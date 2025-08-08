損害車リユースのタウ、第7回タウ・パラリンアートコンテスト　東北エリアで初の協賛企業賞「宮城三菱自動車販売賞」表彰式を開催







当社は一般社団法人障がい者自立推進機構が運営する、障がい者アート支援団体「パラリンアート」のオフィシャルパートナー（プラチナパートナー）として支援活動を行っています。 パラリンアートは、障がい者の夢をアートで叶えるために、「全国規模のイベント・企画を行う」社会参加と所得向上を目指しています。