“お菓子を配る”身近なハロウィンの楽しみ方が人気に！？ ハロウィン限定パッケージ各種新発売

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、ハロウィン限定パッケージ商品「明治ミルクチョコレートビッグパックハロウィン」「きのこの山とたけのこの里ハロウィン」「アポロ袋ハロウィン」「果汁グミスマートパックぶどうハロウィン」を、2025年8月19日より、全国（一部経路除く）にて発売します。

たくさん配れる大袋タイプ！

思わず配りたくなるハロウィン限定の個包装デザイン！

左より「明治ミルクチョコレートビッグパックハロウィン」（180g）、「きのこの山とたけのこの里ハロウィン」（92g・8袋）、

「アポロ袋ハロウィン」（100.8g・12袋）、「果汁グミスマートパックぶどうハロウィン」（163ｇ）

価格：各オープンプライス

2024年度のハロウィン関連のお菓子商品では、容量の多い大袋タイプや配りやすい包装が人気※でした。当社は、2025年度も「お菓子を配る」という従来の身近な楽しみ方に合わせて、思わず配りたくなるハロウィン限定パッケージの大袋商品を発売します。「明治ミルクチョコレートビッグパックハロウィン」は、カラフルなモンスターがデザインされた個包装が9種類あり、標準で45枚入りのため、友人や職場への配布用におすすめです。「きのこの山とたけのこの里ハロウィン」「アポロ袋ハロウィン」は、外装や個包装にデザインされた、きの山さん、たけ里ブラザーズ、アポロちゃんのかわいい仮装を、友人や親子でお楽しみいただけます。「果汁グミスマートパックぶどうハロウィン」は、形状を活かして、モンスターハウスをイメージした外装に仕上げています。

本商品の発売を通じ、お菓子のおいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※当社調べ