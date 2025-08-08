食の宝庫、博多の“うまかもん”を味わえる「にっぽん美食紀行～福岡・博多～」

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

にっぽん美食紀行～福岡・博多～

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）では、2025年9月2日（火）～12月1日（月）まで、1階ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」にて福岡・博多の美味しいものがずらりと並ぶ「にっぽん美食紀行～福岡・博多～」を開催いたします。



福岡・博多エリアは、玄界灘や周防灘、有明海など周囲の漁場から獲れる新鮮な魚介が豊富で、さらにもつ鍋やうどん、明太子や博多ラーメンなど名物グルメが多い美食の街として知られています。


「にっぽん美食紀行～福岡・博多～」では、ランチにはがめ煮や「はかた地どり」の水炊き、かしわめし、ディナーではもつ鍋など、博多が誇る名物料理や郷土料理が味わえます。また、「博多和牛」とポルチーニのパイ包み焼きや、福岡の老舗醤油蔵「ジョーキュウ」の田舎味噌で食す福岡県産の天然真鯛を使った朴葉焼きなど、福岡・博多の食材を使ったオリジナルメニューの数々もブッフェボードに並びます。



ライブキッチンでは、人気の定番ローストビーフのほか、鉄板で焼き上げるもつ焼きや博多和牛のしゃぶしゃぶ、長浜市場直送の穴子の白焼きなどをシェフが目の前で仕上げて提供いたします。


デザートには、福岡が誇るブランドいちご「あまおう」を使ったムースをはじめ、旬のフルーツで作ったパティシエ特製スイーツのほか、八女煎茶のゼリーや八女和紅茶のフィナンシェなどもご用意。福岡県産のブランドいちじく「とよみつひめ」を使った和栗のモンブランは、ご注文をいただいてからしぼって作るなめらかな口どけをお楽しみいただけます。



横浜の海を眺めながら福岡・博多のグルメ旅を体感できる、楽しいひとときを心ゆくまでご堪能ください。



ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」店内

ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」キッチン

メニュー：



シロサバフグとムール貝のビスケー湾風

＜ランチ＞（一例）


・鉄板で焼き上げる博多名物 もつ焼き


・八女玄米茶が香る「博多和牛」のしゃぶしゃぶ 香味野菜添え


・「はかた地どり」の水炊き


・福岡名物 がめ煮


・シロサバフグとムール貝のビスケー湾風


・福岡郷土料理 かしわめし


・鯵の博多風胡麻和え タルタル仕立て






博多名物 もつ鍋

＜ディナー＞（一例）


・「博多和牛」鞍下肉のローストビーフ


・博多名物 もつ鍋


・長浜市場直送穴子の白焼きと芝海老の唐揚げ


・「福岡有明のり」が香る鮮魚の漬け丼 あご出汁のきいた「八女茶」とともに


・天然真鯛の朴葉焼き 福岡の老舗醤油蔵「ジョーキュウ」の田舎味噌とともに


・「博多和牛」とポルチーニのパイ包み焼き マルサラソース






馬肉のカルパッチョ 「博多万能ねぎ」と生姜の香り

＜ランチ＆ディナー共通＞（一例）


・「ラー麦」*のとんこつラーメン


・蛸と野菜の博多明太子バジルソース


・馬肉のカルパッチョ 「博多万能ねぎ」と生姜の香り


・鰯と「博多なす」、じゃがいものテリーヌ


・福岡県産いちじく「とよみつひめ」のクルートを纏った豚ばら肉のロースト


*福岡県産ラーメン専用小麦






福岡県産いちじく「とよみつひめ」と和栗のモンブラン

＜デザート＞（一例）


・<スペシャリテ>福岡県産いちじく「とよみつひめ」と和栗のモンブラン


・「あまおう」のムース


・八女煎茶のゼリー


・米粉で作ったライスプディング “リオレ”


・八女和紅茶のフィナンシェ


・福岡県産いちじく「とよみつひめ」のジャムクッキー





「にっぽん美食紀行～福岡・博多～」概要


提供期間：2025年9月2日（火）～2025年12月1日（月）


提供店舗：ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」（１階）


提供時間：ランチ 　11:30～15:00（L.O.）＊ 90分制


　　　　　ディナー 17:00～21:00（L.O.）＊120分制


料金：ランチ 　大人　平日5,800円、土日祝 6,300円


　　　 　　　　お子様（5～12歳） 2,900円


　　　ディナー 大人　平日7,800円、土日祝 8,300円


　　　　　　　 お子様（5～12歳） 3,900円


　　 ＊4歳以下のお子様は無料


予約・お問合せ先：045-223-2267（レストラン予約10:00～19:00）


Webサイト：https://www.icyokohama-grand.com/restaurant/detail.php?rpid=236



協力：福岡県農林水産物ブランド化推進協議会




ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルについて


“風をはらんだヨットの帆”の外観でお馴染みの、横浜を代表するホテル。地上31階の建物に、客室数594室、8つのレストラン＆バーのほか、大小15室の宴会場を有し、ホテル館内はいたるところから海が一望できます。APECやTICADなど国際行事への対応をはじめ、国内外の数多くの賓客を「おもてなし」してきたそのホスピタリティには、開業以来、高い評価を頂戴しています（1991年8月開業）。https://www.icyokohama-grand.com/





インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：


インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイト


www.intercontinental.comその他SNS　www.facebook.com/intercontinental 　www.instagram.com/intercontinental　をご覧ください。



IHGホテルズ＆リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：


IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。



・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ


・プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ


・エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ


・スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ


・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ



InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在



IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation


IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/


IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298


IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android


LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)


IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels



＊画像はすべてイメージです。


＊上記料金はすべて税金・サービス料を含みます。


＊諸般の事情により、リリースの内容に変更が生じる場合がございます。最新情報はホテルホームページをご確認ください。