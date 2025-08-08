美容ブランド『ReFa（リファ）』 「ヘアスタイリング剤その他（オイル他）」の 国内ブランドシェアNo.1※1を獲得

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、美容ブランド『ReFa（リファ)』が、このたび、「ReFa LOCK OIL（リファロックオイル）」をはじめとするリファロックシリーズの6アイテム※1合計で、ヘアスタイリング剤その他（オイル他）カテゴリにて国内ブランドシェアNo.1※2を獲得したことをお知らせいたします。





2020年に発売したReFa LOCK OIL。「ヘアオイルなのに、ヘアアイロン前に使うことで髪を熱ダメージから守る」という新しさや、「スタイリングをロックするのに、髪がごわごわに固まらない」というこれまでにないベネフィットが反響を呼び、発売以降、数々の賞を受賞、また多くのお客様からご好評をいただいてまいりました。そして、2024年4月には、希少な国産天然保湿成分「タマヌオイル※3」を配合し、香りも新しくなった「ReFa LOCK OIL BLOOM（リファロックオイルブルーム）」「ReFa LOCK OIL BLOOM LIGHT（リファロックオイルブルームライト）」の販売を開始。さらに、2024年10月には、髪の根元のスタイリングに着目したアイテムである「ReFa MAEGAMI LOCK（リファマエガミロック）」と「ReFa VOLUME LOCK（リファボリュームロック）」をラインナップに追加いたしました。日頃のご愛顧に感謝し、ReFaは今後も、もっと楽しく、誰でも簡単に、美しい髪や理想のスタイルを叶えるヘアケア・ヘアスタイリング商品の開発を目指してまいります。

※1ReFa LOCK OIL、ReFa LOCK OIL LIGHT、ReFa LOCK OIL BLOOM、ReFa LOCK OIL BLOOM LIGHT、ReFa MAEGAMI LOCK、ReFa VOLUME LOCK

※2出典：富士経済「化粧品マーケティング要覧2025 No.3」ヘアスタイリング剤その他（オイル他）の2024年国内ブランドシェア実績

※3テリハボク種子油（ヘアコンディショニング剤）

■ ReFa LOCK OIL 受賞歴

LDK the Beauty “本当にいいもの”だけの ベストコスメAwards 2024 ヘアスタイリングオイル部門 LDK the Beauty オブ・ザ・イヤー

美的 2024年、本当に売れたコスメって何ですか？ PLAZA／第1位

@cosmeベストコスメアワード2024 ベストヘアスタイリング部門／第1位

【電子書籍限定】LDK the Beauty ベストコスメランキング 2025 LDK the Beauty 部門別 ベストコスメランキング ボディケア&ヘアケア編 巻き髪用スタイリング剤／第1位

他、多数受賞

■ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜ReFaブランドサイト＞

http://www.refa.net/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/