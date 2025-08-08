ベルギー産チョコレートとベルギー産発酵バターのW主演＋抹茶の助演！ Gバターズ「バターサンド 抹茶」、東京駅先行発売

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、G Butters’（以下「Gバターズ」）の新製品「バターサンド 抹茶」を2025年8月9日（土）より、ゴディバターズ グランスタ東京店にて先行発売します。

Gバターズは、ゴディバの強みである『チョコレート』と洋焼き菓子には欠かすことのできない『バター』を組み合わせた新ブランドです。2025年5月にデビューし、これまでに、「バターサンド」、「ガレット」、「フィナンシェ」を展開してまいりました。この度、ちょっと大人な高揚感、ご褒美感あふれる「Gバターズ」のスペシャリテ「バターサンド」から、新フレーバー「バターサンド 抹茶」を発売します。

ひんやり、サクサク、カカオとバターと抹茶の香りを楽しめる「バターサンド 抹茶」は、8月9日（土）から8月31日（日）まで、JR東京駅構内のゴディバターズ グランスタ東京店にて先行販売いたします。

この夏の東京みやげ、または自分へのご褒美にお召し上がりください。

バターサンド 抹茶

ベルギー産の発酵バターとホワイトチョコレート、そこに抹茶を加えたちょっぴりほろ苦さがアクセントのなめらかなバタークリームを、サクッとしたサブレでサンドしました。中に閉じ込めたベルギー産73%ダークチョコレートガナッシュと抹茶バタークリームとのハーモニーをご堪能ください。

■商品概要

- 商品名：「バターサンド 抹茶」- 発売日：2025年8月9日（土）- 取扱店：ゴディバターズ グランスタ東京店東京都千代田区丸の内1丁目9－1 JR東京駅 グランスタ東京 B1改札内 銀の鈴エリア※8月31日（日）（予定）までの期間限定ショップ- 価格（税込）：648円

「Gバターズ」とは

「Gバターズ」は、ベルギー産チョコレートとベルギー産発酵バターの絶妙なバランスを活かして、ちょっと大人な高揚感、ご褒美感あふれる新しい焼き菓子を提案する新ブランドとして誕生しました。

2025年5月に、「ゴディバターズ」の名前でJR東京駅構内に、初の期間限定店舗「ゴディバターズ グランスタ東京店」をオープンし、その後、全国の有名百貨店などに期間限定店舗を出店しました。2025年7月には「Gバターズ」とリネームし、初の常設店「Gバターズ 東武池袋店」をオープンしています。

ゴディバの強みである「チョコレート」と、焼き菓子には欠かすことのできない「バター」を組み合わせています。「チョコレート」と「バター」のどちらもが主役となり、溶け合う二つが織りなす優しい味わいが、「Gバターズ」の特徴です。

URL：https://www.godiva.co.jp/g_butters/



「Gバターズ」のバターについて

「Gバターズ」では、ベルギー南東部のアルデンヌ地方にあるSOLAREC社の後発酵バターを使用しています。アルデンヌ地方は、冷涼湿潤な海洋性気候で、通年で比較的冷涼で降水量が多く、草の生育に非常に適しています。土壌は酸性でミネラル分に富み、野生植物やハーブが豊富で、牛乳に複雑で香り高い成分が含まれやすくなります。Gバターズに使われるバターは、ミルクの甘味と香りが豊かで、口どけがなめらかです。また、青草由来の芳醇な香りと深いコクがあり、長く続く余韻が特徴です。EUのアニマルウェルフェア基準を遵守した環境で育つ牛から採れる生乳から作られています。