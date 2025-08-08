【ドコモスマート保険ナビ】2025年6月最新版 医療保険 がん保険 生命保険 おすすめ人気ランキング公開のお知らせ
2025年8月8日
株式会社ドコモ・インシュアランス
「ドコモスマート保険ナビ」（https://hoken-navi.docomo.ne.jp 代表取締役社長：吉村忠義）は、2025年8月1日（金曜）に2025年（6月）のデータをもとにした医療保険・がん保険・生命保険の人気ランキングを公開いたしました。
■調査概要
調査目的：保険の人気調査（申込数・保険会社遷移数をもとに算出）
実施者：株式会社ドコモ・インシュアランス
調査対象者：ドコモスマート保険ナビ訪問ユーザー 有効回答数：590件
調査実施期間：2025年6月1日～30日
■医療保険 ランキング
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/medical/#ranking
1位 はなさく生命 はなさく医療
2位 メディケア生命 新メディフィットＡ（エース）ライトプラン（25）
3位 FWD生命 FWD医療II
■がん保険 ランキング
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/cancer/#ranking
1位 はなさく生命 はなさくがん保険
2位 はなさく生命 はなさく一時金
3位 FWD生命 FWDがんベスト・ゴールド
■生命保険 ランキング
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/life/#ranking
1位 はなさく生命 はなさく定期
2位 SBI生命 クリック定期！Neo
3位 太陽生命 事故割増死亡保険
また、ランキングページから各保険の基礎知識など、知っているようで実は見落としがちな情報を解説しているコラム（https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/column/）にリンクをしております。
これから保険を選ぶ方や、既に契約中の方にも役立つ内容が満載ですのでぜひご覧ください。
■株式会社ドコモ・インシュアランス
Our purpose
保険があなたに寄り添うように
私たちは、すべての人にとって保険を身近な存在とし、真に必要な保険に理解、納得して加入していただくことを通して、安心とゆとりある生活を継続するお手伝いをします。
配信元企業：株式会社ドコモ・インシュアランス
株式会社ドコモ・インシュアランス
「ドコモスマート保険ナビ」（https://hoken-navi.docomo.ne.jp 代表取締役社長：吉村忠義）は、2025年8月1日（金曜）に2025年（6月）のデータをもとにした医療保険・がん保険・生命保険の人気ランキングを公開いたしました。
■調査概要
調査目的：保険の人気調査（申込数・保険会社遷移数をもとに算出）
実施者：株式会社ドコモ・インシュアランス
調査対象者：ドコモスマート保険ナビ訪問ユーザー 有効回答数：590件
調査実施期間：2025年6月1日～30日
■医療保険 ランキング
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/medical/#ranking
1位 はなさく生命 はなさく医療
2位 メディケア生命 新メディフィットＡ（エース）ライトプラン（25）
3位 FWD生命 FWD医療II
■がん保険 ランキング
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/cancer/#ranking
1位 はなさく生命 はなさくがん保険
2位 はなさく生命 はなさく一時金
3位 FWD生命 FWDがんベスト・ゴールド
■生命保険 ランキング
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/life/#ranking
1位 はなさく生命 はなさく定期
2位 SBI生命 クリック定期！Neo
3位 太陽生命 事故割増死亡保険
また、ランキングページから各保険の基礎知識など、知っているようで実は見落としがちな情報を解説しているコラム（https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/column/）にリンクをしております。
これから保険を選ぶ方や、既に契約中の方にも役立つ内容が満載ですのでぜひご覧ください。
■株式会社ドコモ・インシュアランス
Our purpose
保険があなたに寄り添うように
私たちは、すべての人にとって保険を身近な存在とし、真に必要な保険に理解、納得して加入していただくことを通して、安心とゆとりある生活を継続するお手伝いをします。
配信元企業：株式会社ドコモ・インシュアランス
プレスリリース詳細へ