こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
親子で楽しめる話題のイベントが8月15日（金）からいよいよ開催！「SOZOWフェス Tokyo 2025 Summer with 東京ミッドタウン日比谷」
マイクラ、生成AI、ロボット、AR、動画制作など10種以上の最先端技術を楽しく体験できるプログラム 涼を感じるイベント「HIBIYA MID SUMMER 2025」開催中の東京ミッドタウン日比谷で猛暑の日でも“涼しく“、“楽しく“、“学べる”、“おいしい“夏休みを！
東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町／事業者：三井不動産株式会社）では、2025年7月18日（金）より夏の恒例イベント「HIBIYA MID SUMMER 2025」を開催中です。今年の夏は例年に比べ特に暑く、連日の猛暑が続いています。外出も億劫になりがちな季節ですが、東京ミッドタウン日比谷では、涼しい館内でご家族やご友人と一緒に楽しめるコンテンツを多数ご用意しています。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
10種類以上のデジタル体験で楽しく学べる！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
注目は、8月15日(金)～8月24日(日)の期間に開催される、親子向けエデュテイメントイベント「SOZOWフェス Tokyo 2025 Summer with 東京ミッドタウン日比谷」です。”デジタルのおまつり”をコンセプトに、未来の学びをテーマにしたマイクラワークショップや体験型プログラムを多数展開します。会場内のクエストに挑戦して、豪華景品ゲットのチャンスも！夏休み中、外出先に迷ったら、涼しい屋内で“楽しみながら学べる”ひとときを体験できる、東京ミッドタウン日比谷へお越しください。
「おえかきが動き出す！ARクリエイティブ体験」
タブレットをかざすと、自分で描いた乗り物や動物が画面の中で動き出します。AR技術を用いた、デジタルとアナログが交差する不思議な体験で、子どもたちの創造力を引き出します。
「かんたんVRゴーグルづくり！」
自分だけの本格VRゴーグルを手作りします。つくったVRゴーグルは持ち帰れるので、自宅でも仮想現実の世界が体験できるように。テクノロジーを“つかう“だけでなく、“つくる“ことから学ぶ、最先端のモノづくり体験です。
「マイクラで花火研究！科学のひみつを探ろう～」
パソコンのマインクラフトを使って、花火の色が変わる“ふしぎ“に迫る科学実験！「炎色反応」ってなに？どうして色が違うの？マイクラの世界で素材を組み合わせながら、楽しく体験しながら学べます。
「ロボット射的でプログラミングチャレンジ！」
障害物をよけながら的を狙え！ロボットの動きを自分でプログラミングして挑戦する、新感覚の射的ゲームです。はじめてのお子さまでも楽しめる内容で、遊びながら、論理的思考や試行錯誤の力を育てます。
■概要
場所：BASE Qホール（東京ミッドタウン日比谷６F
期間：8月15日(金)～8月24日(日)
時間：10:00～18:00（最終入場17:00）
※8月15日（金）～8月17日（日）は9:00開始
料金：有料（チケット発売中）
対象：4歳以上～中学生 ※保護者同伴
※4歳未満も入場可（無料）。ただし体験ブースは参加不可
主催：東京ミッドタウン日比谷
共催：SOZOW株式会社
協力：三井不動産株式会社
※詳細は特設サイトをご確認ください。
URL：https://sozow.com/fes/tokyo2025summer
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
懐かしさを感じられる夏遊び！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
また、8月16日(土)と17日(日)の両日は、「日比谷縁日」と題して、初めて東京ミッドタウン日比谷に、夏祭りがやってきます。射的や紙芝居、江戸風鈴の絵付け体験など、どこか懐かしい日本の夏を感じられる催しが登場し、夏休みのひとときを子どもから大人までお楽しみいただけます。
✓ 「江戸風鈴」絵付け体験
内容：江戸時代と変わらない製法で作られている「江戸風鈴」に絵付けをするワークショップ。絵付けは講師がお手伝いします。
場所：1Fアトリウム
開催日：8月16日(土)、17日(日)
時間：11:00～13:30/14:00～17:00（最終受付13:00/16:30）
料金：2,000円（税込）※現金のみ
参加方法：当日受付
対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
協力：篠原風鈴本舗
✓ 狐のお面作り体験
内容：五穀豊穣や商売繁盛、家内安全のご利益があると言われる狐のお面に、自由に模様を描いてオリジナルのお面をつくります。
場所：1Fアトリウム
開催日：8月16日(土)、17日(日)
時間：11:00～14:00/14:30～17:00（最終受付13:30/16:30）
料金：500円（税込）※現金のみ
参加方法：当日受付
対象：4歳以上（小学生以下は保護者同伴）
✓ 渋谷画劇団「紙芝居SHOW！」
内容：紙芝居の可能性を広げている紙芝居師と漫画家の集団「渋谷画劇団」による、レトロで新しい「紙芝居」をお届けします。
場所：B1地下広場
開催日：8月16日(土)、17日(日)
時間：13:00～ / 15:00～（各回約25分）
料金：無料
✓ 縁日屋台
内容：スーパーボールすくい、射的、スマートボール、輪投げをお楽しみいただけます。
場所：1Fアトリウム
開催日：8月16日(土)、17日(日)
時間：11:00～18:00
料金：各 一回500円（税込）※現金のみ
※詳細は特設サイトをご確認ください。
URL：https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7065/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
クールダウンしながらおいしい！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
さらに、館内でたっぷり遊んだあとは、東京ミッドタウン日比谷内のレストランやカフェで実施中の「Cool Sweet Collection（クール スウィート コレクション）」、「The Summer Mocktail Fair（ザ サマー モクテル フェア）」、「日比谷・夏の涼麺まつり」で、身体の内側からひんやりとリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。
https://digitalpr.jp/table_img/1579/115755/115755_web_1.png
見た目も涼やかで色鮮やかなかき氷や、贅沢感あふれる高級パフェなど、暑い日に嬉しいスイーツが各店に勢揃いしています。
和もんぶらん氷 林屋新兵衛（2F）
\2,050
細かく削られた氷に特製抹茶のシロップをかけ、栗のペーストに白餡と石臼挽きの抹茶を合わせた自家製もんぶらんクリームを絞ったお茶屋のかき氷。
アイスブリュレクイニーアマン Beurre Vérité（B1F）
\700
サクサクの生地にブリュレクリームを詰めた、アイス仕立てのクイニーアマン。溶けてとろけるクリーミーな味わいで、二度楽しめます。
※数量限定
詳しくはウェブサイトよりご確認ください。
URL：https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7056/
https://digitalpr.jp/table_img/1579/115755/115755_web_2.png
東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町／事業者：三井不動産株式会社）では、2025年7月18日（金）より夏の恒例イベント「HIBIYA MID SUMMER 2025」を開催中です。今年の夏は例年に比べ特に暑く、連日の猛暑が続いています。外出も億劫になりがちな季節ですが、東京ミッドタウン日比谷では、涼しい館内でご家族やご友人と一緒に楽しめるコンテンツを多数ご用意しています。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
10種類以上のデジタル体験で楽しく学べる！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
注目は、8月15日(金)～8月24日(日)の期間に開催される、親子向けエデュテイメントイベント「SOZOWフェス Tokyo 2025 Summer with 東京ミッドタウン日比谷」です。”デジタルのおまつり”をコンセプトに、未来の学びをテーマにしたマイクラワークショップや体験型プログラムを多数展開します。会場内のクエストに挑戦して、豪華景品ゲットのチャンスも！夏休み中、外出先に迷ったら、涼しい屋内で“楽しみながら学べる”ひとときを体験できる、東京ミッドタウン日比谷へお越しください。
「おえかきが動き出す！ARクリエイティブ体験」
タブレットをかざすと、自分で描いた乗り物や動物が画面の中で動き出します。AR技術を用いた、デジタルとアナログが交差する不思議な体験で、子どもたちの創造力を引き出します。
「かんたんVRゴーグルづくり！」
自分だけの本格VRゴーグルを手作りします。つくったVRゴーグルは持ち帰れるので、自宅でも仮想現実の世界が体験できるように。テクノロジーを“つかう“だけでなく、“つくる“ことから学ぶ、最先端のモノづくり体験です。
「マイクラで花火研究！科学のひみつを探ろう～」
パソコンのマインクラフトを使って、花火の色が変わる“ふしぎ“に迫る科学実験！「炎色反応」ってなに？どうして色が違うの？マイクラの世界で素材を組み合わせながら、楽しく体験しながら学べます。
「ロボット射的でプログラミングチャレンジ！」
障害物をよけながら的を狙え！ロボットの動きを自分でプログラミングして挑戦する、新感覚の射的ゲームです。はじめてのお子さまでも楽しめる内容で、遊びながら、論理的思考や試行錯誤の力を育てます。
■概要
場所：BASE Qホール（東京ミッドタウン日比谷６F
期間：8月15日(金)～8月24日(日)
時間：10:00～18:00（最終入場17:00）
※8月15日（金）～8月17日（日）は9:00開始
料金：有料（チケット発売中）
対象：4歳以上～中学生 ※保護者同伴
※4歳未満も入場可（無料）。ただし体験ブースは参加不可
主催：東京ミッドタウン日比谷
共催：SOZOW株式会社
協力：三井不動産株式会社
※詳細は特設サイトをご確認ください。
URL：https://sozow.com/fes/tokyo2025summer
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
懐かしさを感じられる夏遊び！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
また、8月16日(土)と17日(日)の両日は、「日比谷縁日」と題して、初めて東京ミッドタウン日比谷に、夏祭りがやってきます。射的や紙芝居、江戸風鈴の絵付け体験など、どこか懐かしい日本の夏を感じられる催しが登場し、夏休みのひとときを子どもから大人までお楽しみいただけます。
✓ 「江戸風鈴」絵付け体験
内容：江戸時代と変わらない製法で作られている「江戸風鈴」に絵付けをするワークショップ。絵付けは講師がお手伝いします。
場所：1Fアトリウム
開催日：8月16日(土)、17日(日)
時間：11:00～13:30/14:00～17:00（最終受付13:00/16:30）
料金：2,000円（税込）※現金のみ
参加方法：当日受付
対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
協力：篠原風鈴本舗
✓ 狐のお面作り体験
内容：五穀豊穣や商売繁盛、家内安全のご利益があると言われる狐のお面に、自由に模様を描いてオリジナルのお面をつくります。
場所：1Fアトリウム
開催日：8月16日(土)、17日(日)
時間：11:00～14:00/14:30～17:00（最終受付13:30/16:30）
料金：500円（税込）※現金のみ
参加方法：当日受付
対象：4歳以上（小学生以下は保護者同伴）
✓ 渋谷画劇団「紙芝居SHOW！」
内容：紙芝居の可能性を広げている紙芝居師と漫画家の集団「渋谷画劇団」による、レトロで新しい「紙芝居」をお届けします。
場所：B1地下広場
開催日：8月16日(土)、17日(日)
時間：13:00～ / 15:00～（各回約25分）
料金：無料
✓ 縁日屋台
内容：スーパーボールすくい、射的、スマートボール、輪投げをお楽しみいただけます。
場所：1Fアトリウム
開催日：8月16日(土)、17日(日)
時間：11:00～18:00
料金：各 一回500円（税込）※現金のみ
※詳細は特設サイトをご確認ください。
URL：https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7065/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
クールダウンしながらおいしい！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
さらに、館内でたっぷり遊んだあとは、東京ミッドタウン日比谷内のレストランやカフェで実施中の「Cool Sweet Collection（クール スウィート コレクション）」、「The Summer Mocktail Fair（ザ サマー モクテル フェア）」、「日比谷・夏の涼麺まつり」で、身体の内側からひんやりとリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。
https://digitalpr.jp/table_img/1579/115755/115755_web_1.png
見た目も涼やかで色鮮やかなかき氷や、贅沢感あふれる高級パフェなど、暑い日に嬉しいスイーツが各店に勢揃いしています。
秀月堂監修 かき氷 マンゴー LEXUS MEETS... （1F）
\1,500
芳醇な香りと濃厚な甘みを楽しめる期間限定フレーバー「マンゴー」。
繊細な氷と共にお楽しみください。
\1,500
芳醇な香りと濃厚な甘みを楽しめる期間限定フレーバー「マンゴー」。
繊細な氷と共にお楽しみください。
和もんぶらん氷 林屋新兵衛（2F）
\2,050
細かく削られた氷に特製抹茶のシロップをかけ、栗のペーストに白餡と石臼挽きの抹茶を合わせた自家製もんぶらんクリームを絞ったお茶屋のかき氷。
アイスブリュレクイニーアマン Beurre Vérité（B1F）
\700
サクサクの生地にブリュレクリームを詰めた、アイス仕立てのクイニーアマン。溶けてとろけるクリーミーな味わいで、二度楽しめます。
※数量限定
※価格はすべて税込です
詳しくはウェブサイトよりご確認ください。
URL：https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7056/
https://digitalpr.jp/table_img/1579/115755/115755_web_2.png
この夏限定で“The Summer Mocktail Fair”を開催中です。モクテルとは、アルコールを使わずにカクテルのような味わいや見た目を楽しめる、今注目のノンアルコールドリンクです。本フェアでは、施設内の飲食店が、旬のフルーツやハーブ、和素材などを使ったオリジナルモクテルをご提供します。
ヴァージンモヒート STAR BAR（3F）
\1,500
銀座で栽培された、キューバ由来の「イェルバブエナミント」をふんだんに用いた、香り豊かなノンアルコールモヒート。見た目も味わいも清涼感にあふれ、夏にぴったりの一杯。
※チャージ料1,100円
ピニャコラーダ グラニータ DRAWING HOUSE OF HIBIYA（6F）
\1,000
夏の定番「ピニャコラーダ」をフローズンスタイルのノンアルで。パイナップル＆ココナッツ風味の口当たりなめらかな1杯。ニッポンの“テロワール”を体験する150席のレストランでリゾート気分に。
※価格はすべて税込です
詳しくはウェブサイトよりご確認ください。
URL： https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7098/
https://digitalpr.jp/table_img/1579/115755/115755_web_3.png
館内の飲食店が、それぞれの感性を活かした冷たい麺料理でもてなします。ランチやディナーはもちろん、暑さで食欲が落ちがちな時にもぴったりな一皿が揃います。涼やかな空間で、夏ならではの麺の美味しさをご堪能ください。
半田そうめん ざる LEXUS MEETS... （1F）
\1,000
江戸時代より続く伝統製法で作られた、強いコシの手延べそうめんを、さまざまな薬味と共にお召し上がりください。
鶏天南高梅おろし蕎麦 天ぷら天寅（2F）
\1,300(ランチタイム) \1,800(ディナータイム)
「天ぷら」を気軽に楽しめるバルスタイルのお店から、人気の鶏天と煮たまご天を添えた、夏にぴったりの冷たいお蕎麦が登場。肉厚な南高梅に加え、大根おろしや揚げ茄子など具沢山で、食べ応えも抜群。
冷製シークヮーサーヌードル REVIVE KITCHEN THREE（2F）
\2,200
シークヮーサー果汁をたっぷり使った爽やかなライスヌードルは、プラントベースのチキン入りで食べ応えも十分。沖縄のコーレーグースーとの相性も良く、椎茸と昆布を使ったスープは思わず飲み干したくなるほどのおいしさ。
詳しくはウェブサイトよりご確認ください。
URL：https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7096/
「HIBIYA MID SUMMER 2025」概要
「HIBIYA MID SUMMER 2025」は、“日本の夏”をテーマにエンターテインメントの街・日比谷らしく、暑い夏に楽しみながらエコロジカルに涼を感じていただけるイベントです。日本の伝統的なコンテンツとエンターテインメント・涼を掛け合わせた東京ミッドタウン日比谷の夏イベントをお楽しみください。
場 所：東京ミッドタウン日比谷 各所
期 間：7月18日(金)～8月31日(日)
主 催：東京ミッドタウン日比谷、一般社団法人日比谷エリアマネジメント
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7065/
東京ミッドタウン日比谷について
東京ミッドタウン日比谷は、オフィス、ショップ、レストラン、映画館などの施設が集まった複合
施設です。映画・演劇の街として知られる日比谷エリアの上質な文化や、日比谷公園が
隣接する自然豊かな環境を活かし、未来志向の新たな体験や、お客様の感性を刺激する
新たな価値の提供を目指しています。
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about
三井不動産グループのサステナビリティについて
三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。
【参考】
・「グループ長期経営方針」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
・「グループマテリアリティ」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
・「＆ EARTH for Nature」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/
また、2025年4月に、街づくりにおける環境との共生宣言「&EARTH for Nature」を策定し、
「環境」を自然と人・地域が一体となったものと捉え、豊かな「環境」を広げ、未来の世代へつなぐ街づくりを推進しています。 本宣言における重点課題として、「緑を守り育む」「水の魅力を生かす」
「生態系を豊かにする」「地域の想いをつなぐ」「自然資源を循環させる」の5つを定めています。
本リリースの取り組みは、「&EARTH for Nature」における重点課題の１つに貢献しています。
ヴァージンモヒート STAR BAR（3F）
\1,500
銀座で栽培された、キューバ由来の「イェルバブエナミント」をふんだんに用いた、香り豊かなノンアルコールモヒート。見た目も味わいも清涼感にあふれ、夏にぴったりの一杯。
※チャージ料1,100円
ピニャコラーダ グラニータ DRAWING HOUSE OF HIBIYA（6F）
\1,000
夏の定番「ピニャコラーダ」をフローズンスタイルのノンアルで。パイナップル＆ココナッツ風味の口当たりなめらかな1杯。ニッポンの“テロワール”を体験する150席のレストランでリゾート気分に。
※価格はすべて税込です
詳しくはウェブサイトよりご確認ください。
URL： https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7098/
https://digitalpr.jp/table_img/1579/115755/115755_web_3.png
館内の飲食店が、それぞれの感性を活かした冷たい麺料理でもてなします。ランチやディナーはもちろん、暑さで食欲が落ちがちな時にもぴったりな一皿が揃います。涼やかな空間で、夏ならではの麺の美味しさをご堪能ください。
半田そうめん ざる LEXUS MEETS... （1F）
\1,000
江戸時代より続く伝統製法で作られた、強いコシの手延べそうめんを、さまざまな薬味と共にお召し上がりください。
鶏天南高梅おろし蕎麦 天ぷら天寅（2F）
\1,300(ランチタイム) \1,800(ディナータイム)
「天ぷら」を気軽に楽しめるバルスタイルのお店から、人気の鶏天と煮たまご天を添えた、夏にぴったりの冷たいお蕎麦が登場。肉厚な南高梅に加え、大根おろしや揚げ茄子など具沢山で、食べ応えも抜群。
冷製シークヮーサーヌードル REVIVE KITCHEN THREE（2F）
\2,200
シークヮーサー果汁をたっぷり使った爽やかなライスヌードルは、プラントベースのチキン入りで食べ応えも十分。沖縄のコーレーグースーとの相性も良く、椎茸と昆布を使ったスープは思わず飲み干したくなるほどのおいしさ。
※価格はすべて税込です
詳しくはウェブサイトよりご確認ください。
URL：https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7096/
「HIBIYA MID SUMMER 2025」概要
「HIBIYA MID SUMMER 2025」は、“日本の夏”をテーマにエンターテインメントの街・日比谷らしく、暑い夏に楽しみながらエコロジカルに涼を感じていただけるイベントです。日本の伝統的なコンテンツとエンターテインメント・涼を掛け合わせた東京ミッドタウン日比谷の夏イベントをお楽しみください。
場 所：東京ミッドタウン日比谷 各所
期 間：7月18日(金)～8月31日(日)
主 催：東京ミッドタウン日比谷、一般社団法人日比谷エリアマネジメント
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7065/
東京ミッドタウン日比谷について
東京ミッドタウン日比谷は、オフィス、ショップ、レストラン、映画館などの施設が集まった複合
施設です。映画・演劇の街として知られる日比谷エリアの上質な文化や、日比谷公園が
隣接する自然豊かな環境を活かし、未来志向の新たな体験や、お客様の感性を刺激する
新たな価値の提供を目指しています。
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about
三井不動産グループのサステナビリティについて
三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。
【参考】
・「グループ長期経営方針」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
・「グループマテリアリティ」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
・「＆ EARTH for Nature」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/
また、2025年4月に、街づくりにおける環境との共生宣言「&EARTH for Nature」を策定し、
「環境」を自然と人・地域が一体となったものと捉え、豊かな「環境」を広げ、未来の世代へつなぐ街づくりを推進しています。 本宣言における重点課題として、「緑を守り育む」「水の魅力を生かす」
「生態系を豊かにする」「地域の想いをつなぐ」「自然資源を循環させる」の5つを定めています。
本リリースの取り組みは、「&EARTH for Nature」における重点課題の１つに貢献しています。