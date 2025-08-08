夏レジャーから秋花粉まで！軽量の新感覚デニムが登場夏こそ穿きたい「撥水デニム」シリーズ3型がCROSS FUCTION（クロス ファンクション）より8月8日（金）発売

胸元のリボンがアクセントになったカフタンブラウス。デニムのカジュアルさがチュニック風の甘さと程よいボリュームを調和させた絶妙な1枚。《撥水》FRESH DENIM デニムカフタンボリュームスリーブブラウス・price：\4,950(tax in)・color : navy / saxe / white・size : M / L / LL・function : 撥水 / 軽量 / 花粉が落ちやすい・URL： https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid= 955015&bid=crossfunction&cat=APPTOPKNT■FRESH DENIM 水辺に着られる新感覚デニム特設サイトURL：https://www.crossplus.jp/blog/crossfunctionarticle/250808_denim/■ONLINE STOREURL:https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/■CROSS FUNCTION MEDIAURL: https://www.crossplus.jp/blog/crossfunction/■CROSS FUNCTION公式InstagramURL:https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja■本商品に関するお問い合わせ先クロスプラス株式会社メールアドレス product-info@crossplus.co.jp※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。■クロスプラス 会社概要会社名：クロスプラス株式会社代表者：山本大寛所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13URL ：https://www.crossplus.co.jpクロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。