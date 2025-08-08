こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【コートヤード・バイ・マリオット 白馬】“白馬の紅葉”をテーマに、まるで絵画のような白馬村の秋を味わうコース 「Shinshu Blessings Dinner -Autumn-」を発売
期間：2025年9月1日(月)～11月30日(日)
コートヤード・バイ・マリオット 白馬（所在地：長野県北安曇郡白馬村、総支配人：大平 兼太郎）では、2025年9月1日(月)～11月30日(日)までの期間、“白馬の紅葉”をテーマに信州産の食材にこだわった地産地消の3種のディナーコース「Shinshu Blessings Dinner -Autumn-」を発売します。
青々とした夏の色から鮮やかなあたたかみある秋の色へと移り変わる、日本屈指のマウンテンリゾート白馬。今秋は白馬の紅葉を意識して信州産食材だけでなく、香りにもこだわった3種のディナーコースを展開いたします。シェフが特にオススメするコース「LAVAROCK」の前菜は、胡桃とピスタチオの香ばしさが引き立つ信州産若鶏のガランティーヌに、ほおずきピクルスとビーツのヴィネグレットが彩りと爽やかさを添えた一品に仕上げました。濃厚でなめらかな信州きのこのクリームスープは、香り高いきのこにロイヤルミルクティーのまろやかさを重ね、甘栗の香ばしいシガレットで深みを添えました。魚料理の山女のローストは焦がしバターの香りが豊かに広がり、かぼちゃのフォンダンと黄金いくらのソースが秋の深まりを感じさせます。特におすすめなのはメインのお肉料理。旨味たっぷりの白馬豚とビーンズのカスレでじっくりと煮込まれた一皿が、秋の夜を豊かに彩ります。
まるで絵画のように美しく、カラフルに色づきはじめる白馬村の秋。この時期ならではの美しさを見せる雄大な北アルプスを望みながら、食欲の秋にふさわしい信州の恵みを味わってみてはいかがでしょうか。
■ディナーコース「Shinshu Blessings Dinner -Autumn-」概要
“白馬の紅葉”をテーマに信州産の食材にこだわった3種のディナーコース「Shinshu Blessings Dinner -Autumn-」。秋の信州食材を満喫するお料理と共に、白馬の魅力を存分にご堪能下さい。
＜ディナーコース「LAVAROCK」メニュー＞
【アミューズ】
本日のアミューズ
【前菜】
胡桃とピスタチオ入り信州産若鶏のガランティーヌ
白馬村産ほおずきピクルスとビーツヴィネグレット
【スープ】
甘栗のシガレットと共に
【魚料理】
白馬村産山女のロースト 焦がしバター風味、かぼちゃのフォンダンを添えて
白馬村産黄金いくら入りグリビッシュソース
【肉料理】
白馬村産ビーンズと白馬豚のカスレ仕立て
ローズマリー香る野菜のロースト
【デザート】
信州産りんごとカスタードプリンのミニパフェ
バニラアイスとシナモンパイ
コーヒーまたは紅茶
【コートヤード・バイ・マリオット白馬 ホテルシェフ 安田 馨より】
今秋コースは白馬村の紅葉を意識して、食材だけでなく香りにもこだわった品々を用意しました。なかでも特にこだわったのは前菜です。白馬山々の紅葉をイメージして絵画のような見た目でありつつ、胡桃とピスタチオの食感にもこだわったユニークな一皿に仕上げました。信州食材の素材の味を最大限に引き出しつつ、白馬らしさも感じられるような見た目で、食欲の秋にふさわしい信州の恵みをぜひお楽しみください。
ディナーコース「Shinshu Blessings Dinner -Autumn-」概要
期間： 2025年9月1日(月)～11月30日(日) ※除外日2025年11月17日(月)～21日(金)
料金： LAVAROCK 8,500円
PRESTIGE 11,000円
TASTE 14,550円
時間： 18:00～22:00 (L.O. 21:00)
場所： レストラン「Dining & Bar LAVAROCK」
※上記料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更となる場合がございます。食材仕入れの関係上、特定のコースの販売を予告なく停止する場合がございます。
※「TASTE」のみ3日前17:00までの事前予約制となります。
本件に関するお問合わせ先
（本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先）
コートヤード・バイ・マリオット 白馬 広報担当：吉田
TEL：0261-72-3511 FAX：0261-72-4401 E-mail： press@cyhakuba.com
コートヤード・バイ・マリオット 白馬（所在地：長野県北安曇郡白馬村、総支配人：大平 兼太郎）では、2025年9月1日(月)～11月30日(日)までの期間、“白馬の紅葉”をテーマに信州産の食材にこだわった地産地消の3種のディナーコース「Shinshu Blessings Dinner -Autumn-」を発売します。
青々とした夏の色から鮮やかなあたたかみある秋の色へと移り変わる、日本屈指のマウンテンリゾート白馬。今秋は白馬の紅葉を意識して信州産食材だけでなく、香りにもこだわった3種のディナーコースを展開いたします。シェフが特にオススメするコース「LAVAROCK」の前菜は、胡桃とピスタチオの香ばしさが引き立つ信州産若鶏のガランティーヌに、ほおずきピクルスとビーツのヴィネグレットが彩りと爽やかさを添えた一品に仕上げました。濃厚でなめらかな信州きのこのクリームスープは、香り高いきのこにロイヤルミルクティーのまろやかさを重ね、甘栗の香ばしいシガレットで深みを添えました。魚料理の山女のローストは焦がしバターの香りが豊かに広がり、かぼちゃのフォンダンと黄金いくらのソースが秋の深まりを感じさせます。特におすすめなのはメインのお肉料理。旨味たっぷりの白馬豚とビーンズのカスレでじっくりと煮込まれた一皿が、秋の夜を豊かに彩ります。
まるで絵画のように美しく、カラフルに色づきはじめる白馬村の秋。この時期ならではの美しさを見せる雄大な北アルプスを望みながら、食欲の秋にふさわしい信州の恵みを味わってみてはいかがでしょうか。
■ディナーコース「Shinshu Blessings Dinner -Autumn-」概要
“白馬の紅葉”をテーマに信州産の食材にこだわった3種のディナーコース「Shinshu Blessings Dinner -Autumn-」。秋の信州食材を満喫するお料理と共に、白馬の魅力を存分にご堪能下さい。
＜ディナーコース「LAVAROCK」メニュー＞
【アミューズ】
本日のアミューズ
【前菜】
胡桃とピスタチオ入り信州産若鶏のガランティーヌ
白馬村産ほおずきピクルスとビーツヴィネグレット
【スープ】
信州産きのこのクリームスープ、ロイヤルミルクティーフォーム
甘栗のシガレットと共に
【魚料理】
白馬村産山女のロースト 焦がしバター風味、かぼちゃのフォンダンを添えて
白馬村産黄金いくら入りグリビッシュソース
【肉料理】
白馬村産ビーンズと白馬豚のカスレ仕立て
ローズマリー香る野菜のロースト
【デザート】
信州産りんごとカスタードプリンのミニパフェ
バニラアイスとシナモンパイ
コーヒーまたは紅茶
【コートヤード・バイ・マリオット白馬 ホテルシェフ 安田 馨より】
今秋コースは白馬村の紅葉を意識して、食材だけでなく香りにもこだわった品々を用意しました。なかでも特にこだわったのは前菜です。白馬山々の紅葉をイメージして絵画のような見た目でありつつ、胡桃とピスタチオの食感にもこだわったユニークな一皿に仕上げました。信州食材の素材の味を最大限に引き出しつつ、白馬らしさも感じられるような見た目で、食欲の秋にふさわしい信州の恵みをぜひお楽しみください。
ディナーコース「Shinshu Blessings Dinner -Autumn-」概要
期間： 2025年9月1日(月)～11月30日(日) ※除外日2025年11月17日(月)～21日(金)
料金： LAVAROCK 8,500円
PRESTIGE 11,000円
TASTE 14,550円
時間： 18:00～22:00 (L.O. 21:00)
場所： レストラン「Dining & Bar LAVAROCK」
※上記料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更となる場合がございます。食材仕入れの関係上、特定のコースの販売を予告なく停止する場合がございます。
※「TASTE」のみ3日前17:00までの事前予約制となります。
本件に関するお問合わせ先
（本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先）
コートヤード・バイ・マリオット 白馬 広報担当：吉田
TEL：0261-72-3511 FAX：0261-72-4401 E-mail： press@cyhakuba.com