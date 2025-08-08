８月24日「ラグビーの日」にパブリックビューイングで女子ラグビーワールドカップ日本代表戦を応援しよう!!

公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会（会長：土田雅人、東京都港区）は、2025年8月24日（日）、東京スカイツリータウン(R) 4F スカイアリーナ（東京都墨田区）にて、女子ラグビーワールドカップ2025イングランド大会の日本代表初戦のパブリックビューイングを開催いたします。

本イベントは「東京スカイツリータウン(R) BeerFesta2025」会場内にて実施され、フードやドリンクとともに、夏の夜に特別な観戦体験をお楽しみいただけます。

本パブリックビューイングへのお申し込み受付は8月8日（金）から開始し、事前申込特典として当日会場でご使用いただけるドリンク1杯分の無料券をプレゼントいたします。



4年に1度のワールドカップにアジア代表として出場するラグビー女子日本代表”サクラフィフティーン”の世界ランキングは、現在11位。日本のワールドカップ初戦の相手は、世界ランキング5位の強豪アイルランド代表です。

なお8月24日は、今から200年以上前の同日にイングランドのパブリックスクール「ラグビー校」でラグビーが誕生したという言い伝えにちなみ、「ラグビーの日」とされています。

8月24日「ラグビーの日」に、世界の頂に挑むサクラフィフティーンを一緒に応援しましょう！



＜開催概要＞

・主催：公益財団法人日本ラグビーフットボール協会

・主管：墨田区ラグビーフットボール協会

・後援：墨田区（予定）

・対象試合：女子日本代表vs女子アイルランド代表（イングランド・ノーサンプトン）

・日時：2025年8月24日（日）20:00キックオフ（現地時間12:00）

・会場：東京スカイツリータウン(R) 4F スカイアリーナ（東京都墨田区押上1-1-2）

※「BeerFesta2025」会場内での実施となります。

公式情報（BeerFesta2025）：https://www.tokyo-solamachi.jp/event/2569/

・定員：200名【先着順】

＜参加方法＞

事前にお申込みいただいた方を優先してパブリックビューイング専用エリアにご案内いたします。

申込期間内に以下フォームよりお申込みください。

- 申込期間： 8月8日(金)12:00～8月17日(日)23:59- 申込フォーム：https://forms.gle/EYxhkBoDNmwq9VSF8(https://forms.gle/EYxhkBoDNmwq9VSF8)

※定員に達し次第、受付を終了いたします。

※事前申込をされていない方は、混雑状況によりご入場いただけない場合がございます。予めご了承ください。

※参加料は無料ですが、会場内での飲食は有料となります。フード・ドリンクをご購入のうえ、お楽しみください。

※事前申込特典として、当日にご使用いただけるドリンク1杯分の無料券を配布予定です。

＜注意事項＞

・本イベントは「東京スカイツリータウン(R) BeerFesta2025」会場内での実施となりますが、事前申込者の方は専用エリアにてご観戦いただきます。

・パブリックビューイング専用エリアにはテント（屋根）がございません。雨天時も原則実施予定ですが、荒天等の場合は中止となる場合があります。

・最新情報は日本ラグビーフットボール協会公式ホームページ（https://www.rugby-japan.jp/）にてご確認ください。

・その他パブリックビューイングのご案内はこちら(https://www.rugby-japan.jp/news/53350#ttl-1)

【女子ラグビーワールドカップ2025 イングランド大会】

J SPORTS放送/J SPORTSオンデマンド配信予定

■8/24（日）午後7:45- プールC アイルランドvs日本 （J SPORTS 2 / J SPORTS オンデマンド LIVE）

■8/31（日）午後9:45- プールC ニュージーランドvs日本（J SPORTS 1 / J SPORTS オンデマンド LIVE）

■9/7（日）午後7:45- プールC 日本vsスペイン LIVE（J SPORTS 1 / J SPORTS オンデマンド LIVE）

■9/27（土）午後11:30- 決勝 LIVE（J SPORTS 1 / J SPORTS オンデマンド LIVE）

※日本代表が決勝トーナメントに進出した場合は、放送/配信予定