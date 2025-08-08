世界の関節式ナックルブームクレーン市場成長率：2031年までに5.2%に達する見込み
2025年8月8日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「関節式ナックルブームクレーン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、関節式ナックルブームクレーン市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．関節式ナックルブームクレーン市場規模
関節式ナックルブームクレーンは、アーム部分が折りたたみ可能な関節構造を持つ油圧式クレーンで、狭いスペースや高所でも柔軟に荷物を積載・搬送できます。伸縮式アームと多関節構造により、複雑な操作や障害物回避が容易で、精密作業にも適応。トラック搭載型、船舶用、港湾設備、林業・建設分野など、機動性と作業効率が求められる多様なシーンで使用されます。収納時の省スペース性も高く、輸送効率にも優れています。
関節式ナックルブームクレーンの世界市場規模は2024年に934百万米ドルと推定され、2025年には978百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）5.2%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が1326百万米ドルに達すると見込まれています。
２．関節式ナックルブームクレーン市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
関節式ナックルブームクレーン市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Hiab （Cargotec）、 Palfinger、 Huisman、 Fassi、 Iowa Mold Tooling Co., Inc. （IMT）、 HMF、 Tadano、 ATLAS、 Manitex、 Cormach、 Heila Cranes、 Kenz Figee Group、 Hyva Group、 COPMA （CPS GROUP）、 Furukawa、 SANY Group、 SMST、 XCMG、 JOMAC
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
関節式ナックルブームクレーン市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Less Than 5 Tm、 5 Tm to 15 Tm、 15.1 Tm to 25 Tm、 25.1 Tm to 50 Tm、 Over 50 Tm
用途別：Construction、 Transport & Marine、 Industrial、 Forestry and Agriculture、 Others
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業が関節式ナックルブームクレーン市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
