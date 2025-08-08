こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【美術出版社】NHK Eテレの人気番組による話題の展覧会「デザインあ展neo」の公式ブックを8月20日（水）に刊行。
『デザインあ展neo』表紙
美術出版社は、NHK Eテレで放送中の人気番組「デザインあneo」の展覧会をまとめた公式ブック『デザインあ展neo』を出版します。
「デザインあ展」は、2013年に東京・六本木の21_21 DESIGN SIGHTにて開幕。見て、触れて、体験できる展覧会は、子どもから大人まで多くの人を魅了し、2018年には前回展をもとに作品数や展示空間、テーマを拡大した第二期がスタート。日本各地へ巡回し、来場者数は累計26万人にもなりました。
2025年の第三期「デザインあ展neo」の開催を記念して刊行する本書は、過去二期分の写真や資料も完全網羅しながらデザインの魅力を紹介します。ディレクター陣のエッセイや会場の空間設計、作品のアイデアスケッチなど展覧会の裏側を詳しく解説、展覧会の舞台裏も大公開。番組から生まれた体感型デザインを親子で楽しめる１冊です。
※日英バイリンガル
