真夏の夜の祭典！！　8月22日（金）～24日（日）開催「第42回　胎内星まつり2025」に出店

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2025年8月22日（金）～24日（日）に新潟県胎内市にて開催される「第42回 胎内星まつり2025」に出店いたします。

「胎内星まつり」は、日本全国から天文ファンが集まる最大級の天文イベントの1つ。

42回目となる今回も、コンサートやトレッキングツアー、天文グッズ・地元農産物・地酒の販売など、天文ファンはもちろん、大人からこどもまで誰でも気軽に参加できるプログラムが盛りだくさんです。

天体望遠鏡メーカー各社も出店し、様々な天体望遠鏡や双眼鏡で天体観察が可能です。今年は23日（土）が新月のため、夜通し、月の影響のない暗夜での星空観察が楽しめます。

またイベントの様子は、ネットで生配信予定ですので、会場に来られない方もお楽しみいただけます。

ビクセンブースでは、新型鏡筒「VSD90SS」「VSD70SS」の展示や、「CMOSカメラ VA225C」のデモ、防振双眼鏡の体験などを行います。そのほかスマート望遠鏡「Seestar S50・S30」の体験や、今年2・3月に開催したイベント「CP+」で展示した新製品、参考出品をご覧いただけます。

また夜に開催する観望会では、上記天体望遠鏡を使用する予定です。ぜひ実際の使い心地をご体験ください。

さらに、ソニー株式会社とのコラボレーションも実現！ 天体望遠鏡にソニーのカメラを接続し、そのリアルな星空を大画面のソニー4Kテレビ「ブラビア」の高画質でご覧いただけます。

「第42回 胎内星まつり2025」開催概要

■開催日時：2025年8月22日（金）午後～24日（日）正午

※ビクセンブースの24日（日）の出店はありません。

■場所：胎内平（新潟県胎内市夏井）

■入場料：無料 （一部イベントや自然天文館への入館は有料）

■主催：胎内市・胎内市観光協会

※ 天候によっては天体観察会など一部のプログラムは変更または中止なることがあります。

詳細はこちら

http://www.tainai.jp/2025

このイベントの詳細に関するお問い合わせ等は、以下までお願いいたします。

胎内市商工観光課観光振興係

TEL：0254-43-6111

Email：kankou@city.tainai.lg.jp

開催中は、会場内臨時電話（胎内市ブース）

TEL：0254-39-5670

