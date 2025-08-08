















久留米工業大学のデザイン集団「ASURA」が、今年もグリーンピア八女でナイトプールのイベントを開催します。





４回目となる今年のコンセプトは「リユース（再使用）」～あそんで、まなんで、つなげよう～







■イベント内容

環境へ配慮とトレンドを両立した新しい形のナイトプールイベントです。装飾、ドリンク容器、すべてに「再使用」のアイディアを取り入れ、持続可能でスタイリッシュな一夜を演出します。ペットボトルタワーがあり、水鉄砲やボールを使って遊べますので、お子様でも楽しめます。





■開催日時

8月15日（金）・16日（土）





■開催場所

くつろぎの森 グリーンピア八女 レジャープール

〒834-1204 福岡県八女市黒木町木屋10906-1



イベントの詳細は、本学ウェブサイトにてご覧ください。

https://www.kurume-it.ac.jp/news/night_pool_2025_reuse.html







☆昨年は、レトロゲームや文化と空間の融合を目指すというコンセプトで開催しました。 https://www.kurume-it.ac.jp/news/asuraswitch.html





2024年のナイトプール「SWITCH」















ASURA











【ASURA（あしゅら）について 公式サイト】

建築・設備工学科の正式なプロジェクトとして活動。学生たちが古民家リノベーションの提案や企業との共同事業、公共空間を活用したイベント企画運営などを展開し、地域の活性化に貢献しています。2024年には、学生の社会的・職業的自立に貢献したインターンシップやキャリア形成支援に係る取組を表彰する『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』で「地方創生賞」を受賞しました。

【学生インタビュー】地域に新たな風を呼び込む！ASURAの挑戦









【久留米工業大学について 公式サイト】

久留米工業大学（1976年設立）は、福岡県久留米市にキャンパスを構える工学系単科大学。小規模ながらAI活用PBLや教員養成を含む多彩な工学教育に定評があります。