博多駅で「限定アイス」に「冷たいドリンク」を堪能！博多エキナカ マイング「マ夏のアイスフェア」総勢6店舗が大集合するイベントも開催！

株式会社 博多ステーションビル

夏の楽しみといえば、冷たくて甘いもの。マイングでは和洋様々な「アイス」＆「ドリンク」をご用意しております。また、総勢６店舗が集合するイベントも開催します。猛暑には「駅ナカ避暑地 マイング」で、冷たいアイスやドリンクをご堪能くださいませ。

「マイング マ夏のアイスフェア」概要

「常設店舗のアイス９商品＆ドリンク６商品を紹介」

＜ポイント＞

●博多ならではの「あまおう苺」を使った商品も多く、観光で訪れたお客様にもおすすめ

●マイング限定商品は「５商品」ここだけの特別な商品を堪能できる

※販売期間は商品により異なります、詳細は特設WEBページをご確認ください。

アイスフェア特設WEBページはこちら(https://ming.or.jp/ice_fair/)

「マ夏のアイスフェア期間限定イベント」総勢６店舗がマイング広場に大集合！

アイス商品一覧ドリンク商品一覧

期間：2025年8月24日（日）~ 2025年8月29日（金）

時間：10時～20時

場所：マイング広場

出店店舗：石田ファーム、モーモーあいすらんど、DAIMYO SOFTCREAM、世界一のアップルパイ 博多ミレメーレ、カナと魔法のたまごcafe、竹下製菓

※実施期間、出店店舗等は予告なく変更となる場合がございます。

＜ポイント＞

・九州のアイスクリーム店総勢６店舗大集合、うち４店舗はマイング初出店

・「竹下製菓」では話題の「ブラックサンダー」コラボ商品「ブラックモンブラン ブラックサンダー」も販売 ＜詳細＞(https://takeshita-seika.jp/pages/41?detail=1&b_id=279&r_id=374)

出店店舗一覧

博多エキナカ マイングについて

実施場所＜マイング広場＞

博多駅構内１階に位置する、九州最大級の博多・九州のおみやげ処です。毎日多くの県外からお越しのお客様で賑わいますが、スーパーをはじめとした食品店舗も多く、デイリー需要にも対応しており、地元のお客様のご来館も多いことが特徴です。

営業時間：9時～21時

店舗数：全92店舗

定休日：原則無し

※個店によって定休日あり 詳細はマイング公式WEBをご確認ください。

※元旦は休館を予定

