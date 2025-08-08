Reader Storeサマーブックフェス2025 第3週目は大人気作品の冒頭10巻25％ポイントバックや『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』50%OFFクーポン等お得なキャンペーンが盛り沢山！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営する電子書籍・電子コミックストア「Reader Store」にて2025月7月25日(金)～8月17日(日)の24日間に渡り第1週～第3週に分けて「サマーブックフェス2025」を開催いたします。



期間中は毎週お得なクーポン、プレゼントキャンペーンなど、注目のキャンペーンが目白押しとなっております。


ぜひ「サマーブックフェス2025」にお越しください！



■Reader Store サマーブックフェス2025特設ページ


https://ebookstore.sony.jp/features/d0rvkx3uom8/(https://ebookstore.sony.jp/features/d0rvkx3uom8/)



■キャンペーン期間


・通期


2025年7月25日(金)0：00 ～ 2025年8月17日(日)23：59



・期間別


第1週：7月25日(金)～7月31日(木)


第2週：8月1日(金)～8月7日(木)


第3週：8月8日(金)～8月17日(日)





■第3週目開始の注目キャンペーンを一部ご紹介！


１.【冒頭10巻25％ポイントバック】まだ追いつける！一気読みしたい大人気コミック



【特集ページURL】


https://ebookstore.sony.jp/features/3lwqkxyu0k5o/



【実施期間】


2025年8月8日(金)0：00 ～ 2025年8月21日(木)23：59



【内容】


対象タイトル冒頭1～10巻25％ポイントバック


11巻以降15％ポイントバック


決済金額の25％及び15％分のポイントを即時付与いたします。



【キャンペーン対象商品】


・薬屋のひとりごと


・SPY×FAMILY


・嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～


・勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～


ほか



その他詳細については特集ページをご確認ください。




２.【50％OFFクーポン】KADOKAWA 『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』全巻一気読み



【特集ページURL】


https://ebookstore.sony.jp/features/sii3gt4xhgbv/



【実施期間】


2025年8月8日(金)0：00 ～ 2025年8月21日(木)23：59



【内容】


『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』が期間中50%OFFクーポン利用で購入できます。分冊版も対象！



その他詳細については特集ページをご確認ください。




３.【ハズレなし！】888円以上の購入で引けるお買い物くじ



【特集ページURL】


https://ebookstore.sony.jp/features/r8xhlghw49/



【実施期間】


2025年8月8日(金)0：00 ～ 2025年8月8日(金)23：59



【内容】


8月8日(金)限定で 888円(税込)以上の購入で引けるお買い物くじを実施中！


888円購入ごとに何度でも引けます。88％OFFお買い物クーポンが当たるチャンス！



【当選クーポン詳細】


・1等 88％OFFクーポン


・2等 8％OFFクーポン


・3等 8ポイント



その他詳細については特集ページをご確認ください。



４.全フロアに使える10%OFFフライヤークーポン



【クーポン取得ページURL】


https://ebookstore.sony.jp/features/d0rvkx3uom8/


※総合ページ上部の「「Reader Store サマーブックフェス2025 記念フライヤー」をお客様の本棚にお届け！」の項目をご確認ください



【実施期間】


2025年8月8日(金)0：00 ～ 2025年8月17日(日)23：59



【内容】


「Reader Store サマーブックフェス2025 記念フライヤー」全フロアに使える10%OFFクーポンをプレゼント中！


その他詳細については特集ページをご確認ください。




■Reader Storeについて



Reader Storeは株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営する国内最大級の品揃えの電子書籍・電子コミックストアです。


https://ebookstore.sony.jp/


Twitter：https://twitter.com/ReaderStore_JP


note：https://note.ebookstore.sony.jp/