についての講演、また、九州大学発スタートアップをはじめ、福岡県内のAIやモノづくり関連スタートアップ７社によるピッチイベントを行います。
このイベントを通して、NVIDIAや海外大手ベンチャーキャピタルとのビジネスマッチングを促進し、スタートアップの成長を加速させていきます。
どなたでもご参加いただけますので、お誘い合わせの上、是非お申込みください。
１ 場所
ONE FUKUOKA BLDG.6F 「SKY LOBBY」(福岡市中央区天神1丁目11-1)
２ 次第
16:00 挨拶 福岡県知事 服部 誠太郎
エヌビディア合同会社 エンタープライズ事業本部長 井崎 武士 氏
16:15 フォトセッション
16:20 講演
１.「製造業、ロボティクス向けNVIDIA最新技術の紹介
～AGENTIC AI，PHYSICAL AIからDIGITAL TWINまで～」
エヌビディア合同会社 インダストリアル事業部
ロボティクスビジネス推進マネージャー 梅本 将範 氏
２.「NVIDIA スタートアップ支援 取り組みのご紹介」
エヌビディア合同会社Head of Startup and VC partnership 松本 美咲 氏
17:15 ピッチイベント
１.ベンチャーキャピタルによるピッチ
Google Head of Venture Capital Business Development 堂田 丈明 氏
Salesforce Ventures Principal 山中 翔大郎 氏
登壇企業 7社
18:35 交流会
19:40 閉会
３ 主催
福岡県（協力：エヌビディア合同会社）
4 参加申込方法
本イベントにご参加の方はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwF77Ft26pvT0lAzDBUe_LO1WjqocgbqfKCSuEmu1JZI2oJg/viewform?usp=header)からお申し込みください。
※こちらのイベントはVenture Cafe Fukuokaが主催するThursday Gathering内で開催されるため、別途事前登録が必要となります。
<個人情報の取り扱いについて>
お客様に入力して頂いた個人情報は、以下の通り、各社のプライバシーポリシーに基づき保管します。
福岡県ベンチャービジネス支援協議会のプライバシーポリシーはこちら(https://gcfukuoka.com/privacy_policy)
NVIDIA プライバシーポリシー はこちら(https://www.nvidia.com/ja-jp/about-nvidia/privacy-policy/)
本イベントにご参加されたお客様が、NVIDIA より、ニュースレターや出版物の定期購読を受信される可能性がございます。また、メール、電話、あるいは郵便で、NVIDIA より情報や通知を受け取ることになる場合がございます旨、ご了承ください。
5 お問い合わせ先
グローバルコネクト福岡
Mail：info@gcfukuoka.com
電話：092-401-2029
H P ：https://gcfukuoka.com/