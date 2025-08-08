『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』要素を追加するアップグレードパックを販売中

株式会社セガ

株式会社セガは、発売中のPC（Steam/Epic Games Store/Windows） / Xbox Series X|S用ソフト『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）』について、アップグレードパックの販売を開始したことをお知らせいたします。

アップグレードパックを追加することで、購入時に選択したエディションにデジタルアイテムやゲーム内アイテムなどの要素を追加することができます。追加される内容については、下記を参照ください。なお、8月14日（木）まで30％オフキャンペーンを実施しています（価格はSteam版のもの）。

●「スタンダードエディション」から「デラックスエディション」へのアップグレードパック：2,950円（税込）

・デラックス武器＆スーツパック

・ボーナスサイドクエスト

・デジタルアートブック＆オリジナルサウンドトラックセット

●「スタンダードエディション」から「アルティメットエディション」へのアップグレードパック：7,180円（税込）

・デラックス武器＆スーツパック

・ボーナスサイドクエスト

・アルティメットウェポン＆スーツパック

・デジタルアートブック＆オリジナルサウンドトラックセット

・シーズンパス

●「デラックスエディション」から「アルティメットエディション」へのアップグレードパック：4,580円（税込）

・アルティメットウェポン＆スーツパック

・シーズンパス

【製品概要】

商品名：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）

対応機種：PC（Steam/Epic Games Store/Windows） / Xbox Series X|S / PlayStation(R)5

発売日：

PC / Xbox Series X|S版 配信中（2024年11月21日（木） 配信）

PS5(R)版 2025年予定

希望小売価格：

PC / Xbox Series X|S版

通常版 7,227円（税込7,950円）

Deluxe Edition 9,545円（税込10,499円）

Ultimate Edition 13,181円（税込14,499円）

※デジタル版のみ販売

PS5(R)版 未定

ジャンル：サバイバルホラーFPS

プレイ人数：1人

メーカー：GSC Game World

CERO表記：Z区分（18歳以上対象）

著作権表記：S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. (C) 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. (C) S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

公式サイト：https://www.stalker2.com/ja

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。