不動産クラウドファンディング「TECROWD」累計償還額200億円突破

TECROWD元本償還実績額200億円を突破！

2025年8月8日（金）に償還いたしましたTECROWD64号ファンド 障がい者向けグループホーム「AMANEKU川崎麻生」および68号ファンド 障がい者グループホーム「AMANEKU葛飾東金町」をもちまして、累計償還額が200億円を突破したことをお知らせいたします。

TECROWDは2021年4月1日のサービスリリース以降、みなさまのご支援のもと成長を続けてまいりました。順調に募集規模を拡大してきたと同時に、運用を終え、元本償還まで行ったファンドも増えつつあります。

2025年8月8日に償還した64号および68号ファンドにて、56本、合計203億円の元本償還となりました。

償還額の推移

償還したファンドの平均実績利回りは年10.1%、償還額の推移やファンドの内訳等は上記のとおりとなっています。※2025年8月8日（金）時点

TECROWD調達実績

リリース後1年で累計調達額25億円、2年で80億円、3年で200億円、4年で400億円を突破し、2025年8月に募集を完了した84号ファンドで、累計469億円に達しています。順調に実績を積み重ね、近時は飛躍的に規模を拡大しております。

調達額の推移

また、現在運用中の27ファンドにおいてもすべて想定通りの運用・配当支払いを実施しており、元本割れや配当遅延等はございません（1ファンドは運用開始前です）。

TECROWDの特徴

（１）高い利回り

償還済みファンドの平均年利回りは10.1%(2025年8月8日時点)と、業界最高水準を誇ります。

（２）３つの０

サービス開始から4年あまりで84本のファンドを組成し、配当遅延や元本遅延、元本割れは一度も発生することなく、着実に運用実績を重ねています。

（３）豊富なバリエーション

一般的な不動産クラウドファンディングでは都心などのレジデンス（住居）を主な投資対象とするケースが多く見られますが、TECROWD（テクラウド）は国内外を問わず、当社のノウハウを活かしたヘルスケア施設・ホテル・データセンター等の高収益な案件を中心に組成しています。また、合わせて、マスターリースや為替ヘッジなどを採用することで、安全性の高いファンド運営を行っています。

TECRA株式会社 代表取締役社長 新野 博信代表挨拶

おかげさまで、TECROWDは累計償還額200億円を超えるにいたりました。日頃よりご支援を賜っております投資家の皆さまに、心より御礼申し上げます。

不動産クラウドファンディングにおいては、魅力的な案件を組成することはもちろんのこと、それ以上に、着実な運用を行い、約束した配当金を期日通りにお支払いし、元本を棄損させることなく償還することが何より重要です。当社では、これまで元本償還遅延や元本割れ、想定利回り割れ等は一度も発生しておらず、安定した運用実績を維持しております。

TECROWDは、「新興国の暮らしに、きっかけを。日本に、他者貢献の幸せを。」という思いのもと、様々なタイプの不動産への投資の機会を提供してまいりました。

今後も、グループホームやデータセンターなど当社および当社事業パートナーが培ってきた独自のノウハウを活かしたオペレーションを付加することで、運営を伴う高収益が見込める不動産を中心に、安定したリターンと社会的意義の両立を目指して、魅力的なファンド組成に努めてまいります。

引き続き、皆さまの信頼にお応えし、安心してご利用いただけるサービスの提供を目指すとともに、不動産クラウドファンディング市場を牽引する存在となるべく、尽力してまいります。

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」概要

■1口10万円から始められる、オンライン完結型の不動産投資サービス

TECROWDは1口10万円から不動産に投資ができるサービス（クラウドファンディング）です。投資するにあたり物件選びから契約まで、すべてオンラインで完結するため、手軽に不動産への投資が始められます。



■不動産特定共同事業法を活用した不動産クラウドファンディングとは？

複数の投資家様から出資を受けた金銭により不動産を取得し、運用期間中の賃貸収入や売却時の利益を分配する仕組みです。なお、不動産特定共同事業法(国土交通省所管)に基づき、投資家のみなさまに安心してご利用いただける透明性の高いサービスを目指しております。

TECROWD TOP :https://tecrowd.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250808

運営会社について

TECRA株式会社TECRA株式会社

本社所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA4F

代表取締役社長：新野博信

資本金：1億5660万円

事業内容：不動産の売買、 賃貸、 仲介、 管理、不動産特定共同事業法にもとづいた不動産クラウドファンディング

ホームページ ： https://www.tecra.jp/

宅地建物取引業者免許 神奈川県知事 第26122号

不動産特定共同事業許可 神奈川県知事 第12号

