NHN テコラス、日本オラクルとパートナー契約を締結し、OCI総合支援サービスの提供を開始

NHN テコラス株式会社

NHN テコラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：白倉 章照、以下：NHN テコラス）は、日本オラクル株式会社とパートナー契約（Oracle PartnerNetwork） を締結し、7,000契約を超えて拡大中のクラウド総合支援サービス「C-Chorus （シーコーラス）」において Oracle Cloud Infrastructure（OCI）の導入・移行・活用に向けたサポート提供を開始します。

エンドースメント

今回の発表に際し、日本オラクル株式会社様より以下のエンドースメントを頂戴しています。

日本オラクル株式会社 常務執行役員 アライアンス統括 佐野 守計 氏

日本オラクル株式会社は、NHN テコラス株式会社様とのOracle PartnerNetwork契約締結および、「C-Chorus」におけるOCIの導入・移行・運用支援サービス提供開始を心より歓迎申し上げます。

「C-Chorus」による約7,000件を超える豊富な支援実績とノウハウをOCI領域へと拡大し、請求代行、クラウド移行・導入、運用管理、セキュリティ対策、さらに生成AI／機械学習などを活用したデータ分析まで、一貫したマネージドサービスおよびプロフェッショナルサービスを提供して頂きます。

当社はNHN テコラス様とともに、OCIの導入・活用が一層拡がり、システムの信頼性向上、コスト最適化、そしてイノベーション促進に貢献できるよう尽力してまいります。

「C-Chorus」におけるOCI支援サービスのご提供

NHN テコラスのクラウド総合支援サービス「C-Chorus」

「C-Chorus」は、Amazon Web Services（AWS）、Google Cloud の導入支援やコスト最適化、セキュリティ対策、データ分析・生成AIなどの先端技術活用の技術支援を中心に広くサービス展開しており、これまでに、7,000件以上の支援実績を保有しています。

これらの知見を活かし、クラウドの導入・移行をご検討中の企業への新たなご選択肢として、Oracle Cloud Infrastructure（OCI）の総合支援サービスのご提供を開始しました。

「C-Chorus」：https://nhn-techorus.com/c-chorus/

「C-Chorus」 OCI 総合支援サービス内容

請求代行サービスをはじめ、インテグレーションやマイグレーション、運用支援などのマネージドサービスと、OCI 特有のデータベースやセキュリティ対策のプロフェッショナルサービスをご提供します。

請求代行サービス

代行手数料は不要でサイバーセキュリティリスクに対応したクラウド保険の付帯など無料の付帯サービスをご利用いただけます。

導入支援（インテグレーション）サービス

お客様の OCI 活用に関するお悩み・課題をお伺いした上で、OCI の Cloud Adoption Framework に則った最適なサーバー構成・環境を設計しご提案します。

運用監視・管理代行サービス

OCI に精通したエンジニアが提供する24時間365日対応の OCI 監視・運用代行サービスです。 運用状況やご要望、予算にあわせてご利用いただくことが可能です。

セキュリティ対策サービス

OCI のセキュリティのベスト・プラクティスに則った環境調査や設定をご支援します。 サードパーティ製品による OCI 環境のセキュリティ強化もご支援します。

データベースサービス

DBチューニングや性能分析・診断といった性能最適化をはじめ、ご要件にあわせた災害復旧対策や DevOps の活用まで幅広くご支援します。

「C-Chorus」 OCI 総合支援サービス：https://l.nhn-techorus.com/c-chorus/oci/

NHN テコラス株式会社について

NHN テコラスはクラウド総合支援サービス「C-Chorus」を中心に、データセンターとクラウド両方の導入・運用や FinOps 実践、および生成 AI やデータ活用などの先端技術の導入支援を得意とするマネージドサービスプロバイダーです。クラウド最大手の AWS、Google Cloud の両方から最上位パートナー認定されている、日本国内でも数少ないテックカンパニーです。

会社名 ：NHN テコラス株式会社

本社所在地：東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ

代表者 ：代表取締役社長 白倉 章照

事業内容 ： ITインフラ・ソリューション事業

設立 ：2007年4月

URL

会社公式 https://nhn-techorus.com/

C-Chorus https://nhn-techorus.com/c-chorus/

※Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

NHN テコラス株式会社

広報担当：古川