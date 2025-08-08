本日8月8日(金)は「ブシロードコミックス」新刊発売日！待望の続刊やアンソロジーなど盛りだくさんの作品をお届け♪

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、「コミックグロウル」にて連載中の作品を含むブシロードコミックス新刊3作品が本日8月8日(金)に発売したことをご案内致します。また、発売を記念した電子書籍フェアも実施中です。

発行：株式会社ブシロードワークス

発売：株式会社KADOKAWA

コミックグロウル公式サイト：https://comic-growl.com/

コミックグロウル公式X：https://x.com/comic_growl/

■公爵令嬢は我が道を場当たり的に行く 3

≪ブレない転生令嬢エリザベスが行く、痛快転生ラブコメディ第3巻！≫

最難関のスタインフォード学院に入学し、学生ライフを満喫中の公爵令嬢・エリザベス。

そんな彼女に突っかかる侯爵令嬢・イングリッド。

エリザベスへの嫌がらせは徐々にエスカレートしていく。

さらに、イングリッドは大きな秘密を抱えているようで…？

ブレない転生令嬢エリザベスと個性豊かな面々がお送りする

痛快転生ラブコメディ、第3巻!!

漫画：高瀬雛

原作：ぽよ子

キャラクター原案：にもし

価格：792円（税込）

作品ページURL：https://comic-growl.com/series/efb61c15fef2e

▼購入特典

【応援店】イラストペーパー

■白魔女さんとの辺境ぐらし ～最強の魔女はのんびり暮らしたい～ 2

≪あざと可愛い魔女と過ごす、ほっこり辺境ぐらし第2巻！≫

仲間から解雇されてしまった雑用係トーリは最強の冒険者 “白の魔女”ことユーフェミアからお世話係に任命される。生活力ゼロのユーフェミアのお世話をしつつ、次第に仲間も増えて一行はますます賑やかに。そんな中、ユーフェミアはトーリのために何か出来ないかと考えていたが…

ドタバタだけど温かい、ほのぼの主夫道ファンタジー、第2巻！

漫画：冬空

原作：門司柿家

キャラクター原案：syow

価格：792円（税込）

作品ページURL：https://comic-growl.com/series/cf30fa067eba0

■粗末に扱われておりますが、このまま悲劇の令嬢になるつもりはありません！アンソロジーコミック

≪自分の行動で状況を変えて幸せを掴むオールハッピーエンドアンソロジー！≫

01.真実の愛の後始末～姉が駆け落ちしたので、家と婿がスライドしました

漫画：くろいラテ 原作：あさづき ゆう

美人で奔放な姉の結婚直前、彼女は真実の愛を説いて知らない男と消えた。残された妹・デイジーは──

02.処刑日前日に悪魔商人が来たので、時戻しの薬を買ってみた結果。

漫画：空木おむ 原作：藍槌ゆず

婚約者に投獄されてしまったエラルダ。そこに現れた悪魔は、寿命と引き換えに時を戻す薬を提案してきて？

03.幸せは自分次第

漫画：榮恵愛 原作：藍田ひびき

いつも笑顔で前向きなマリアンヌ。宰相補佐の旦那様もできて幸せいっぱい……？

04.「お前は幸せになるな」と婚約破棄された【幸運】聖女、うっかり幸せになってしまう

漫画：洪 原作：杓子ねこ

スキル【幸運】を持つ聖女ルーシー。婚約者のリヒャルトから"幸せになるな"と【呪い】をかけられあわや大惨事!?

05.お飾り妻は、自分の機嫌を取っている場合ではない

漫画：延川祐子 原作：有沢真尋

初めてのお茶会に参加したシンシア。歳の差のある婚約者に浮き名が流れているのを目の当たりにして!?

価格：990円（税込）

▼購入特典

【アニメイト】イラストカード

■電子書籍フェア開催！

発売を記念して対象作品の割引や無料試読等を実施中！

開催期間：2025年8月8日(金)～21日(木)

特設URL：https://bushiroad-works.com/ebookfair_250808

※実施期間・対象作品やフェア内容については電子書店によって異なる場合がございます。

『公爵令嬢は我が道を場当たり的に行く』『粗末に扱われておりますが、このまま悲劇の令嬢になるつもりはありません！』新刊配信記念フェア

『白魔女さんとの辺境ぐらし』『のらくらメルヒェン』他 新刊配信記念フェア

