Starlink活用の高速船上Wi-Fi「フェリーWi-Fi」を新日本海フェリーの新造船「けやき」船内全域に導入

KDDI株式会社

KDDI株式会社は、衛星ブロードバンドStarlinkを活用した船上Wi-Fiサービス「フェリーWi-Fi」を、2025年11月14日に就航予定の新日本海フェリーの新造船「けやき」（注）の船内全域に展開します。北海道・小樽から京都府・舞鶴間の約21時間の長距離航海を、快適なインターネット通信でサポートします。

これまでの「フェリーWi-Fi」導入船舶では、エントランスホールやレストランなど一部共有エリアに限定されていましたが、「けやき」では、全客室を含む船内全域に高速インターネット環境を拡大します。客室内や移動中も快適に利用でき、利便性がさらに向上します。

2025年1月に開始した「フェリーWi-Fi」は、電波の届きにくい船上でも最大220Mbpsの高速衛星通信を実現しています。家族や友人との連絡、動画視聴、旅先の情報収集など、さまざまな用途に活用いただけます。現在、6隻の船舶に導入されており、2025年度中に10隻へ拡大予定です。

■フェリーWi-Fiについて

フェリーWi-Fi ロゴ／Starlinkアンテナの船上設置イメージ＜新造船「けやき」船舶/船室/スクリーンルーム＞

＜対象航路・船舶＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97141/table/136_1_f4d6b466d8e188037c9ebcc4ca6da23a.jpg?v=202508080127 ]

＜利用料金＞

auをご利用のお客さま：無料

au Starlink Direct専用プラン(https://www.au.com/mobile/service/starlink-direct/exclusive-plan/)（UQ mobile/povo/他社回線向け）をご利用のお客さま：無料

その他のお客さま：1,500円（24時間）

「フェリーWi-Fi」の詳細は以下ページをご参照ください。

https://www.au.com/mobile/service/ferry-wi2/

・2025年1月22日 ニュースリリース

Starlinkの高速通信を船上で提供、「フェリーWi-Fi」開始(https://newsroom.kddi.com/news/detail/kddi_nr-402_3676.html)

・2025年7月1日 ニュースリリース

Starlink活用「フェリーWi-Fi」を本格展開、対象船舶を10隻へ順次拡大(https://newsroom.kddi.com/news/detail/kddi_nr-637_3997.html)

（注）「けやき」の詳細は、新日本海フェリーのウェブサイトをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000732.000076572.html

※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。