2025年上期 売上250％増（※1）で好調！シリーズ累計120万枚販売(※2)の実績を持つCROSS FUNCTION(クロス ファンクション)が女優・吉倉あおいさんを起用した秋コレクションを発表

クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、2025年8月8日（金）よりオンラインストアの特設サイトにて秋のコレクションを公開いたしました。また、プロモーションの拡大に伴い、動画広告の配信も開始いたします。

秋のテーマは「Moment Journey」。旅する時の新しい出会いのように、ベーシックに少しだけパッションを加えたスタイリングを提案。袖をとした瞬間に新しい自分に出会える感覚を、女優・吉倉あおいさんが表現しています。（※1 2024年上期に対する前年比 / ※2 販売期間：2022年8月～2025年7月）

特設サイトURL： https://www.crossplus.jp/lookbook/crossfunction/25aw/

吉倉あおい出演・CROSS FUNCTION動画プロモーション

URL：https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/?fw_playlist=gXPOp6&fw_video=5qPqam&fw_channel=rose_top

■CROSS FUNCTIONについて

「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指しています。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドです。

■秋の新コレクション5つを紹介

▼《撥水》FRESH DENIM デニムカフタンボリュームスリーブブラス

・price：\4,950(tax in)

・color : navy / saxe

・size : M / L / LL

・function : 撥水 / 花粉が落ちやすい

・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955014&bid=crossfunction&cat=APPONE

《撥水》FRESH DENIM デニムワイドバギーパンツ

・price：\4,950(tax in)

・color : navy / saxe / white

・size : M / L / LL

・function : 撥水 / 花粉が落ちやすい

・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955013&bid=crossfunction&cat=APPONE

《UV/洗える》サマ美え スキッパーポロニットプルオーバー

・price：\3,960(tax in)

・color : red / off / charcoal

・size : M / L / LL

・function : UVカット / 接触冷感 / マシンウォッシャブル / アンチピリング

・URL：《UV/洗える》サマ美え スキッパーポロニットプルオーバー CROSS FUNCTION｜クロスプラス公式通販サイト

《UV/吸水速乾》エブ楽 タックワイドパンツ

・price：\4,400(tax in)

・color : off / black / beige

・size : M / L / LL

・function : UVカット / 吸水速乾 / マシンウォッシャブル

・URL：《UV/吸水速乾》エブ楽 タックワイドパンツ CROSS FUNCTION｜クロスプラス公式通販サイト

《UV/吸水速乾》エブ楽 ミリタリーシャツジャケット

・price：\4,400(tax in)

・color : beige / khaki

・size : M / L / LL

・function : UVカット / 吸水速乾 / マシンウォッシャブル

・URL：《UV/吸水速乾》エブ楽 ミリタリーシャツジャケット CROSS FUNCTION｜クロスプラス公式通販サイト

《洗える》サマ美え マシュマロミラノペプラムニットベスト

・price：\４,400(tax in)

・color : off-beige / navy / black / red

・size : M / L / LL

・function : マシンウォッシャブル / タンブル乾燥 / 毛玉になりにくい

・URL： https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=952016&bid=crossfunction&cat=APPONE

《洗える》サマ美え シアージャガードレースニットカーディガン

・price：\4,400(tax in)

・color : off / charcoal / blue

・size : M / L / LL

・function : マシンウォッシャブル

・URL：《洗える》サマ美え シアージャガードレースニットカーディガン CROSS FUNCTION｜クロスプラス公式通販サイト

《UV/吸水速乾》エブ楽 イージーサロペット

・price：\5,940(tax in)

・color : black / beige

・size : M / L / LL

・function : UVカット / 吸水速乾 / マシンウォッシャブル

・URL：《UV/吸水速乾》エブ楽 イージーサロペット CROSS FUNCTION｜クロスプラス公式通販サイト

＜Profile＞

吉倉あおい／女優・モデル

特技は韓国語・バリスタの資格保有。

『ゆるせない、逢いたい』（2013/金井純一監督）で映画初主演を務め注目を浴びる。

その後も、ファッション誌や朝日放送「朝だ！生です旅サラダ」旅サラダガールズを務めるなど幅広く活躍。近年の出演作に、日本テレビ『私をもらって』、DMM TVショートドラマ『その生涯の恥を知れ！』（主演）など。

■2025 AUTUMN COLLECTION

特設サイトURL： https://www.crossplus.jp/lookbook/crossfunction/25aw/

■ONLINE STORE

URL:https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/

■CROSS FUNCTION MEDIA

URL: https://www.crossplus.jp/blog/crossfunction/

Instagram :https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja

■クロスプラス 会社概要

会社名：クロスプラス株式会社

代表者：山本大寛

所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13

URL ：https://www.crossplus.co.jp

クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります