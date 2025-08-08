新経済連盟のアントレプレナー表彰「JX Awards2025」受賞者が決定！！

一般社団法人 新経済連盟

一般社団法人 新経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：三木谷浩史、以下「新経連」）では、事業・経営面で最先端を走るスタートアップを経営し、アントレプレナーとしての行動・挑戦が、新経済連盟の目指す JX（Japan Transformation）*と合致する経営者を表彰する、「JX Awards」を実施しています。

今年も第一線で活躍する多彩な有識者5名による選考委員会にて、「JX Awards2025」大賞1名、選考委員特別賞2名の計3名を、以下の通り選出いたしました。

【JX Awards2025 受賞者】

■大賞

・岩佐 凌（エイターリンク株式会社 代表取締役CEO）公式サイト(https://aeterlink.com/)

■選考委員特別賞

・加藤 真平（株式会社ティアフォー 代表取締役CEO）公式サイト(https://tier4.jp/)

・岩崎 由夏（株式会社YOUTRUST 代表取締役CEO）公式サイト(https://youtrust.co.jp/)

【JX Awards2025 選考委員会】

・藤田 晋（新経済連盟 副代表理事／サイバーエージェント 代表取締役）

・吉田 浩一郎（新経済連盟 理事／クラウドワークス CEO）

・程 近智（新経済連盟 幹事／サントリーホールディングス顧問）

・関 美和（MPower Partners Fund L.P. ゼネラル・パートナー）

・クリスティーナ アメージャン（一橋大学名誉教授／横河電機社外取締役）

なお、本受賞者に対しては、新経連周年イベント「JX Live! 2025」の当日に表彰式を行いますので、ぜひご注目ください。（昨年の表彰式の様子はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=3bJt-JZrCZA&t=3s)）

【JX Live！2025】イベント特設サイトはこちら(https://nest.jane.or.jp/jxlive2025/)

■開催日時：10月21日（火）13:00～

■会場：六本木 グランドハイアット東京（港区六本木6-10-3）

■参加費：

【新経連一般会員】 1社1名ご招待／2名以降 11,000円（税込）／人

【非会員】 22,000円（税込）／人

【学生】無料



本イベントに関する取材のお申込みは、新経済連盟広報部（press@jane.or.jp ）へメールにてご登録ください。

なお、お申し込みの際は、以下の情報をご記入いただきますようお願いいたします。

【ご記入いただきたい情報】

１．ご芳名、２．ご所属(御社名・部署・役職)、３．カメラの有無 及びスチール/ムービーの別、４．ご参加予定の人数、５．緊急連絡先(電話番号)、６．掲載予定の媒体種類

*2022年の活動開始10周年に合わせて、新経済連盟が打ち出した新たな活動指針。未来を見極める力を持ったアントレプレナー（実業家）たちが主役となり、その力を結集して日本を変えていくことを宣言している。