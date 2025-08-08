AIロボティクス共同開発事業を開始。現場の″困った″に寄り添うAI導入を伴走支援。組み込み・エッジAIでPoCを超えた実装へ

inaho株式会社

AIを活用したロボットサービスを提供するinaho株式会社(本社:神奈川県藤沢市、代表取締役菱木豊)は、これまで培ったAI×ロボティクスをコアテクノロジーとして、企業の現場業務に合わせたAI導入を支援する「AIロボティクス共同開発事業」を立ち上げました。

AI導入における課題

業務効率化や省人化の手段として注目されるAI。多くの企業が関心を寄せる一方で、実際の導入にはさまざまな壁があります。

例えば

- 市販のAIツールやSaaSを試してみたが、自社の業務にはフィットしなかった- PoCまでは進んだものの、そこから実装・運用に踏み切れない- 技術パートナーからの提案書が専門用語ばかりで、内容に納得感が持てない- 「この費用は妥当なのか？」「本当に成果が出るのか？」という不安が拭えない

こうした理由から、「AIを導入したいが、どう進めていいかわからない」と立ち止まってしまうケースは少なくありません。

“AI導入のつまずき”を解消するために、inahoは現場視点と技術の両立を重視した支援体制を整えています。

inahoが提供するAI開発の特長

特長1｜技術者と直接話せる、壁打ち体制

営業だけの対応はしません。初回からAI技術者がヒアリングに入り、課題を一緒に解像度高く整理します。

特長2｜業務に組み込むまでを見据えた設計

精度だけでなく「現場でどう使われるか」までを踏まえたAI・システム設計・実装が可能です。

特長3｜費用対効果を最大化する技術提案および設計

目的に応じて開発スコープを最適化し、ムダなく進めます。

導入事例

よくある質問

- AI故障予知システム（エネルギー関連機器）- 大型施設における車両モニタリング用AIシステム- AI搭載型警備用監視システム- AIによる工場排水モニタリング及び異常検知システム- AI画像解析を用いた無人レジシステム

Q：どのような業種が対象ですか？

A：製造・物流・農業・建設・リサイクル・公共・研究開発など幅広く対応しています。

Q：個別開発だと費用が心配。予算に合わせられますか？

A：目的とご予算に応じてスコープを調整します。取り組みがしやすいようにステップを分けたご提案も可能です。

お問い合わせ

https://www.inaho.co/contact

積極採用中

AIロボティクス共同開発事業を推進するメンバーを積極採用中です。

▼inaho採用サイト

https://www.inaho.co/recruit