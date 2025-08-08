こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
夏レジャーから秋花粉まで！軽量の新感覚デニムが登場夏こそ穿きたい「撥水デニム」シリーズ3型がCROSS FUCTION（クロス ファンクション）より8月8日（金）発売
～海辺や川遊びなどアウトドアや家族レジャーにもピッタリ～
URL: https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、2025年8月8日（金）よりオンラインストアにて水辺でも着られる「撥水」機能が備わったFRESH DENIMシリーズ3型を販売開始いたしました。
「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、2025年8月8日（金）よりオンラインストアにて水辺でも着られる「撥水」機能が備わったFRESH DENIMシリーズ3型の販売を開始いたしました。また、撥水に加えて、通常のデニムパンツより100ｇ軽量の軽さにもこだわり、暑い夏でも快適に穿けるデニム素材を開発。FRESH DENIMシリーズの撥水デニムとして、シャツ、ブラウス、パンツの3型を展開いたします。
特設サイトURL： https://www.crossplus.jp/blog/crossfunctionarticle/250808_denim/
動画プロモーションURL：https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/?fw_playlist=gXPOp6&fw_video=5zlD3O&fw_channel=rose_top
■CROSS FUNCTIONについて
「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指しています。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドです。
■【FRESH DENIMシリーズの撥水デニム３つの特徴】
撥水デニムは、まさに「夏から着たい・穿きたいデニム」シリーズ
①撥水
水を弾く生地加工を施しているため、水際レジャーや天気が変わりやすい雨の日も気兼ねなく着られる（穿ける）！
②軽い
6.7oz を使用しているため、一般的なデニム生地より100g軽い！夏こそ軽やかに着られる（穿ける）デニムこそ一軍入り！
※一般的なデニムは10.0oz程度(283.5g/M2)／撥水デニムは6.7oz(190g/M2)
③花粉がつきにくい
暑い夏が続いても、暦の上では秋がやってくると「秋花粉」の時期が到来。そんな時は撥水デニムで花粉対策を！
■商品紹介
程よい落ち感がルーズなワイドシルエット。深めのインディゴからヴィンテージ感を味わえるライトカラー、撥水だから潔く着られるホワイトと3色展開。
《撥水》FRESH DENIM デニムワイドバギーパンツ（股下68cm/72cm）
・price：\4,950(tax in)
・color : navy / saxe / white
・size : M / L / LL
・function : 撥水 / 軽量 / 花粉が落ちやすい
・URL： https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid= 955013&bid=crossfunction&cat=APPTOPKNT
コンパクトでもビックでもない、体型を拾わないのに女性らしく着られるデニムシャツ。デニムパンツとセットアップで着られるワンツーコーデのお手本。
《撥水》FRESH DENIM デニムシャツ
・price：\4,950(tax in)
・color : navy / saxe / white
・size : M / L / LL
・function : 撥水 / 軽量 / 花粉が落ちやすい
・URL： https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid= 955015&bid=crossfunction&cat=APPTOPKNT
胸元のリボンがアクセントになったカフタンブラウス。デニムのカジュアルさがチュニック風の甘さと程よいボリュームを調和させた絶妙な1枚。
《撥水》FRESH DENIM デニムカフタンボリュームスリーブブラウス
・price：\4,950(tax in)
・color : navy / saxe / white
・size : M / L / LL
・function : 撥水 / 軽量 / 花粉が落ちやすい
・URL： https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid= 955015&bid=crossfunction&cat=APPTOPKNT
■FRESH DENIM 水辺に着られる新感覚デニム
特設サイトURL：https://www.crossplus.jp/blog/crossfunctionarticle/250808_denim/
■ONLINE STORE
URL:https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
■CROSS FUNCTION MEDIA
URL: https://www.crossplus.jp/blog/crossfunction/
■CROSS FUNCTION公式Instagram
URL:https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja
■本商品に関するお問い合わせ先
クロスプラス株式会社
メールアドレス product-info@crossplus.co.jp
※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
自社ECサイト「クロスファンクション」
https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
CROSS FUNCTION公式Instagram
https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja
