業界初！ホスト向け検索連動型広告サービス「スペマサーチ広告（ベータ版）」を販売開始

株式会社スペースマーケット

あらゆるスペースを貸し借りできるマーケットプレイス「スペースマーケット」を運営する株式会社スペースマーケット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：重松大輔、以下、スペースマーケット）は、ホスト向け検索連動型広告サービス「スペマサーチ広告（ベータ版）」の販売を2025年8月8日（金）より開始することをお知らせいたします。本サービスにより、ホストは自身のスペースをスペースマーケットの検索結果ページ最上部に掲載でき、新規予約の増加や認知度向上を支援いたします。

「スペマサーチ広告」サービスサイト :https://pr.spacemarket.com/lp/search_ads/

取り組み背景

スペースマーケットでは、会議室や撮影スタジオ、イベントスペースなど、全国各地の多種多様なスペースが日々新たに掲載されています。数多くのスペースが掲載されている一方、スペースの検索結果が埋もれてしまうという課題も寄せられていました。

このたび、ホストのみなさまの「新規予約数を増やしたい」「スペースの認知度を高めたい」というニーズに応えるべく、業界初（※）となる検索連動型広告サービス「スペマサーチ広告（ベータ版）」の販売に至りました。スペースマーケットは今後もホストのみなさまにとって有益な機能の開発に努めてまいります。

（※）当社調べ：スペースシェア業界における検索連動型広告サービスの販売・提供企業として（2025年8月時点）

「スペマサーチ広告（ベータ版）」とは

「スペマサーチ広告（ベータ版）」とは、スペースマーケットの各検索結果ページの最上部にスペースを掲載できる広告サービスです。2025年8月8日（金）よりホスト向けに販売開始、2025年9月1日（月）より広告の掲載を開始いたします。

１.低コストで広告出稿が可能

【ホストにとっての主なメリット】

一つの検索条件につき、低価格で1ヶ月間広告掲載が可能

２.検索条件に合わせて効果的に露出

- 「エリア × ︎利用目的 × ︎︎会場タイプ × ︎キーワード」の約10万通りの検索結果に対し出稿可能- 自分のスペースにマッチする条件に絞った広告配信が可能（例）エリア：新宿、利用目的：パーティーなど

３.実績が少ないスペースでも上位掲載で認知拡大

オープン直後のスペースでも、広告を出稿をすれば1ヶ月間毎日検索最上部に掲載されます（同一の検索条件に対して複数の応募があった場合は抽選となります）

掲載までの流れ

広告料金について

詳しい出稿方法や、お支払いについては下記サイトよりご確認ください。

https://pr.spacemarket.com/lp/search_ads/

ホスト向けウェビナーの実施

本サービスの販売開始に合わせて、ホスト向けに「スペマサーチ広告活用ウェビナー」を開催します。具体的な掲載方法や利用規約などについて解説し、サービス利用のサポートをいたします。ウェビナーの詳細はご登録ホストの方へメールにて追ってご連絡いたします。

株式会社スペースマーケットについて

「チャレンジを生み出し、世の中を面白くする」というビジョンのもと、スペースシェアの文化創造、拡大に取り組む企業です。2019年に東証マザーズ（現グロース市場）に上場。スペースを貸し借りするマーケットプレイス「スペースマーケット」には、マンションの一室から会議室、撮影スタジオ、イベントスペースなどさまざまなスペースが掲載され、多様な利用が生まれています。また、あらゆる施設の予約管理をデジタル化し煩雑な施設管理業務を簡易化する、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」も提供しています。URL：https://www.spacemarket.com/

会社名：株式会社スペースマーケット

所在地：東京都渋谷区神宮前6-25-14 JRE神宮前メディアスクエアビル2F

代表者：代表取締役社長 重松 大輔

証券コード：4487

設立日：2014年1月

事業内容：スペースシェアのマーケットプレイス「スペースマーケット」の運営、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」の提供

URL：https://spacemarket.co.jp