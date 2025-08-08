非接触圧電ディスペンサーの世界調査レポート：2031年には560百万米ドルに達する見込み
2025年8月8日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は「非接触圧電ディスペンサー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査資料を発行しました。本レポートでは、世界の非接触圧電ディスペンサー市場規模、市場動向、成長予測を詳細に分析し、今後の市場の変化と発展方向を見通します。非接触圧電ディスペンサー市場を製品別、用途別、地域別に分類し、各セグメントにおける売上、市場シェア、成長トレンドを明確にします。主要企業の紹介、売上、最新の開発状況、および競合環境に関する詳細な分析を提供します。また、市場成長を促進する主な要因と業界が直面する課題を分析し、将来の市場機会を予測しています。
非接触圧電ディスペンサーは、微量液体を基板や部材に高精度で非接触塗布できるディスペンス装置です。圧電素子の変位でインク、接着剤、はんだペースト、UV樹脂などをミクロン単位で連続吐出。ノズルが対象物に触れないため、繊細な表面や微細構造を持つ部品にもダメージなく対応します。半導体、プリント基板、光学部品、バイオ医療など、高精度・高速加工を求められる分野で広く活用されています。
市場規模
2024年における非接触圧電ディスペンサーの世界市場規模は、418百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）4.3%で成長し、2031年までに560百万米ドルに達すると予測されている。
市場セグメント分析
非接触圧電ディスペンサー市場は製品、用途、地域別に分類され、各セグメントの市場規模や成長展望を詳細に分析ています。
製品別：Online Dispenser、 Offline Dispenser
用途別：Consumer Electronics、 Vehicle Electronics、 Others
地域別
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
競合環境分析
世界の非接触圧電ディスペンサー市場の主要企業には、Musashi Engineering, Inc.、 Nordson Corporation、 Guangdong Anda Automation Solutions Co., Ltd.、 Shenzhen Axxon Automation Co., Ltd.、 Shenzhen Tensun Precision Equipment Co., Ltd.、 Protec Co., Ltd.、 ShenZhen Saejong Ind Co., Ltd、 Shenzhen Second lntelligent Equipment Co., Ltd、 GKG Precision Machine Co, Ltd.、 Jiangsu Gaokai Precision Fluid Technology Co., Ltd.、 Changzhou Mingsai Android Technology Co., Ltd.、 Suzhou Zhuozhao Di Spensing Technology Co., Ltd.、 SMART VISION、 Quick Intelligent Equipment Co., Ltd.、 Venison、 TWIN
本調査では、これらの企業について、会社概要、最新の活動、各企業の主要な市場戦略や市場動向に関する具体的な情報など、詳細な競合分析を行っています。
本レポートの要点と洞察：
本レポートでは、非接触圧電ディスペンサー市場の動向、成長予測、競争状況などの主要要因に関する情報を提供しています。
１．市場規模と予測：非接触圧電ディスペンサー市場の過去データ（2020年～2024年）と将来予測（2031年まで）を提供し、市場全体の規模、成長予測、消費動向、需要動向を把握します。
非接触圧電ディスペンサーは、微量液体を基板や部材に高精度で非接触塗布できるディスペンス装置です。圧電素子の変位でインク、接着剤、はんだペースト、UV樹脂などをミクロン単位で連続吐出。ノズルが対象物に触れないため、繊細な表面や微細構造を持つ部品にもダメージなく対応します。半導体、プリント基板、光学部品、バイオ医療など、高精度・高速加工を求められる分野で広く活用されています。
市場規模
2024年における非接触圧電ディスペンサーの世界市場規模は、418百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）4.3%で成長し、2031年までに560百万米ドルに達すると予測されている。
市場セグメント分析
非接触圧電ディスペンサー市場は製品、用途、地域別に分類され、各セグメントの市場規模や成長展望を詳細に分析ています。
製品別：Online Dispenser、 Offline Dispenser
用途別：Consumer Electronics、 Vehicle Electronics、 Others
地域別
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
競合環境分析
世界の非接触圧電ディスペンサー市場の主要企業には、Musashi Engineering, Inc.、 Nordson Corporation、 Guangdong Anda Automation Solutions Co., Ltd.、 Shenzhen Axxon Automation Co., Ltd.、 Shenzhen Tensun Precision Equipment Co., Ltd.、 Protec Co., Ltd.、 ShenZhen Saejong Ind Co., Ltd、 Shenzhen Second lntelligent Equipment Co., Ltd、 GKG Precision Machine Co, Ltd.、 Jiangsu Gaokai Precision Fluid Technology Co., Ltd.、 Changzhou Mingsai Android Technology Co., Ltd.、 Suzhou Zhuozhao Di Spensing Technology Co., Ltd.、 SMART VISION、 Quick Intelligent Equipment Co., Ltd.、 Venison、 TWIN
本調査では、これらの企業について、会社概要、最新の活動、各企業の主要な市場戦略や市場動向に関する具体的な情報など、詳細な競合分析を行っています。
本レポートの要点と洞察：
本レポートでは、非接触圧電ディスペンサー市場の動向、成長予測、競争状況などの主要要因に関する情報を提供しています。
１．市場規模と予測：非接触圧電ディスペンサー市場の過去データ（2020年～2024年）と将来予測（2031年まで）を提供し、市場全体の規模、成長予測、消費動向、需要動向を把握します。