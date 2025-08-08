

氷見旅行割キャンペーン



◆概要

楽天トラベルで、「氷見旅行割クーポン」を取得して、予約受付期間中に対象となる氷見市内のホテル・旅館・民宿等を予約すると、宿泊料金最大１万円割引となる「氷見旅行割キャンペーン」を８月４（月）から予約を受け付けています。

秋の行楽シーズンに本市への旅行をお得に楽しんでいただける機会ですので、全国の皆様のご利用をお待ちしています。

◆詳細

【事業内容】宿泊予約サービス「楽天トラベル」内で、市内の宿泊施設で利用できる宿泊割引クーポンを発行します。

【宿泊対象期間】

令和７年９月１日（月） チェックインから

令和７年１０月３１日（金）チェックアウトまで

【予約受付期間】

令和７年１０月３０日（木）まで

【 宿泊割引額と対象条件 】

※１ 室予約の合計金額から割引を行うもので、１人あたりの割引額ではありません。

【 対象施設 】 氷見市内宿泊施設３２施設 （別紙）

【 利用方法 】宿泊予約サービス「楽天トラベル」内の氷見市特集ページより、該当の割引クーポンを獲得して、対象宿泊施設を予約してください。

【実施主体】一般社団法人氷見市観光協会