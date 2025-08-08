【参加無料】漫画家・参議院議員 赤松 健氏の登壇決定！第9回アフリカ開発会議（TICAD9）でシンポジウム「アフリカ諸国のマンガ産業とその市場について」開催

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］）が運営を受託しております 令和7年度文化庁「国際文化交流・協力推進事業」は、日本コンテンツの代表格であるマンガについて、日本・アフリカ間の文化及び人材交流を深化させるとともに、アフリカで関心が高まりつつある日本のマンガの将来的な展開につなげることを目的としています。

本事業の一環として、2025年8月20日（水）～22日（金）にパシフィコ横浜にて開催される第9回アフリカ開発会議（Tokyo International Conference on African Development：略称 TICAD9）にて、「アフリカ諸国のマンガ産業」に関するシンポジウムを開催いたします。漫画家・参議院議員の赤松 健氏とアフリカの漫画家2名、マンガ研究者を交え、アフリカでのマンガ産業や市場動向について議論します。また、アフリカでのマンガの読まれ方やマンガビジネス、現地で人気のマンガジャンル等をテーマとし、アフリカで日本のマンガを広げていくための策を考えます。アフリカのマンガ事情や現地でのマンガ展開についてご関心のある方は、ぜひご参加ください。

また、アフリカ諸国のマンガ産業に関するパネル展示も、TICAD9会場にて実施いたします。アフリカで人気のある日本のマンガタイトルや読者の属性、言語、ファンの動き等をご紹介いたします。シンポジウムへのご参加と合わせて、ぜひ会場に足をお運びください。

シンポジウム「アフリカ諸国におけるマンガ産業とその市場について」

【シンポジウム内容（予定）】

・アフリカの漫画家事情

・アフリカでのマンガの読まれ方、マンガビジネスについて

・アフリカで人気のマンガジャンルや傾向、日本マンガの人気状況

・アフリカで日本マンガを広めるには？

・アフリカと日本を繋ぐマンガの可能性や今後について

【登壇者プロフィール】赤松 健氏（漫画家・参議院議員）

文部科学大臣政務官兼復興大臣政務官

第50回週刊少年マガジン新人漫画賞審査員特別賞を受賞し、漫画家デビュー。コミック累計発行部数は5,000万部を超え、内、約3割は海外での発行。Japan Expoをはじめ、世界各地で行われるカルチャーイベントに招待されプレゼンテー ションを行うなど、漫画・アニメを通じた日本のコンテンツの魅力を世界に発信している

Younes El haroussi氏（漫画家）

モロッコ出身・在住

アニメや映画、ビデオゲーム、広告等、マンガだけでなく幅広く著名クライアントにアートワークを提供するビジュアルアーティスト。モロッコやUAEでの展示会にも出展。日本への留学経験を持つ。

＊El haroussi氏ポートフォリオより

Jean Bindjouli氏（漫画家）

カメルーン出身・セネガル在住

ウェブトゥーンアーティスト、イラストレーター。

コミック、アニメや最新技術からインスピレーションを得ており、テンポが良く、没入感を生むストーリーテリングを得意とする。

＊Bindjouli氏ポートフォリオよりモデレーター：ユースギョン氏（マンガ研究者）

京都精華大学国際文化学部専任講師。同大学国際マンガ研究センター、アフリカ・アジア現代文化研究センター所属。

2014年から、京都国際マンガミュージアムを拠点にマンガ研究を行う傍ら、展覧会などのマンガ関連企画にも関わってきた。専門研究分野はマンガの視覚表現、世界における日本マンガの受容など。

パネル展示「アフリカ諸国におけるマンガ産業とその市場について」

令和7年度文化庁 「国際文化交流・協力推進事業事業」

日本コンテンツの代表格であるマンガについて、アフリカ諸国のマンガ文化の調査及びそれに基づく第９回アフリカ開発会議（Tokyo International Conference on African Development：略称 TICAD9）における展示、並びにアフリカ諸国のマンガ関係者の招へい等を行うことによって、日本・アフリカ間の文化及び人材交流を深化させるとともに、アフリカで関心が高まりつつある日本のマンガの将来的な展開につなげることを目的としています。

事業サイト：www.vipo.or.jp/project/africa/(https://www.vipo.or.jp/project/africa/)

