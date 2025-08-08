こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
損害車リユースのタウ、第7回タウ・パラリンアートコンテスト 東北エリアで初の協賛企業賞「宮城三菱自動車販売賞」表彰式を開催
損害車※1のリユース事業を展開する株式会社タウ（本社：埼玉県さいたま市、代表：宮本明岳）は、8月5日に、当社が主催する「第7回タウ・パラリンアートコンテスト」の、協賛企業賞「宮城三菱自動車販売賞」の表彰式を開催いたしましたのでお知らせいたします。
※1 事故や災害等により損壊した車両のこと
■タウ・パラリンアートコンテスト、宮城三菱自動車販売賞について
当社は、障がい者の方々が活躍できる場所を提供したいという想いから、障がい者アート支援の一環として2019年より「タウ・パラリンアートコンテスト」を開催しています。第7回目となる今年も「クルマとかなえる世界」をテーマに、東北エリアでは初となる宮城三菱自動車販売株式会社(本社：宮城県仙台市宮城野区、代表：千田 茂穂)にご協賛いただき「宮城三菱自動車販売賞」を設定いたしました。先日8月5日には宮城県仙台市内の会場にて表彰式を開催し、千田社長より受賞者へ表彰状が授与されました。
今後もこのような取り組みを通じて自動車業界が一丸となり、障がい者の社会進出に貢献してまいります。
■「宮城三菱自動車販売賞」 受賞者コメント
まにーさん(本名：鈴木 久子様、宮城県名取市在住)
このような素敵な賞を頂き、とても驚いたとともに嬉しく感じました。私自身が感じたことや考えたことをイラストで伝えることが出来たことが何よりの喜びです。これからもワクワクする気持ちを忘れずに、イラストを描き続けたいと思います。この度はこのような賞をいただき、誠にありがとうございました。
■宮城三菱自動車販売株式会社 代表取締役社長 千田様コメント
まにーさんにおかれましては、素晴らしい作品をご応募いただき、心より感謝申し上げます。全社員による投票の結果、東北エリアに寄せられた数多くの作品の中から、まにーさんの作品が高く評価され、宮城三菱自動車販売賞として選出いたしました。今後も当社のビジョンである「三方よし」の精神のもと、取引先の皆さま、地域の方々、お客様、そして社員の皆さまに永遠に必要とされる企業へと成長してまいります。
■株式会社タウ 上席執行役員 奥本コメント
まにーさんの作品は、未来を担う子どもたちに大きな勇気と希望を与える力を持っていると感じております。私たちは、まにーさんの今後のご活躍を心より応援するとともに、宮城三菱自動車販売様のように明確なビジョンを持ち、地域や社会に貢献する企業の皆様と力を合わせながら、多様性を尊重し、誰もが自分らしく輝ける社会の実現に向けて、今後も邁進してまいります。
■パラリンアートについて
■当社について
日本では、年間約200万台もの廃棄車両が発生しています。当社は、このような産業廃棄物となり得る損害車を国内で買い取り、独自に構築したインターネットシステムを通じて世界126ヵ国以上へ販売しています。当社は世界規模での損害車リユース事業を通じて、価値があるのに不要とされるモノを必要な人へとつなげモノの命を循環させる、「循環型社会」の実現を目指しています。
会社名 ： 株式会社タウ
本社所在地： 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー10F
代表取締役： 宮本 明岳
設立 ： 1997年6月
売上高 ： 432億円(2024年9月期)
社員数 ： 607名(2024年9月末)
URL ： http://www.tau.co.jp
本件に関するお問合わせ先
株式会社タウ 広報部 TEL：048-601-0820 Ｅmail：pr@tau.co.jp
当社は一般社団法人障がい者自立推進機構が運営する、障がい者アート支援団体「パラリンアート」のオフィシャルパートナー（プラチナパートナー）として支援活動を行っています。 パラリンアートは、障がい者の夢をアートで叶えるために、「全国規模のイベント・企画を行う」社会参加と所得向上を目指しています。
