ナレフルチャット、画像加工・深層調査機能を追加リリースで企業の生成AI活用をさらに加速
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、提供する企業向け生成AIチャットツール「ナレフルチャット」において、2025年8月6日（水）に2つの新機能をリリースしたことを発表いたします。画像加工機能とOpenAI Deep Research機能により、企業の業務効率化と創造性向上をさらに支援いたします。
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327044&id=bodyimage1】
【主要な新機能】
（1） 画像加工（Image to Image）機能
既存の画像をアップロードし、AIによる自動加工や編集が可能になりました。既存画像の色合い・タッチなどを生かした新規画像生成により、商品画像の修正、既存キャラクターの表情の変更、マーケティング素材の作成など、デザイン業務の効率化を実現します。専門的な画像編集スキルがなくても、直感的な指示でプロ品質の画像処理が行えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327044&id=bodyimage2】
（2） OpenAI Deep Research機能
OpenAI社が提供するDeep Researchモデル「Deep Research（o3）」と「Deep Research（o4-mini）」を活用し、複雑なテーマについて、AIが多角的かつ徹底的な調査・分析を実行する機能です。市場調査、競合分析、技術トレンドの把握など、従来は時間のかかる情報収集作業を大幅に短縮できます。調査結果は構造化された形で提供され、意思決定に必要な洞察を効率的に得ることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327044&id=bodyimage3】
【今後の展望】
ナレフルチャットは、今後も企業の多様なニーズに応える機能開発を継続し、生成AIが組織の創造性と生産性を最大化するプラットフォームとして成長してまいります。全従業員が直感的にAIを活用できる環境の実現を目指し、日本企業のDX推進に貢献してまいります。
【ナレフルチャットについて】
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327044&id=bodyimage1】
【主要な新機能】
（1） 画像加工（Image to Image）機能
既存の画像をアップロードし、AIによる自動加工や編集が可能になりました。既存画像の色合い・タッチなどを生かした新規画像生成により、商品画像の修正、既存キャラクターの表情の変更、マーケティング素材の作成など、デザイン業務の効率化を実現します。専門的な画像編集スキルがなくても、直感的な指示でプロ品質の画像処理が行えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327044&id=bodyimage2】
（2） OpenAI Deep Research機能
OpenAI社が提供するDeep Researchモデル「Deep Research（o3）」と「Deep Research（o4-mini）」を活用し、複雑なテーマについて、AIが多角的かつ徹底的な調査・分析を実行する機能です。市場調査、競合分析、技術トレンドの把握など、従来は時間のかかる情報収集作業を大幅に短縮できます。調査結果は構造化された形で提供され、意思決定に必要な洞察を効率的に得ることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327044&id=bodyimage3】
【今後の展望】
ナレフルチャットは、今後も企業の多様なニーズに応える機能開発を継続し、生成AIが組織の創造性と生産性を最大化するプラットフォームとして成長してまいります。全従業員が直感的にAIを活用できる環境の実現を目指し、日本企業のDX推進に貢献してまいります。
【ナレフルチャットについて】
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
プレスリリース詳細へ