南紀白浜マリオットホテル 青みかんをホテルスタッフが摘果と収穫、サステナブルなカクテル和歌山「和歌山有田の青みかんカクテル」を発売

「青みかんモヒート」

文豪ヘミングウェイが愛飲した、キューバ生まれのモヒートを青みかんを使用して和歌山風にアレンジしました。

爽やかな青みかんとミントの風味をご賞味ください。



青みかんの摘果作業風景







青みかんの摘果作業風景









摘果した青みかん



















和歌山有田の青みかんカクテル」概要期間：2025年8月18日(月)～9月15日(月)時間：11:00～23:00（L.O. 22:00）場所：1階 ラウンジ料金：青みかんモヒート 1,700円青みかんマルガリータ 1,700円青みかんクーラー 1,350円※上記料金はサービス料・消費税込の料金です。※入荷の都合などにより、記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。※状況により、営業時間は変更になる場合がございます。■NPO法人「 CRUISE ARIDA」について2021年に和歌山県有田市で設立。有田みかんのブランド力を高めるため、有田みかんを使った無料イベントを多数開催しています。みかんだけでなく、みかんの花や廃棄されることが多い青いみかんを活かした商品の開発もしています。所在地：和歌山県有田市宮原町東26Instagram：@cruise_aridaマリオット・ホテルについて世界70以上の国と地域において、およそ600軒のホテルとリゾートを展開するマリオット・ホテルは、ホスピタリティの芸術を高め続け、お客様を第一に考えることはブランドの生きた遺産です。マリオットホテルは、モダンで快適な空間と心のこもったサービスを一貫して提供し、日常を超えた体験を提供することで、その水準を高めています。世界中の旅行者のニーズと期待が進化するにつれ、マリオットホテルも進化を遂げ、スタイル、デザイン、テクノロジーを取り入れたグレートルームロビーやモバイルゲストサービスなどの革新的なサービスで業界をリードしています。詳しい情報はwww.MarriottHotels.comをご覧ください。また、FacebookやX（@marriott）、Instagram（@marriotthotels）でも情報を発信しております。マリオット・ホテルは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy™（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、 marriottbonvoy.comをご覧ください。