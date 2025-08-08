『HUNTING WORLD CRAFTED BY DESCENTE.LAB』2025 FALL & WINTER COLLECTION 本日より発売開始

株式会社デサント

デサントジャパン株式会社が監修する『HUNTING WORLD CRAFTED BY DESCENTE.LAB』は、2025 FALL & WINTER COLLECTIONを本日8月8日(金)より発売いたします。

５シーズン目となる2025 FALL & WINTER COLLECTIONのシーズンテーマは"The Unknown Awaits -自由を纏い、未知の冒険へ-" を掲げ、旅を共にする機能ウェアを展開します。滑らかで上品な光沢感でベロアのような風合いを持つ防水ダウンジャケット、チューブ構造のダウンパックが交互に形成されたダウンジャケット、パッカブル機能を装備した軽量ジャケット、キルティングの凹凸感を活かしたゼブラ柄のベストなどを取り揃えています。

『HUNTING WORLD CRAFTED BY DESCENTE.LAB』は、都市生活から自然の中へと移り変わるライフスタイルに寄り添い、新たな冒険に導いていきます。

https://descente_lab.huntingworld.com/

【販売場所】

・HUNTING WORLD 帝国ホテル店

東京都千代田区内幸町１丁目１－１ 本館1F

10:00-19:00

※『HUNTING WORLD CRAFTED BY DESCENTE.LAB』のバッグの取り扱いはございません。

・DESCENTE BLANC 代官山

東京都渋谷区猿樂町19-4 CUBE代官山 C棟

11:00-20:00

・UNITED ARROWS 六本木ヒルズ店

東京都港区六本木6-10-3 六本木ヒルズ ウェストウォーク 2F-3F

日-木：11:00 -20:00, 金土・祝前日：11:00 - 21:00

・View Brewmels

静岡市葵区両替町2-5-1

11:00-20:00

・fazeone

広島県福山市昭和町6-1 B1

水-日 12:00-19:00

『HUNTING WORLD』について

1965年に冒険家ロバート・M・リー（通称：ボブ・リー）によってニューヨークで設立。高度な技術と巧みな素材使いをもとに、機能性も備えたアイテムを展開。1972年には冒険で会得した知識のもと、3層構造の機能素材「バチュー・クロス」をボブ自ら開発。この画期的な素材を使った製品は、瞬く間にアメリカの枠を飛び越え、世界中の人々から絶大な支持を得る。生粋のアウトドアマンであるボブが追求したものづくりへの情熱、そして大自然への飽くなき愛情は、ブランドの確固としたアイデンティティとして現在も継承されている。

『デサント』について

アスリート起点の「モノづくり」を追求してきた『デサント』は、プレミアムスポーツブランドとして、トップアスリートの最高のパフォーマンスを支えてきた独自のスポーツテクノロジーやこだわり抜いたクラフトマンシップによってもたらされる、機能美を追求した高機能、高品質、デザイン性に優れた上質なスポーツプロダクトを提供していきます。日々可能性に立ち向かうプレイヤーの心を高揚させ、挑戦心に火をつけ、心と体のベスト・パフォーマンスを支えられる。そんな、日々を生きていく生活者に自信をもたらすようなブランドでありたいと考えています。

ブランドサイト：https://store.descente.co.jp/descente/

『DESCENTE.LAB』について

質の高い機能美を提案する「デサント オルテライン」で築き上げた知見と技術をもとに、自由な発想で新たな価値の創造を目的に発足した「DESCENTE.LAB」。時代を越えて支持されるタイムレスなモノづくりをめざし、問題提起型で次世代の開発を行う。創造しているのは、可能性そのもの。それは世界にまだないものであり、未来を変えるかもしれないもの。既成の考え方にこだわらず、 世の中を新しい視点で見つめ、道なき道を開拓しながら未来へと進んでいく。「可能性を探す旅」をコンセプトに、想像を超えるモノづくりに挑んでいる。

『HUNTING WORLD CRAFTED BY DESCENTE.LAB』について

2023年秋冬よりスタートしたハンティングワールドの新プロジェクト。コレクションテーマは "Authenticity meets technical innovation."（オーセンティックとテクニカルによる革新の出会い） 。ブランドの単なる融合ではなく、モノづくりへの信念や哲学の共鳴により実現したスペシャルライン。両ブランドの共通点でもあるクラフツマンシップを余すことなく体現するだけでなく、ミニマルで機能的なタイムレスプロダクトを提案する。

＜クレジット＞

HUNTING▲WORLD▲CRAFTED▲BY▲DESCENTE.LAB

ハンティングワールド▲クラフテッド▲バイ▲デサント.ラボ

▲＝半角スペース

Instagram：@huntingworld_descente.lab

URL：https://huntingworld.com/descente_lab