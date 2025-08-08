セール対象商品 税込5,000円以上ご購入で50％OFF!! 「マジゲットSUMMERセール」本日8月8日より開催のお知らせ！

株式会社MAGES.

　株式会社MAGES.（東京都渋谷区　代表取締役社長：浅田誠）は、キャラクターグッズ総合通販ショップ『マジゲット』にて、SUMMERセールを本日より開催したことをお知らせいたします。


　セール期間中、1注文内での対象商品のご購入額が税込5,000円以上で対象商品が50％オフとなります。期間中、条件を満たせば何度でもご利用いただけます。


　また、同期間中は『白猫プロジェクト』商品を、値引き前価格で税込3,000円購入ごとに過去商品の特典物をランダムに一枚プレゼントいたします。




【開催概要】


マジゲット SUMMER SALE 2025


セール期間内に、対象商品の1注文のご購入額が税込5,000円以上で対象商品が50％オフとなります。


【開催期間】


8月8日（金）12時00分（正午）から8月25日（月）23時59分


【対象商品一覧URL】


https://maji-get.jp/collections/2025mg_sale


対象商品について

『白猫プロジェクト』、『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』、『五等分の花嫁』等、様々なタイトルの商品300点以上が対象！


在庫限りとなりますので、気になるアイテムのご購入はお早めに！





『白猫プロジェクト』セール対象商品URL


https://maji-get.jp/collections/shironeko_summersale2025





『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』セール対象商品URL


https://maji-get.jp/collections/kurowiz_summersale2025



『五等分の花嫁』セール対象商品URL


https://maji-get.jp/collections/gotobun_summersale2025


『白猫プロジェクト』グッズ特典情報

『白猫プロジェクト』商品を値引き前価格3,000円ご購入ごとに『白猫プロジェクト』の過去特典物をランダムで1個プレゼントいたします。


※プレゼント条件は、1注文の合計金額となります。複数の注文の合算はいたしかねます。



▼過去特典物一覧


『白猫プロジェクト』


・白猫初夢フェア2023 謹賀新年ポストカード（全5種）


・白猫プロジェクト Cheerful Festa メッセージカード（全14種）


・バレンタイン＆ホワイトデーグッズフェア2023ハート型メッセージカード（全10種）


・白猫ファンミーティング記念グッズフェア メッセージ入りブロマイド（全10種）


・白猫プロジェクト 9th Anniversary Fair 9周年記念ポストカード（全4種）


・白猫クリスマスフェア2023 メッセージ付きカード(全6種)


・白猫初夢フェア2024 謹賀新年ポストカード(全8種)


・白猫バレンタイ&ホワイトデーフェア2024 メッセージ付きカード(全4種)


※特典物の種類やイラストは選択できません。


※特典はなくなり次第、予告なく終了いたします。



【関連URL】


「マジゲット/コロプラ公式ショップ」公式サイト：https://maji-get.jp/(https://maji-get.jp/)


「マジくじオンライン」公式サイト：https://magic-kuji.jp/(https://magic-kuji.jp/)


「マジゲット/マジくじオンライン」公式Xアカウント：https://x.com/maji_get(https://x.com/maji_get)


「コロプラ公式ショップ」公式Xアカウント：https://x.com/coloplshop(https://x.com/coloplshop)



【商品に関するお問い合わせ】


「マジゲット」：https://maji-get.jp/pages/contact(https://maji-get.jp/pages/contact)




【会社概要】


会社名： 株式会社MAGES.（メージス）


所在地：〒150-6014　東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号　恵比寿ガーデンプレイス14F


代表取締役社長：浅田誠


設立　2006年7月


URL https://mages.co.jp (https://mages.co.jp)