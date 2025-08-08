親子で楽しめる話題のイベントが8月15日（金）からいよいよ開催！「SOZOWフェス Tokyo 2025 Summer with 東京ミッドタウン日比谷」

※価格はすべて税込です



※価格はすべて税込です



















※価格はすべて税込です























この夏限定で“The Summer Mocktail Fair”を開催中です。モクテルとは、アルコールを使わずにカクテルのような味わいや見た目を楽しめる、今注目のノンアルコールドリンクです。本フェアでは、施設内の飲食店が、旬のフルーツやハーブ、和素材などを使ったオリジナルモクテルをご提供します。ヴァージンモヒート STAR BAR（3F）\1,500銀座で栽培された、キューバ由来の「イェルバブエナミント」をふんだんに用いた、香り豊かなノンアルコールモヒート。見た目も味わいも清涼感にあふれ、夏にぴったりの一杯。※チャージ料1,100円ピニャコラーダ グラニータ DRAWING HOUSE OF HIBIYA（6F）\1,000夏の定番「ピニャコラーダ」をフローズンスタイルのノンアルで。パイナップル＆ココナッツ風味の口当たりなめらかな1杯。ニッポンの“テロワール”を体験する150席のレストランでリゾート気分に。詳しくはウェブサイトよりご確認ください。URL： https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7098/https://digitalpr.jp/table_img/1579/115755/115755_web_3.png館内の飲食店が、それぞれの感性を活かした冷たい麺料理でもてなします。ランチやディナーはもちろん、暑さで食欲が落ちがちな時にもぴったりな一皿が揃います。涼やかな空間で、夏ならではの麺の美味しさをご堪能ください。半田そうめん ざる LEXUS MEETS... （1F）\1,000江戸時代より続く伝統製法で作られた、強いコシの手延べそうめんを、さまざまな薬味と共にお召し上がりください。鶏天南高梅おろし蕎麦 天ぷら天寅（2F）\1,300(ランチタイム) \1,800(ディナータイム)「天ぷら」を気軽に楽しめるバルスタイルのお店から、人気の鶏天と煮たまご天を添えた、夏にぴったりの冷たいお蕎麦が登場。肉厚な南高梅に加え、大根おろしや揚げ茄子など具沢山で、食べ応えも抜群。冷製シークヮーサーヌードル REVIVE KITCHEN THREE（2F）\2,200シークヮーサー果汁をたっぷり使った爽やかなライスヌードルは、プラントベースのチキン入りで食べ応えも十分。沖縄のコーレーグースーとの相性も良く、椎茸と昆布を使ったスープは思わず飲み干したくなるほどのおいしさ。詳しくはウェブサイトよりご確認ください。URL：https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7096/「HIBIYA MID SUMMER 2025」概要「HIBIYA MID SUMMER 2025」は、“日本の夏”をテーマにエンターテインメントの街・日比谷らしく、暑い夏に楽しみながらエコロジカルに涼を感じていただけるイベントです。日本の伝統的なコンテンツとエンターテインメント・涼を掛け合わせた東京ミッドタウン日比谷の夏イベントをお楽しみください。場 所：東京ミッドタウン日比谷 各所期 間：7月18日(金)～8月31日(日)主 催：東京ミッドタウン日比谷、一般社団法人日比谷エリアマネジメントhttps://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7065/東京ミッドタウン日比谷について東京ミッドタウン日比谷は、オフィス、ショップ、レストラン、映画館などの施設が集まった複合施設です。映画・演劇の街として知られる日比谷エリアの上質な文化や、日比谷公園が隣接する自然豊かな環境を活かし、未来志向の新たな体験や、お客様の感性を刺激する新たな価値の提供を目指しています。https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about三井不動産グループのサステナビリティについて三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。【参考】・「グループ長期経営方針」https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/・「グループマテリアリティ」https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/・「＆ EARTH for Nature」https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/また、2025年4月に、街づくりにおける環境との共生宣言「&EARTH for Nature」を策定し、「環境」を自然と人・地域が一体となったものと捉え、豊かな「環境」を広げ、未来の世代へつなぐ街づくりを推進しています。 本宣言における重点課題として、「緑を守り育む」「水の魅力を生かす」「生態系を豊かにする」「地域の想いをつなぐ」「自然資源を循環させる」の5つを定めています。本リリースの取り組みは、「&EARTH for Nature」における重点課題の１つに貢献しています。