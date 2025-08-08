【リーガロイヤルホテル京都】映えすぎる！！秋のごほうび果実をご賞味あれ「シャインマスカット アフタヌーンティーセット」 販売
リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、ラウンジにて秋が旬の上品な香りとさっぱりとした甘みが特徴のシャインマスカットを使用した「シャインマスカットアフタヌーンティーセット」を2025年9月1日（月）から10月31日(金)まで販売します。
「シャインマスカット アフタヌーンティーセット」イメージ
本アフタヌーンティーセットでは、１つ１つのスイーツがまるで宝石のように繊細で上品な見た目に仕上げられており、清涼感とやさしさを感じさせるような世界観がプレート上に広がっています。クロッシュを開けると、白いスモークが静かに立ちのぼり、シャインマスカットのほんのり甘い香りが漂います。中心にはふわふわでしっとりとした生地に、上品な生クリームとシャインマスカットを贅沢にサンドした「マスカットのシフォンケーキサンド」。その周りには、シャインマスカットの甘みと、レアチーズケーキの口の中でとろける爽やかな酸味が上品に合わさった「マスカットとレアチーズケーキ」などが並びます。全7種の贅沢な味わいのシャインマスカットスイーツと全9品のセイボリーで優雅なティータイムを演出します。
シャインマスカットの魅力を余すことなく味わえる、贅沢なアフタヌーンティーを心ゆくまでお愉しみください。
詳細については次の通りです。
●●「シャインマスカット アフタヌーンティーセット」 販売 概要●●
【販売場所】
ラウンジ（1階 / オールデイダイニング カザ内）
【販売期間】
2025年9月1日（月）～10月31日(金)
※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。
最新の営業情報は公式HPをご確認ください。
【販売期間】
10 : 00～17: 00（ラストオーダー：17：00）
【料 金】
\6,325
《1日10食限定・セット内フリードリンク付・利用時間120分制》
【内 容】
〈シャインマスカット アフタヌーンティーセット〉
■食前酒 オリジナルノンアルコールドリンク 白ぶどうジュース×レモンバーベナ
■スイーツ（全7種）
・マスカットのシフォンケーキサンド
・マスカットとレアチーズケーキ
・ミルクプリンとマスカット ミントのゼリー
・マスカットのエクレア
・マスカットのゼリー
・マスカットのタルト
・マスカット大福
■セイボリー（全9品）
■お飲み物
・コーヒー ・紅茶（4種）
・ハーブティー（3種）
・ノンアルコールカクテル（3種）
詳細を見る :
https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/fair_list/autumn-dessert-2025
※表記料金は、税金・サービス料を含みます
※写真は、すべてイメージです
※メニューは食材の入荷状況により変更する場合がございます。予めご了承ください。
■お客様お問い合わせ先■
リーガロイヤルホテル京都
ラウンジ
〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地
075-361-9226（直通）