ウブロ アンバサダー 山崎賢人が「ビッグ・バン」を纏い、その魅力を紐解くスペシャルムービー「BIG BANG VOICES」

ウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)は、アイコニックなモデル「ビッグ・バン」の誕生20周年を記念して、ブランドアンバサダーで俳優の山崎賢人さんが最新作「ビッグ・バン 20th アニバーサリー キングゴールド セラミック」を纏い、その魅力を語るスペシャルムービー「BIG BANG VOICES」を、ウブロ公式LINEアカウントで公開します。

「BIG BANG VOICES」は、ウブロのブランドコンセプト「アート・オブ・フュージョン（異なる素材やアイデアの融合）」から2005年に誕生した「ビッグ・バン」の魅力を発信するグローバルキャンペーンです。「ビッグ・バン」は誕生以来、大胆な革新により、時計の伝統的な概念を打ち破り、高級時計の概念を再定義してきました。自社開発・製造のクロノグラフムーブメント「ウニコ」を搭載し、異素材を巧みに組み合わせた多層構造による立体的なケースデザインは、ウブロを象徴するタイムピースです。

本編では、山崎賢人さんが「ビッグ・バン」の特徴や、誕生20周年を記念して発表した限定モデル「ビッグ・バン 20th アニバーサリー キングゴールド セラミック」の魅力について語ります。ウブロ公式LINEを友だち追加してお楽しみください。2025年9月配信予定。

ウブロ公式LINEアカウント：https://lin.ee/jSQbgEx(https://lin.ee/jSQbgEx)

山崎賢人さん 着用モデル

ウブロ公式LINE

「ビッグ・バン 20th アニバーサリー キングゴールド セラミック」世界限定250本

HUBLOT 「ビッグ・バン 20th アニバーサリー キングゴールド セラミック」世界限定250本詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-20th-anniversary-king-gold-ceramic-43-mm

