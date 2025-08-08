公益社団法人日本医師会

日本医師会（会長：松本吉郎）ではこのほど、日本医師会シンポジウム「知って安心！女性のがんを正しく学ぼう！」を下記の要領で開催することとなりました（詳細は日本医師会ホームページをご参照願います）。

本シンポジウムは、女性特有のがんの若年化が進み、20～40歳代でも発症するケースが急増していることを踏まえ、「子宮頸がん」「乳がん」の症状や予防法、治療法などを解説する他、早期発見・早期治療に結びつけるためにも定期的な検診とともに日頃から医療機関への適切な受診が必要であることを知ってもらうことを目的として、開催するものです。

ぜひ、お申し込みの上、ご参加願います。

シンポジウムの詳細はこちらから :https://www.med.or.jp/people/info/people_info/012309.html

●高尾美穂、島田菜穂子両先生が講演

◆日時：2025年10月５日（日）午後２時30分～４時30分（予定）

◆場所：日本医師会館大講堂（東京都文京区本駒込2-28-16）

◆募集人数：450名

◆参加費：無料

◆プログラム：

司会 中井 美穂（フリーアナウンサー）

・あいさつ（松本日本医師会長）

・講演１「今知りたい子宮頸がんの話（仮）」（高尾 美穂 女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道副院長）

・講演２「今から″備える″乳がん（仮）」（島田 菜穂子 ピンクリボンブレストケアクリニック表参道院長）

・パネルディスカッション（黒瀬巌日本医師会常任理事による「日本医師会のがん予防に向けた対策」の説明や事前に寄せられた質問への回答等も含む）

◆申込方法：下記からお申し込み願います。ただし、募集人数を超える場合には抽選となります。

申し込みはこちらから :https://registnet.jp/nichii-shinpo/

◆申込締切：9月12日（金）午後11時59分

※なお、当日は日本医師会館６階に託児所室を設ける予定です（先着で定員５名、対象は0歳児から小学生）。利用希望者は申込時にお知らせ願います。

◆問い合わせ先：

シンポジウムに関して 日本医師会女性のがんシンポジウム事務局（E-M：info@totaledge.co.jp）

記事に関して 日本医師会広報課 TEL：03-3946-2121（代）

