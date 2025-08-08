＜『オカネコ』運営：400F＞9/23 親子参加募集！三菱UFJ銀行コラボ「めざせ★お金マスター」＠名古屋

株式会社400F

国内最大級（※1）の家計診断・相談サービス『オカネコ』や、金融教育サービス『OKANE-KOllege』を運営する、株式会社400F（フォーハンドレッド・エフ、本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：中村 仁、以下「当社」）が参画する「金融教育の未来を創る企業連合会（以下、当連合会）」は、2025年9月23日（祝・火）に三菱UFJ銀行との初のコラボレーションイベント「親子で学ぼう！めざせ★お金マスター～未来を守る力を身につけよう～」を名古屋で開催します。

※1：現時点での当社データベース及び他社公開情報の比較調査による

カードゲームで人生を疑似体験し、クイズで楽しく学び、投資ゲームでお金を増やす体験まで。子どもたちが「お金って面白い！」と感じられる工夫がいっぱいです。結婚・出産・住宅購入など人生の大きなイベントに必要なお金から、詐欺から身を守る方法まで、遊びながら実生活に役立つ知識が身につきます。お子様と一緒に学ぶことで、ご家庭での金融教育のきっかけにしていただけます。

■イベント概要

■お申込み方法

- 開催日時：2025年9月23日（祝・火）- - いずれかの時間帯をお選びください。- - - 午前の部：9:30～12:00（受付開始 9:15～）- - - 午後の部：14:00～16:30（受付開始 13:45～）- 開催場所：MUFG名古屋ビル 10F大ホール- - 〒460-8560 名古屋市中区錦三丁目21-24 [アクセス：地下鉄「栄駅」徒歩5分]- - https://maps.app.goo.gl/1NgDP6EgA1en4dTy5(https://maps.app.goo.gl/1NgDP6EgA1en4dTy5)）- 対象・定員：小学生～中学生のお子様とその保護者様、各部35組（合計70組限定）- 参加費：無料- 主催：三菱UFJ銀行、金融教育の未来を創る企業連合会- 後援：J-FLEC（金融経済教育推進機構）

予約フォーム：https://forms.gle/CZ9eUzJrbBiQn9Ru9(https://forms.gle/CZ9eUzJrbBiQn9Ru9)

（締め切り：9/10(水)中）

※定員を超えた場合は抽選になります。

※日時確定のご案内は、9月16日（火）を目途にメールにてご連絡いたします。

※当日、各社の広報や報道機関（テレビ・新聞など）による撮影・取材が入る場合があり、会場参加者が映り込む可能性がございます。また、その内容が掲載・報道される場合がありますので、予めご了承ください。

■当日のプログラム

（１） 選んで気づく、お金と人生のつながり体験！仮想人生カードゲーム

カードゲーム「ライフプロデュース」で人生の練習をしましょう！人生ゲームのように単にお金を貯めることがゴールではなく、お金や時間という限られたリソースを使いながら「叶えたいこと」の実現を目指します。保険の重要性や計画的な資産形成を通じて、自分らしい選択で幸せな人生送るためのやり繰りを学べます。

開発企業のブロードマインドの実績では、出張授業として小・中・高校でも導入いただいており、これまでに延べ約1,500人のこどもたちが体験しています。

（２） 遊んで学ぼう！3つのお金チャレンジ- ライフイベントクイズ結婚、出産、住宅購入など人生の重要な場面で必要な資金について、クイズ形式で楽しく学習します。- トレーダーになってみよう！株式投資体験株式投資の基本的な仕組みを体験型で理解！リスクとリターンの関係を安全な環境で学びます。- どうする？お金のトラブル体験クイズ詐欺や悪質商法から身を守る知識を習得。実際の事例をもとに、正しい判断力を身につけます。（３） 表彰式・集合写真撮影

参加のお子さま全員にお子さまの名前入り「お金マスター★認定証」と「お金マスター★メダル」を贈呈！記念撮影を実施します。

（４）J-FLECからのご挨拶

金融経済教育推進機構の島村 昌征 教育企画部長より、参加者へのメッセージや金融教育の重要性についてお話しいただきます。

※プログラム内容などは急遽変更される場合がございます。

■主催企業および団体について

◆主催

三菱UFJ銀行

金融教育を通じ、『MUFGがきっかけ』となり「つなげる」そして「広げる（共鳴）」を実現すべく、様々な金融教育活動をおこなっています。

金融教育の未来を創る企業連合会

2025年3月に最先端のテクノロジーを駆使する企業が結集し、官民連携のもと国民全体の金融リテラシー向上を目指すために設立された団体です。本イベントでは、連合会から以下の企業が参加・運営いたします。

▼参加・運営企業一覧（順不同）

株式会社ABCash Technologies、グリーンモンスター株式会社、ブロードマインド株式会社、株式会社きんゆう女子、イークラウド株式会社、株式会社400F、Quants株式会社、GA Partners株式会社

◆後援

J-FLEC（金融経済教育推進機構）

J-FLEC(金融経済教育推進機構)は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、2024年4月に設立された認可法人です。

■お問い合わせ先

金融教育の未来を創る企業連合会 事務局

pr@abcash.co.jp

■『オカネコ(https://okane-kenko.jp/)』について

スマホから居住地や年齢、年収、家族構成などの約20問の質問に答えるだけで、同エリア・同年代・同世帯構成の人と比較したユーザーの家計状況を診断。さらに、診断結果から推定した簡易ライフプランやFP（ファイナンシャルプランナー）や公的保険アドバイザー等の資格を持つお金のプロから個別アドバイスコメントが届き、ユーザーはチャットや面談で個別相談もすることができます。匿名・無料で気軽に利用できるオンラインサービスです。

■『OKANE-KOllege（オカネカレッジ）(https://lp.okane-kenko.jp/okane-kollege/index.html)』について

『オカネコ』の知見を活かし、お金のプロが家計改善をサポートするマンツーマンのオンラインレッスンサービスです。利用者の状況に合わせて内容がカスタマイズされ、家計管理や資産形成、保険、住宅購入など、生活に役立つ金融知識を柔軟なカリキュラムで学べます。オンライン対応で、好きな時間・場所で受講可能です。

※お金の学びの機会の一つとして、当社ではお金の学びについて「家計管理や資産形成の方法がわからない」「制度や金融商品の仕組みが難しい」といった課題を解決するために、NISAやiDeCoの活用法、家計改善のコツ、資産運用の基本などを、自社運営メディア『オカネコマガジン』にてわかりやすく解説しています。 https://okane-kenko.jp/media/money-education/

■ 会社概要

"お金の問題を出会いで解決する"ことを理念に2017年11月に設立。自社でお金のプロ（FP・公的保険アドバイザー等）を抱え、オンライン上で直接ユーザーに金融商品や転職、不動産を仲介するオカネコ事業(ToC)と、大手金融機関に対してユーザーとのコミュニケーション最適化を支援するエンタープライズ事業(ToB)を通じて、日本の個人金融資産にアプローチするFinTechスタートアップです。どんな立場の人にも有効な「お金の問題解決」の機会を提供し続けます。

- 会社名：株式会社400F（フォーハンドレッド・エフ）- 本社：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町9-1 兜町第2平和ビル FinGATE BLOOM 4F- 設立： 2017年11月1日- 代表者：代表取締役社長CEO 中村 仁- 事業内容 ：『オカネコ』の運営、金融オンライン・アドバイザー事業（金融サービス仲介+保険代理店事業）、金融機関向け顧客接点最適化サービス『オカネコPartners https://partner.okane-kenko.jp/ 』の運営、オウンドメディア『オカネコマガジン https://okane-kenko.jp/media/ 』の運営、転職サービス『オカネコ転職 https://lpd.okane-kenko.jp/tenshoku/ 』の運営、保険比較サイト『オカネコ保険比較 https://okane-kenko.jp/insurance 』の運営、金融教育サービス『OKANE-KOllege』の運営- 会社HP：https://400f.jp- 株式会社400F 採用サイト：https://careers.400f.jp/- 株式会社400F 採用担当note：https://note.com/careers_400f