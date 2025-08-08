½»Í§¥´¥à¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Ë¶¦ÁÏ·¿¸¦µæµòÅÀ¤ò³«Àß
È¯¹Ô:2025Ç¯8·î8Æü
½»Í§¥´¥à¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Ë¶¦ÁÏ·¿¸¦µæµòÅÀ¤ò³«Àß
～AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ»½Ñ³×¿·¤È¡¢Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò²ÃÂ®～
¡¡½»Í§¥´¥à¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò(¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ¸ç)¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍËÌ³¤Æ»Âç³Ø¡ÊÁíÄ¹¡§Õð¶âÀ¶Çî¡Ë¤ÎÁí¹ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏÈ¯µ¡¹½¥Çー¥¿¶îÆ°·¿Í»¹ç¸¦µæÁÏÈ¯µòÅÀ¡ÖD-RED¡×¢¨1Æâ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¸¦µæµòÅÀ¡Ö½»Í§¥´¥à ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¡¦»¥ËÚ¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½»Í§¥´¥à¤Î¸¦µæ¼Ô¤ÈËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¡¦³ØÀ¸¤¬¶¨Æ¯¤·¡¢¼ÂÀ¤³¦¤Ç¼«Î§Åª¤ËÈ½ÃÇ¡¦Æ°ºî¤¹¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¢¨2¤Ê¤ÉÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤È¼ÂÍÑ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯µ»½Ñ³×¿·¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£½»Í§¥´¥à¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä¹´ü·Ð±ÄÀïÎ¬¡ÖR.I.S.E. 2035¡×¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤Èµ»½Ñ¡¦¼Ò²ñÎ¾ÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.ÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢À½Â¤¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤äµ»½ÑÅÁ¾µ¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢À½Â¤¶È¤¬»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ä©Àï¤ÈÊÑ³×¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢EV²½¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤Î¿ÊÅ¸¡¢ÃÏ°è¸òÄÌ¤ÎºÆÀß·×¤Ê¤É¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢½»Í§¥´¥à¤ÈËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Ï¡Ö½»Í§¥´¥à ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¡¦»¥ËÚ¡×¤Î³«Àß¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥à¡¦¹âµ¡Ç½ºàÎÁ¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä½»Í§¥´¥à¤È¡¢²èÁü¡¦±ÇÁüÇ§¼±¤äÆ°²è²òÀÏ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤¬¡¢´ë¶È¤ÈÂç³Ø¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ò¶¦¤ËÀÚ¤êÂó¤¯Ä©Àï¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£².²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡¡½»Í§¥´¥à¤Ï¡ÖR.I.S.E. 2035¡×¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿À®Ä¹Â¥¿Ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥´¥àµ¯ÅÀ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥´¥à¤Î²Ä»ë²½µ»½Ñ¤ò¿Íºà°éÀ®¡¦¶¯²½¤ä³°ÉôÏ¢·È¤Ç¸þ¾å¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¹âµ¡Ç½¥´¥à¤ò³«È¯¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¼Â¸½¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤Î°ì¤Ä¤¬¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ç¤¹¡£½»Í§¥´¥à¤Ï¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤ÈAI¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÀßÃÖ¤·¤¿¡Ö½»Í§¥´¥à ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¡¦»¥ËÚ¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ê¤ÉÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¼ÂÍÑ²½¤ÈÌ¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæµòÅÀ¤Ç¤¹¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¥Æー¥Þ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢AIµ»½Ñ¤Î¸¡¾Ú¡¦¼ÂÁõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Ë»ñ¤¹¤ë¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤ä²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸¦µæ¥Æー¥Þ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½»Í§¥´¥à¤Î¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤äÈ¯ÁÛ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½»Í§¥´¥à¤ÈËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Ï¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚD-RED¤Ç¤Î³èÆ°³µÍ×¡Û
(£±)Ì¾¾Î¡§ ½»Í§¥´¥à ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¡¦»¥ËÚ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(½»Í§¥´¥à¸¦µæ³«È¯ËÜÉô Àè¿Êµ»½Ñ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー)
(£²)³èÆ°ÆâÍÆ¡§¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ê¤ÉÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤ÈÌ¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ÁÏ³èÆ°
(£³)±¿±ÄÂÎÀ©¡§
¡¡¡¡½»Í§¥´¥à¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¸¦µæ³«È¯ËÜÉô¡¡Àè¿Êµ»½Ñ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¡²ÝÄ¹¡¡·ó
¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»Âç³ØÁí¹ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏÈ¯µ¡¹½¥Çー¥¿¶îÆ°·¿Í»¹ç¸¦µæÁÏÈ¯µòÅÀ¡¡
¡¡¡¡µÒ°÷½Ú¶µ¼ø¡¡»°¹¥¡¡ÏÂ²ÃÆà
¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»Âç³Ø
¡¡¡¡Éû³ØÄ¹/Áí¹ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏÈ¯µ¡¹½¥Çー¥¿¶îÆ°·¿Í»¹ç¸¦µæÁÏÈ¯µòÅÀÄ¹/Âç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ±¡ ¶µ¼ø Ä¹Ã«»³¡¡Èþµª
¡¡¡¡Âç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ±¡ ¶µ¼ø ¾®Àî¡¡µ®¹°
¡¡¡¡Âç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ±¡ ½Ú¶µ¼ø Æ£¸å¡¡Î÷
(£´)ÀßÃÖ¾ì½ê¡§ ËÌ³¤Æ»Âç³ØÁí¹ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏÈ¯µ¡¹½¥Çー¥¿¶îÆ°·¿Í»¹ç¸¦µæÁÏÈ¯µòÅÀ¡ÊD-RED¡ËÆâ
£³.º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡½»Í§¥´¥à¤È¤·¤Æ°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¸¦µæµòÅÀ¤ÎÀßÃÖ¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤Ë³«Àß¤·¤¿¡Ö½»Í§¥´¥à ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¡¦ÀçÂæ¡×¤ËÂ³¤¯2µòÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¶¦ÁÏ·¿¤Î¸¦µæ³«È¯¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¢¨3¤Î¹½ÃÛ¤È»ýÂ³Åª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¡¦²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£´.Î¾¼Ô¥³¥á¥ó¥È
½»Í§¥´¥à¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
Åö¼Ò¤Ç¤ÏÄ¹´ü·Ð±ÄÀïÎ¬¡ÖR.I.S.E. 2035¡×¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¥´¥à¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤¹¡È¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¡É¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢²èÁü¡¦±ÇÁüÇ§¼±¤äÆ°²è²òÀÏ¤ÇºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤ÄËÌ³¤Æ»Âç³ØÍÍ¤È¶¨Æ¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡Ö½»Í§¥´¥à ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¡¦»¥ËÚ¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ¤Íè¤ò¤Ò¤é¤¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÇºÇ¹â¤Î°Â¿´¤È¥è¥í¥³¥Ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»Âç³Ø
ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Ï1876Ç¯¤ÎÁÏ´ð°ÊÍè¡¢³ØºÝÅª¤Ê¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤ËÁÏ´ð150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¶îÆ°·¿Í»¹ç¸¦µæÁÏÈ¯µòÅÀ¡ÊD‑RED¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²èÁü¡¦±ÇÁüÇ§¼±¤ä¥µ¥¤¥Ðー¥Õ¥£¥¸¥«¥ë²òÀÏ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¶µ°÷¤¬»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿Í»¹çÅª¸¦µæ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î½»Í§¥´¥à¹©¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¤Ï¡¢Åö³ºÊ¬Ìî¤Î¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´»²¹Í¡ä
¡¦Ä¹´ü·Ð±ÄÀïÎ¬¡ÖR.I.S.E. 2035¡× https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2025/sri/2025_014.html
¢¨1 ¡ÖData‑Driven Interdisciplinary Research Emergence Department¡×¤ÎÎ¬¤Ç2022Ç¯7·î¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³ØÉû³ØÄ¹¡¦Ä¹Ã«»³Èþµª¤òµòÅÀÄ¹¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£»¥ËÚ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢¡Ö¥Çー¥¿¡ß°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¡×¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¸¦µæ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÁÈÀ®¡¢»º³Ø´±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ÈÂç³ØÁ´ÂÎ¤Î¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¸¦µæÂÎÀ©¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃæ³ËµòÅÀ¡£
¢¨2 ¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬¥»¥ó¥µー¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¼ÂÀ¤³¦¤ÎÁõÃÖ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÊªÍý¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Î§Åª¤ËÇ§¼±¡¦È½ÃÇ¡¦¹ÔÆ°¤¹¤ëµ»½Ñ¡£
½¾Íè¤ÎAI¤¬¼ç¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ç¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦Í½Â¬¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤ÏÇ§¼±·ë²Ì¤ò¼ÂºÝ¤Î¡ÖÆ°ºî¡×¤ä¡ÖÀ©¸æ¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ëÅÀ¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¼êÉÔÂ¤äºî¶È¤Î¼«Æ°²½¡¢°ÂÁ´À¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾ìµ¯ÅÀ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ÂÍÑÅª¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨3 ´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä´Ä¶¤Î¤³¤È¡£
°Ê¾å