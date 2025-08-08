公益財団法人天田財団

公益財団法人天田財団（神奈川県伊勢原市）は、2025年7月16日（水）～19日（土）に東京ビッグサイトにて開催された「MF-TOKYO 2025」に出展しました。

本展示会は「人と地球にやさしい技術、持続可能な未来を築く」というテーマのもと、鍛圧機械・自動化装置・関連機器・加工技術・サービス技術が一堂に会する展示会です。

4日間で31,207名の方が来場され、当財団のブースにも多くのお客さまにお立ち寄りいただきました。

■出展内容

天田財団が助成した研究成果の社会実装を目指した産学連携の促進を目的に、「助成研究成果報告書」などの冊子を無料で配布

■出展ブースの様子

■配布した資料

助成研究成果報告書 2024 （アブストラクト）

FORM TECH REVIEW （研究成果特集号） Vol.33

助成先一覧 2024年度

財団ニュースNo.18

展示会で配布した資料は、天田財団ホームページよりダウンロードすることができます。

・助成研究成果報告書 ： https://www.amada-f.or.jp/report/k

・FORM TECH REVIEW（研究成果特集号）

： https://www.amada-f.or.jp/report/f

・助成先一覧 ： https://www.amada-f.or.jp/project/app_list.html

・財団ニュース ： https://www.amada-f.or.jp/about/amada_news.html

また「天田財団 冊子 お申し込みフォーム」よりお申し込みいただきますと、

「助成研究成果報告書 2021～2024」と「FORM TECH REVIEW 2021～2024」の冊子を

無料でお送りします。 https://www.amada-f.or.jp/amada_book