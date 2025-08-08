カワサキからアウトドアライディングの新提案「KLX230 SHERPA S」足つきもより快適に！-2025年9月15日に新発売

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、「KLX230 SHERPA S」を、2025年9月15日(月)に新発売いたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/klx/on-off-road/klx230-sherpa(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/klx/on-off-road/klx230-sherpa)

KLX230 S ※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。■KLX230 SHERPA S

街から郊外へ、そして自然の中へ。ゆったりと、のびのびとライディングを楽しむ。SHERPAスタイルの魅力に、新たな選択肢が加わりました。KLX230 SHERPA Sの登場です。

KLX230 SHERPA Sは、昨年登場したKLX230 SHERPAの基本性能はそのままに、より多くのライダーにフィットする仕様を採用。シート高は845mmから825mmに変更され、足つき性が向上。リヤにはチューブレスタイヤを 装備し、パンク修理やタイヤ交換時の利便性を高めました。また、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に、音声コマンドやナビ機能が新たに追加され、使い勝手も広がっています。

232cm³空冷4ストローク単気筒SOHC2バルブエンジンや、剛性としなやかさを兼ね備えたペリメターフレーム 構造など、SHERPAならではの特性はそのままに。ライダーのスタイルに合わせて選べる、マルチパーパスモデルの新たな提案です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/788_1_d5bab35e03650922c6aae483747b5148.jpg?v=202508080157 ]

※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金（消費税を除く）、登録等に伴う諸費用は含まれません。

※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。

※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場PT. Kawasaki Motor Indonesia（KMI）で日本向けに生産された車両です。

※当モデルはABS装着車です。

※主要諸元などにつきましては、カワサキモータースジャパンのホームページをご覧ください。

■主な特長

・街中でも自然の中でも似合う、アウトドアギアを思わせるデザインと柔らかなカラーリング

・低中回転域でのトルクを重視した、バランサー内蔵232cm³空冷4ストロークSOHC2バルブエンジン

・剛性としなやかさを兼ね備えたペリメター構造セミダブルクレードルフレーム

・走行安定性と路面追従性に優れ、長いホイールトラベルを持つ前後サスペンション

・ハンドガード、アルミスキッドプレート、スタックパイプなど、トレッキングムードを高める装備類

・必要に応じてOFFにすることができるデュアルパーパスABS

・スマートフォン用アプリケーション「RIDEOLOGY THE APP」を使用し、スマートフォンから車両状況を確認できるワイヤレス接続機能

■2025年モデルKLX230 SHERPAとの相違点

・前後サスペンションにKLX230 SHERPA S専用のデュアルレートスプリングを採用

・シート高をスタンダードモデルの845mmに対し、825mmに設定

・ホイールトラベル量をスタンダードモデルのフロント200mm、リヤ223mmに対し158mm、168mmに設定

・リヤホイールをチューブレス化し、パンク修理やタイヤ交換時の利便性を向上

・スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」の「音声コマンド」、「ナビ機能」の利用可能

※「音声コマンド」「ナビ機能」は有償ライセンスが必要になりますが、このモデルを新車でご購入いただいたお客様には、納車時にお渡しする二次元コードにより 1 年間無償でご利用いただけます。

※無償ライセンスの有効期間終了後に継続して利用される場合は、ライセンスの購入が必要となります。

・「RIDEOLOGY THE APP」について詳しくはこちら

https://www.global-kawasaki-motors.com/kawasaki_connect/jp/mc.html(https://www.global-kawasaki-motors.com/kawasaki_connect/jp/mc.html)

▽ホワイティッシュベージュ

KLX230 SHERPA S(ホワイティッシュベージュ)

▽ミディアムスモーキーグリーン

KLX230 SHERPA S(ミディアムスモーキーグリーン)

▽ミディアムクラウディグレー

KLX230 SHERPA S(ミディアムクラウディグレー)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

■主要諸元

下記URLよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d28066-788-85d42e35de54cacf861cce8fdc7e4bfd.pdf

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

X： https://x.com/Kawasaki_JPN

Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan

YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN

Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/

LINE： https://lin.ee/W4VsNNe